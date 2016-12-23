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Все про:налоги (2263) налоговая милиция (998) подделка (183) таможня (1210) Тернопольщина (304) экспорт (455) ГФС (2164)

 Руководители предприятия на Тернопольщине подделали бухгалтерские документы, чтобы незаконно экспортировать 67 тонн фасоли. ФОТОрепортаж

В Тернопольской области сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц предприятия, которые подделали приходные бухгалтерские документы по приобретению фасоли, которая в последующем должна была быть экспортирована.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе операции "Рубеж-2016" было установлено, что в Тернопольскую таможню от одного из предприятий подана декларация на экспорт более 67 тонн белой фасоли стоимостью около 900 тысяч гривен. В декларации был указан производитель фасоли из Сумской области, покупатель из Объединенных Арабских Эмиратов.

гфс

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Налоговики на Черниговщине раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов при экспорте древесины. ФОТОрепортаж

гфс

Как показала проверка, предприятие-поставщик фасоли, которую собирались экспортировать, фактически оказалось с признаками фиктивности. В частности, установлено, что фасоль не выращивалась на данном предприятии, соответствующих сельхозплощадей и необходимого персонала оно не имело.

Смотрите: Налоговики на Киевщине ликвидировали два цеха по производству фальсифицированного алкоголя: изъято товаров более чем 1,5 млн грн. ФОТОрепортаж

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса. В настоящее время на основании постановления следственного судьи Тернопольского горрайонного суда на фасоль, весом более 67 тонн и стоимостью около 900 тысяч гривен, наложен арест.

гфс

Смотрите: Налоговики в Одессе изъяли из незаконного оборота элитного алкоголя на сумму более 900 тыс. грн. ФОТОрепортаж

гфс

Расследование уголовного производства продолжается
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Соевая мафия! Фасоль ведь тоже бобы Украинские. (Квасоля).
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надо срочно принять закон: "в арабские страны продавать только свинину"
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Без винигрета Новый Год встретят нефтяные шейхи ОАЭ....)))

А у нас винигрет будет... )))
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Я предпочитаю лицом в винигрет....

Намного эстетичнее, чем заборы красить)))
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Ну хорошо, уговорил...

В этом году, исключительно ради романтики, покрашу заборы...
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Слабак. Настоящий мужик должен засыпать в десерте.
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Как придётся....

Т.к. я не люблю сладкое, супруга ставит его на другом конце стола... ))))
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Да этим руководителям далеко до онищенка и его схем с барыгами.Но барыг не тронут,а этих посадят.
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Ооо..
Вот этих "страшных преступников" наше ЛЕВОсудие покарает!!!
"СТО ГОД ТЮРМИ!!!" - это ж не министры-казнокрады..
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Вместо того, чтобы офшорами заниматься, они фасолью балуются.
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За фасоль по головке погладят, а за офшоры по попе надают.
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Нокормить их этой фасолью, сырой. Выживут - то выживут. А нет, то и нет.
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И вопрос газовой зависимости от РФ заодно решить
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если дебилов-проверяющих--то да,я согласен
и не просто накормить,а еще и в жопу напихать
разве не понятно,что фасоль закуплена у населения??
качественники в порядке??карантинные документы в норме??-так в чем дело??--отправьте по назначению,получите причитающиеся налоги от продажи,а потом разбирайтесь--штрафа в половину стоимости было бы достаточно для науки предпринимателю.
вот это и был бы правильный подход,ибо:
--казна получила бы доход и от продаж,и от штрафов в последствии.
--был бы соблюден контракт(международный) и поддержана репутация нашей страны
а так-остались с фасолью??и куда ее теперь??--какому нибудь привластному прохиндею по заниженной цене отдать
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Фасоль в Сумах не выращивали,

а лепили в Тернополе из .... )))
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Как налоговая опустилась, уже фасольную мафию дерибанит.
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Податкова поліція де-факто такими діями

1. підриває експортний потенціал держави;
2. заважає поступленню валюти в країну;

3. зменшує доходи підприємства і тим самим зменшує базу для оподаткування.

Так що маємо знати героїв через яких пенсіонери отримують малі пенсії, вічно бракує коштів на ремонт доріг, лікарень і всього того нащо потрібен бюджет. Це податкова поліція - наші герої.
(сарказм)
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помимо вышеперечисленного,еще и лишает заработка селян--ведь выращивать фасоль в разы выгоднее и легче,чем сажать картошку.
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Какая разница где они его купили, главное что бабло зашло в страну!
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Лохторат пецеботов требует закона о трёх бобовых стручках!!!
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Что за бред... Купили у селян, которым некогда заниматься торговлей (тем более, за рубеж). В чем преступление? Маленькая фирмочка выполняет своё кусочек работы: нашла покупателей, закупила товар, организовывает поставку. Какие признаки фиктивности? К чему угодно готовы прицепиться, чтоб свой откат получить....
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с таким же успехом можно наехать на большинство молзаводов,скупающих молоко у селян и впоследствии перепродающих его как свой продукт
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