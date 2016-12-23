 За сутки остановлена деятельность 65 игорных заведений в разных регионах Украины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В Киеве оперативники Управления защиты экономики, следствия полиции и работники прокуратуры пресекли деятельность 8 подпольных заведений, находящихся в Святошинском, Шевченковском и Печерском районах. Функционировали заведения под вывесками "Лото Маркет" и "В сети". Кроме 146 единиц изъятого оборудования и 58 тысяч гривен, правоохранители составили на игроков 7 административных протоколов по ст.181 (Азартные игры, гадание в общественных местах) КУпАП.
На Сумщине работники подразделения провели санкционированные обыски в 14 залах, в которых предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса. С помощью специальной программы "Champion" игроки имели доступ к онлайн-казино. Полицейские изъяли 90 персональных компьютеров. Столько же игорных заведений прекратили свою деятельность и в Винницкой области. Сотрудники Управления защиты экономики и следственного управления областной полиции изъяли 186 системных блоков.
В Киевской области игорные заведения находились в Обухове, Василькове, Вишневом, Боярке и Чабанах. Из 9 интерактивных клубов оперативники УЗЭ, следователи и спецназовцы полиции изъяли 218 системных блоков и 13,9 тысяч гривен, которые уже успели проиграть игроки.
А в Житомире правоохранители "посетили" 8 подпольных заведений, где предоставлялись услуги по азартным играм. Сотрудники областной полиции изъяли 136 персональных компьютеров, а также 1,4 тыс. долларов США и 6 тыс. гривен. Все заведения функционировали под вывеской "Лото Маркет".
Кроме этого, санкционированные обыски полицейские провели в 5 подпольных заведениях Чернигова, 4 в Черновцах, а также в г. Черкассы и г. Александрия, что на Кировоградщине. Изъяты 142 единицы игрового оборудования и 40,9 тыс. гривен.
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в сети,Лото-Маркет,и самый цинус - Фаворит!ВСЕ работают,притом совершенно не стесняясь
Перед Новым Годом могут прикрыться на неделю,а потом занесли денег и опять вперёд и с песней!
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Цитата:2 "люди и писали и звонили..." Опять же... "люди" - без имени, без фамилий, без адреса.
Подобные сочинения могу и я писать...
Вам ничего не стоит подтвердить что Вы не врете - написав адрес игральных заведений о которых писали. Напишите город, улица, дом. название заведения. Или согласитесь что соврали.
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Игрального заведения по указанному Вами адресу не нашел.
Укажите вывеску, под которой размещено данное игральное заведение на указанном Вами адресу.
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http://megastavka.com/adresa-bukmekerskoj-kontory-favbet
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И БЕЗОПАСНЕЙ..
хотя знаю, что и бабушек в пол уложат...
почему бы не погеройствовать...
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Держит то шеф....
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Стране с "этим" - нужно определиться, как с водкой и табаком. Разумно и расчетливо. Не будет "НЕПА" (к Вики), не будет хороших доходов в бьюджет. На "лесе" много не заработаешь, скоро - закончится. Есть мировой опыт и прибыльный для экономики, если? Если им - правильно распорядиться. "Они" - сумели. Итог? Лас-Вегас.
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Ми входимо у 2017 рік, а проблеми в Україні зберігаються. Спочатку, це був український президент Віктор Янукович, і зараз, його заміна - український президент Петро Порошенко. Корупція пронизує найвищі рівні влади України. Незважаючи на обіцянки реформ, нічого не було зроблено.
Україна може мати лідера, який стверджує, що він - прихильник демократії і друг Заходу, але його дії і дії його соратників, показують зовсім іншу історію. Насправді, виявляється, що Національне бюро по боротьбі з корупцією було створена більше для того, аби відвернути увагу громадськості, ніж для вживання заходів, необхідних для усунення постійних зловживань політичної системи. Замість того, щоб вирішувати проблеми, для чого воно і було створене, здається, що бюро використовується президентом, щоб атакувати своїх ворогів.
Freedom House в своїй нещодавній доповіді зазначила, що найбільші проблеми залишаються у високому рівні корупції та слабкості інституцій, чия задача забезпечувати верховенство права в Україні. Світові лідери висловлюють однакові думки. Нещодавно екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі, який був призначений в український орган влади, щоб надати приклад прозорості і чистоти влади, подав у відставку і звинуватив президента України в підтримці корупції. Він написав в Нью-Йорк Таймс, що "Я був сильно розчарований очевидною нездатністю пана Порошенка побачити, що статус-кво є нестійким. Україна потребує реальних змін, а не їхньої імітації." У лютому міністр економіки України Айварас Абромавічюс пішов у відставку, тому що він не хотів виступати в якості "завісою" для корупції.
Як і багато інших, я - приклад, того, що відбувається з ворогами Порошенка і його оточення, оскільки я викрив систему корупції, яка має місце в найвищих щаблях української влади, надавши прямі докази цього.
Я обраний член українського парламенту і я був особистим свідком залучення Петра Порошенка у корупцію на масштабному, безпрецедентному рівні. За останні три роки я був особистим свідком того, як Петро Порошенко крав сотні мільйонів доларів, вимагаючи відкати за кожний контракт, пов'язаний з будь-яким державним підприємством в Україні. Ті, хто відмовлявся платити відкати, сприймалися як нелояльні і зазнавали систематичних нападів з боку уряду, як це було зі мною.
Мій випадок є класичним прикладом тактики Порошенка. Коли він відчув, що я дію нелояльно, підтримуючи прозахідну опозицію, він змусив Національне антикорупційне бюро сфабрикувати кримінальні звинувачення проти мене. Після фабрикування цих звинувачень він сказав мені та лідеру прозахідної опозиції Юлії Тимошенко, що ми маємо, або підтримати його плани, або постанемо перед звинуваченнями. Коли я відмовився піддатися його тиску, він висунув проти мене кримінальні звинувачення, заарештував моїх адвокатів та співробітників, відібрав мій бізнес та змусив мене залишити мій дім та мою країну, яку я люблю.
Це було і залишається моїм обов'язком як українського громадянина озвучити ці злочини і злодійства українського уряду, тому що вони не лише зруйнують громадську довіру до наших інститутів влади, але також загрожують регіональній безпеці. Настав час для решти світу закликати до проведення реформ, замість того, аби закривати очі на ці злочини та жорстокість. Ми не можемо дозволити президенту Порошенко продовжувати ті ж самі практики, які розпочав його попередник президент Янукович. Настав час покласти край цій брехні.
Колонка нардепа Олександра Онищенка для Тime.
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А вообще я тоже считаю,что нужно легализировать игорный бизнес,денег там проходит мимо тьма.
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"за откатамі" мабудь заїзджає
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А "Золотой кубок", значит, не трогали? Заботливо убрали их конкурентов?
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