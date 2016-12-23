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 Политика Украины
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Все про:ВР (21234) депутат (2625)

 Последнее заседание Рады в этом году: вопросы министрам, подарки под елку и пустующий зал. ФОТОрепортаж

Последнее в этом году заседание парламента выдалось ожидаемо немноголюдным. Депутаты по обычаю не стали рассматривать никаких законопроектов, лишь задавали вопросы министрам, после чего почти организованно покинули зал заседаний.

Таким увидел сегодняшний день в парламенте фотокорреспондент Цензор.НЕТ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Рада закрылась при пустом зале. Депутаты ушли отдыхать до 17 января. ФОТОрепортаж

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Предновогодний зал Верховной Рады - настроение у депутатов не очень рабочее

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Час вопросов к правительству в Раде: депутаты выстроились в очередь к министрам

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Члены правительства готовятся к отчету перед депутатами

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Нардеп от "Самопомичи" Елена Сотник общается с коллегой в полупустом зале

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Глава Минобороны Украины Украины Степан Полторак общается с депутатом от "Народного фронта" Андреем Иванчуком

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Фото на память

Смотрите также: Депутаты дремлют, обсуждают, играют и фотографируются: как прошла "бюджетная ночь" в Раде. ФОТОрепортаж

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Час вопросов закончился, министры расходятся

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Но перед этим некоторые из них успевают получить подарки

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Вице-премьер-министр Геннадий Зубко в их числе

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян остался без подарка

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Депутат от фракции "Народный фронт" Ирина Ефремова общается с коллегой

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Нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Побер скучает в одиночестве

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Его коллеге депутату от БПП Олегу Петренко тоже не весело в пустом зале парламента

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Смотрите также: "Малолюдный час Кабмина, очки Парасюка, икона на рабочем месте Кужель", - день работы ВР 9 декабря. ФОТОрепортаж

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ФОТО: Наталья Шаромова, Цензор.НЕТ
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Да пора с зароботков офшор-Слепотрастов слугам народа домой на праздники в Европу--- "заработали"....
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Чому це стадо не знаходилось в Німеччині на ярмарку і їх не переїхало авто
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Последнее ... заседание парламента Источник: http://censor.net.ua/p420765 - от , як би воно дійсно було останнім !
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Почему это кодло барыг называется "слуги народа" ?
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От так от............... і їм "пофіг" - скількох там "поклали" і зробили каліками на Світлодарській дузі............... і "пофіг" - чим там вивозять ранених............ Можливо я і не патріот, але мені якось "пофіг" - захоплять їх російські загарбники чи ні............ за цих ублюдків я гинути - НЕ БУДУ!!!
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вони вважають, що нічого не винні українцям..
З Новим Роком, шобла злодіїв.
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Сейчас раз целуются троекратно по раисскому обычаю. Попросят друг у дружки извинения и на теплые острова. Только Лошко с вилами останется зраду сторожить.
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Все ПОДАРКИ РОЗДАНЫ главный КРИТИКАН иуда Ляшко не плохо подзароботал на СВОЙ СВЕЧНОЙ ЗАВОДИК теперь можно и передохнуть Как говорит его реклама ЭТО ОН ВСЕГО ДОСТИГ оказалось на парламент работал а шайка авантюристов во главе с ШУЛЕРОМ Ляшко
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Но куда с такой зарплатой поедешь? Нужно на день дружно собраться и решить этот вопрос. (Декларации не считаются).
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Кожному українцю СОСНУ на новорічні свята
Олег Ляшко

Кожному радикалу - КРУГЛЯК в робочий орган
українці

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Из депутатов сделать новогоднюю ёлку ... Заслужили...
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Це ж надо тобі.Скільки дармоїдів на шиї Українського народу седить. Моя б влада...розігнав би і заставив працювати на полях і шахтах.
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А на пьятій фотці яке кумедне тіпа ліцо сидить
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Глядя на эти рыла, складывается впечатление, что эти туши туда ходят, что бы повтыкать в мабылку и по облизываться друг с другом.
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достойный ответ шатунам и руботам...с новым годом!
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В АТО в окопи жирнії кнурі,
Не на Канари товсті сраки гріти.
Осліпли нелюди не бачите війни,
не ваші там щодня вмирають діти.
Ховаєтесь щурами за мандат,
Законами свої прикрили спини.
Один Герой, один простий солдат,
Більше зробив ніж ви для України...
Соломія Українець.
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Кожному Українцю заробітну плату депутата!¡!¡
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Для начала Рождество , потом новый Год!!! Будут репортажи на каких гавайях кто встречал праздники?!
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