 Последнее заседание Рады в этом году: вопросы министрам, подарки под елку и пустующий зал. ФОТОрепортаж

Таким увидел сегодняшний день в парламенте фотокорреспондент Цензор.НЕТ.
Предновогодний зал Верховной Рады - настроение у депутатов не очень рабочее
Час вопросов к правительству в Раде: депутаты выстроились в очередь к министрам
Члены правительства готовятся к отчету перед депутатами
Нардеп от "Самопомичи" Елена Сотник общается с коллегой в полупустом зале
Глава Минобороны Украины Украины Степан Полторак общается с депутатом от "Народного фронта" Андреем Иванчуком
Фото на память
Час вопросов закончился, министры расходятся
Но перед этим некоторые из них успевают получить подарки
Вице-премьер-министр Геннадий Зубко в их числе
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян остался без подарка
Депутат от фракции "Народный фронт" Ирина Ефремова общается с коллегой
Нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Побер скучает в одиночестве
Его коллеге депутату от БПП Олегу Петренко тоже не весело в пустом зале парламента
ФОТО: Наталья Шаромова, Цензор.НЕТ
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Только 13 депутатов посетили все заседания Рады в 2016 году, - "Честно"(49)
Рада закрылась при пустом зале. Депутаты ушли отдыхать до 17 января. ФОТОрепортаж(61)
"Он врал об "Укргаздобыче", - нардеп Кишкар о причинах потасовки с коллегой Головко. ВИДЕО(18)
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Чи не час конфіскувати із влади яценюкове охвістя?(0)
В двух селах на Житомирщине на выборах разрешали голосовать без паспорта, потому что всех жителей знают в лицо, - нардеп. ДОКУМЕНТ(42)
Группа депутатов Европарламента призывает Нидерланды ратифицировать ассоциацию с Украиной без ограничений(16)
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@jinx_andrew
План об'єднання банків
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З Новим Роком, шобла злодіїв.
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Олег Ляшко
Кожному радикалу - КРУГЛЯК в робочий орган
українці
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Не на Канари товсті сраки гріти.
Осліпли нелюди не бачите війни,
не ваші там щодня вмирають діти.
Ховаєтесь щурами за мандат,
Законами свої прикрили спини.
Один Герой, один простий солдат,
Більше зробив ніж ви для України...
Соломія Українець.
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