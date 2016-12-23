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 За сутки остановлена деятельность 65 игорных заведений в разных регионах Украины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В течение суток работники территориальных управлений Департамента защиты экономики, следственных подразделений полиции и прокуратуры пресекли деятельность 65 игорных заведений в разных регионах Украины. Изъято 919 единиц компьютерного оборудования и 161 тыс. гривен. На игроков составлено 13 административных протоколов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Киеве оперативники Управления защиты экономики, следствия полиции и работники прокуратуры пресекли деятельность 8 подпольных заведений, находящихся в Святошинском, Шевченковском и Печерском районах. Функционировали заведения под вывесками "Лото Маркет" и "В сети". Кроме 146 единиц изъятого оборудования и 58 тысяч гривен, правоохранители составили на игроков 7 административных протоколов по ст.181 (Азартные игры, гадание в общественных местах) КУпАП.

нацполиция

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Правоохранители в Виннице ликвидировали 14 игорных заведений, - полиция. ФОТОрепортаж

На Сумщине работники подразделения провели санкционированные обыски в 14 залах, в которых предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса. С помощью специальной программы "Champion" игроки имели доступ к онлайн-казино. Полицейские изъяли 90 персональных компьютеров. Столько же игорных заведений прекратили свою деятельность и в Винницкой области. Сотрудники Управления защиты экономики и следственного управления областной полиции изъяли 186 системных блоков.

нацполиция

В Киевской области игорные заведения находились в Обухове, Василькове, Вишневом, Боярке и Чабанах. Из 9 интерактивных клубов оперативники УЗЭ, следователи и спецназовцы полиции изъяли 218 системных блоков и 13,9 тысяч гривен, которые уже успели проиграть игроки.

Смотрите также: Нацполиция пресекла деятельность 138 игорных заведений с начала декабря. ФОТОрепортаж

нацполиция

А в Житомире правоохранители "посетили" 8 подпольных заведений, где предоставлялись услуги по азартным играм. Сотрудники областной полиции изъяли 136 персональных компьютеров, а также 1,4 тыс. долларов США и 6 тыс. гривен. Все заведения функционировали под вывеской "Лото Маркет".

нацполиция

Смотрите: Задержаны организаторы игорного бизнеса, предлагавшие взятку 30 тыс. долларов правоохранителям, - полиция. ФОТО

Кроме этого, санкционированные обыски полицейские провели в 5 подпольных заведениях Чернигова, 4 в Черновцах, а также в г. Черкассы и г. Александрия, что на Кировоградщине. Изъяты 142 единицы игрового оборудования и 40,9 тыс. гривен.
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А новых сколько открылось? Я вот интересуюсь.
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Чтоб знали суки как в чужих казино играть
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давайте в Николаев заедьте
в сети,Лото-Маркет,и самый цинус - Фаворит!ВСЕ работают,притом совершенно не стесняясь
Перед Новым Годом могут прикрыться на неделю,а потом занесли денег и опять вперёд и с песней!
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истинная правда...я две точки знаю,как раньше работали-так и сейчас работают,и никто их не трогает...видно крыша высокая
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LVIV SU. Ну так напишите хотя бы здесь - город, улица, дом, название заведения? Или сами крышуете...?
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и что -вам полегчает от этого?люди и писали и звонили,и не один уже год..одних на беседу,типа,приглашали,другим просто советовали меньше говорить и писать..
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LVIV SU. Цитата: 1 ...."я две точки знаю," Но ни адреса, ни дома, ни улицы, ни названия заведения - не скажу.

Цитата:2 "люди и писали и звонили..." Опять же... "люди" - без имени, без фамилий, без адреса.
Подобные сочинения могу и я писать...
Вам ничего не стоит подтвердить что Вы не врете - написав адрес игральных заведений о которых писали. Напишите город, улица, дом. название заведения. Или согласитесь что соврали.



