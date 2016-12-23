 Руководители предприятия на Тернопольщине подделали бухгалтерские документы, чтобы незаконно экспортировать 67 тонн фасоли. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе операции "Рубеж-2016" было установлено, что в Тернопольскую таможню от одного из предприятий подана декларация на экспорт более 67 тонн белой фасоли стоимостью около 900 тысяч гривен. В декларации был указан производитель фасоли из Сумской области, покупатель из Объединенных Арабских Эмиратов.
Как показала проверка, предприятие-поставщик фасоли, которую собирались экспортировать, фактически оказалось с признаками фиктивности. В частности, установлено, что фасоль не выращивалась на данном предприятии, соответствующих сельхозплощадей и необходимого персонала оно не имело.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса. В настоящее время на основании постановления следственного судьи Тернопольского горрайонного суда на фасоль, весом более 67 тонн и стоимостью около 900 тысяч гривен, наложен арест.
Расследование уголовного производства продолжается
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А у нас винигрет будет... )))
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Намного эстетичнее, чем заборы красить)))
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В этом году, исключительно ради романтики, покрашу заборы...
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Т.к. я не люблю сладкое, супруга ставит его на другом конце стола... ))))
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Вот этих "страшных преступников" наше ЛЕВОсудие покарает!!!
"СТО ГОД ТЮРМИ!!!" - это ж не министры-казнокрады..
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и не просто накормить,а еще и в жопу напихать
разве не понятно,что фасоль закуплена у населения??
качественники в порядке??карантинные документы в норме??-так в чем дело??--отправьте по назначению,получите причитающиеся налоги от продажи,а потом разбирайтесь--штрафа в половину стоимости было бы достаточно для науки предпринимателю.
вот это и был бы правильный подход,ибо:
--казна получила бы доход и от продаж,и от штрафов в последствии.
--был бы соблюден контракт(международный) и поддержана репутация нашей страны
а так-остались с фасолью??и куда ее теперь??--какому нибудь привластному прохиндею по заниженной цене отдать
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а лепили в Тернополе из .... )))
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1. підриває експортний потенціал держави;
2. заважає поступленню валюти в країну;
3. зменшує доходи підприємства і тим самим зменшує базу для оподаткування.
Так що маємо знати героїв через яких пенсіонери отримують малі пенсії, вічно бракує коштів на ремонт доріг, лікарень і всього того нащо потрібен бюджет. Це податкова поліція - наші герої.
(сарказм)
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