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По указанному Вами адресу в дом 101 находятся ряд торговых и других заведений. Начиная с левого крыла дома 101 размещен "минимаркет" зоомаркет "Фауна" "Шпалери Штори Фарби" а также отдел "Фитнес для жинок" "Матраци Мебли" Аптека .... заканчивается дом на правом криле магазином "Еврошоп"
Игрального заведения по указанному Вами адресу не нашел.
Укажите вывеску, под которой размещено данное игральное заведение на указанном Вами адресу.
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Город Киев, метро Святошино 100-метровка переход от метро к електрикам, 2 игровых зала, работали всегда!!!
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Бердянск, ул. Северная 15. Они не шифруются, вывеска, все дела, круглосуточно. Мусора в курсе.
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подпольные - это где-то в подвале, а эти открыто находятся с вывесками по всей Украине
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Ну вот. А вы спрашиваете откуда деньги на корпоратив в ГФС. Там и Нацполиции погулять хватит.
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А почему людей на пол бросают, они что сопротивляются, что это за фигня, как с террористами прямо, а в это же время с настоящими террористами проводятся перемирия и амнистирование.
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так оно с бабушками , которые несанкционированно торгуют укропом сподручней бороться...
И БЕЗОПАСНЕЙ..
хотя знаю, что и бабушек в пол уложат...
почему бы не погеройствовать...
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Мда-а! Заметили, наконец, бревно в глазу... Сколько ни спрашивал на различных сайтах, что такое "В Мережі", сразу банили... Жареным запахло - прозрели. Особенно полиция. НА КАЖДОМ шагу стоят!!!!! Нет никакого уважения после этого!!! Обгаженная по самое некуда полиция...(
Держит то шеф....
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На полу хозяева заведения? Скромно как то.
Стране с "этим" - нужно определиться, как с водкой и табаком. Разумно и расчетливо. Не будет "НЕПА" (к Вики), не будет хороших доходов в бьюджет. На "лесе" много не заработаешь, скоро - закончится. Есть мировой опыт и прибыльный для экономики, если? Если им - правильно распорядиться. "Они" - сумели. Итог? Лас-Вегас.

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"Я приклад того, що відбувається з ворогами Порошенка і його оточенням".
Ми входимо у 2017 рік, а проблеми в Україні зберігаються. Спочатку, це був український президент Віктор Янукович, і зараз, його заміна - український президент Петро Порошенко. Корупція пронизує найвищі рівні влади України. Незважаючи на обіцянки реформ, нічого не було зроблено.
Україна може мати лідера, який стверджує, що він - прихильник демократії і друг Заходу, але його дії і дії його соратників, показують зовсім іншу історію. Насправді, виявляється, що Національне бюро по боротьбі з корупцією було створена більше для того, аби відвернути увагу громадськості, ніж для вживання заходів, необхідних для усунення постійних зловживань політичної системи. Замість того, щоб вирішувати проблеми, для чого воно і було створене, здається, що бюро використовується президентом, щоб атакувати своїх ворогів.
Freedom House в своїй нещодавній доповіді зазначила, що найбільші проблеми залишаються у високому рівні корупції та слабкості інституцій, чия задача забезпечувати верховенство права в Україні. Світові лідери висловлюють однакові думки. Нещодавно екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі, який був призначений в український орган влади, щоб надати приклад прозорості і чистоти влади, подав у відставку і звинуватив президента України в підтримці корупції. Він написав в Нью-Йорк Таймс, що "Я був сильно розчарований очевидною нездатністю пана Порошенка побачити, що статус-кво є нестійким. Україна потребує реальних змін, а не їхньої імітації." У лютому міністр економіки України Айварас Абромавічюс пішов у відставку, тому що він не хотів виступати в якості "завісою" для корупції.
Як і багато інших, я - приклад, того, що відбувається з ворогами Порошенка і його оточення, оскільки я викрив систему корупції, яка має місце в найвищих щаблях української влади, надавши прямі докази цього.
Я обраний член українського парламенту і я був особистим свідком залучення Петра Порошенка у корупцію на масштабному, безпрецедентному рівні. За останні три роки я був особистим свідком того, як Петро Порошенко крав сотні мільйонів доларів, вимагаючи відкати за кожний контракт, пов'язаний з будь-яким державним підприємством в Україні. Ті, хто відмовлявся платити відкати, сприймалися як нелояльні і зазнавали систематичних нападів з боку уряду, як це було зі мною.
Мій випадок є класичним прикладом тактики Порошенка. Коли він відчув, що я дію нелояльно, підтримуючи прозахідну опозицію, він змусив Національне антикорупційне бюро сфабрикувати кримінальні звинувачення проти мене. Після фабрикування цих звинувачень він сказав мені та лідеру прозахідної опозиції Юлії Тимошенко, що ми маємо, або підтримати його плани, або постанемо перед звинуваченнями. Коли я відмовився піддатися його тиску, він висунув проти мене кримінальні звинувачення, заарештував моїх адвокатів та співробітників, відібрав мій бізнес та змусив мене залишити мій дім та мою країну, яку я люблю.
Це було і залишається моїм обов'язком як українського громадянина озвучити ці злочини і злодійства українського уряду, тому що вони не лише зруйнують громадську довіру до наших інститутів влади, але також загрожують регіональній безпеці. Настав час для решти світу закликати до проведення реформ, замість того, аби закривати очі на ці злочини та жорстокість. Ми не можемо дозволити президенту Порошенко продовжувати ті ж самі практики, які розпочав його попередник президент Янукович. Настав час покласти край цій брехні.
Колонка нардепа Олександра Онищенка для Тime.
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Особенно доставляют цифры. Изъяли по 2,5 тыс. грн. с точки. Вроде бригада сантехников из 20 человек при прорыве магистрального водопровода вычерпала 3 ведра воды
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А шо там за история с замом Авакова? Чеботарь кажись. И с каким-то мутным водилой, на которого целая сеть казино оформлена, в Киеве. Бывшим работником МВД, кстати. Где бывших- не бывает. вчера, раз пять на УКРНЕТ мелькала. Так это- тока то, шо я видел!
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Называется "Не тем платили!" Завтра отнесут взятки тем, кому надо и вновь откроются.
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Это нищии бабы юли там играли...Забожинья какое то у них нема грошей...
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помню, в 2013 году вышел закон о запрете игрового бизнеса в Украине. Я реально крутил у виска от такой "борьбы с "игроманией" (один из лозунгов). Вместо того, чтобы навести порядок в игорном бизнесе, поднять цену на лицензии, ужесточить требования для открытия того же казино, определить четко, где могут стоять те же игровые автоматы, а где нет, ужесточить ответственность за допуск несовершеннолетних к игре, увеличить налоговую нагрузку, что бы государство получало ощутимую прибыль, быдло у власти тупо зарезало этот вид бизнеса, как легальный, искусственно загнало "в тень" и отдало на откуп мусорам и прокурорским, а те в свою очередь обязаны были заносить на верх. Запретили букмекерские конторы, но оставили МСЛ, где спокойно работает Спорт лига, та же букмекерская контора. Но это можно, ведь это государственное.
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МСЛ потому и оставили,что платят налоги,люди все оформлены,несовершеннолетние не играют.Но им невозможно конкурировать с "нелегальными",тем же Фаворитом.Там за счёт неуплаты налогов,больше кефы вот народ и идёт.
А вообще я тоже считаю,что нужно легализировать игорный бизнес,денег там проходит мимо тьма.
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50м від будинку працює, аж гай шумить. "нова" поліція частенько під порогом машину лишає.
"за откатамі" мабудь заїзджає
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"Функционировали заведения под вывесками "Лото Маркет" и "В сети"."
А "Золотой кубок", значит, не трогали? Заботливо убрали их конкурентов?
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