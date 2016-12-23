 СБУ разоблачила на Львовщине организованную группу торговцев амфетамином. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Необходимые прекурсоры для синтеза амфетамина злоумышленники заказывали через интернет-сервисы в других регионах Украины.
Оперативники обнаружили во Львове нарколабораторию, где изъяли "готовую продукцию", химические соединения и лабораторное оборудование для изготовления психотропных, а также 42 тыс. гривен наличных. Также сотрудники СБУ ликвидировали сеть сбыта наркотиков в Львове и других областных центрах.
В общем у злоумышленников изъято около одного килограмма амфетамина стоимостью более 300 тыс. гривен.
Открыто уголовное производство по ст. 305 и ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Трое наркоторговцев задержаны согласно ст. 208 УПК.
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ГПУ підозрює "Правий сектор" у вбивстві силовиків під час Майдану
Про це в ефірі 112 Каналу повідомив керівник департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.
"Розслідування не ведеться щодо певних організацій, розслідувння ведеться стосовно осіб, які могли б перебувати у тій чи іншій організації. Встановлюються обставини - чи це була крайня необхідність, чи провокація, чи це було вбивство. Проводяться слідчі дії, обробляється інформація", - повідомив Горбатюк.
У свою чергу Артем Скоропадський - речник "Правого Сектору" зазначив, що поки що не отримував офіційної інформації від ГПУ.
"Ніякої інформації немає від ГПУ, дізнаємося все із новин. Три роки минуло, слідство ведуть тільки зараз. Ніяких вбивст на Майдані не було, була кровава розправа над майданівцями, і активісти давали відсід, коли міліціонери стріляли, коли тітушки давал по голові", - сказав Скоропадський.
В ухвалах Печерського районного суду (1; 2; 3; 4 від 16 грудня, оприлюднених в Єдиному реєстрі судових рішень, зазначено, що Генпрокуратура розслідує вбивство 13 співробітників Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ і бійців спецпідрозділу "Беркут" 18 - 20 лютого 2014 року.
"На предмет причетності до вчинення вказаних злочинів перевіряються особи з числа членів організації "Правий сектор", які в період акцій протесту і після їх закінчення займали 6-й поверх готелю "Дніпро", звідки вони були виселені в січні 2015 року", - сказано в тексті документа.
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За год в РФ выпили больше "боярышника" чем коньяка и виски bojarr.В России в 2015 и 2016 году выпили больше "боярышника" чем коньяка и виски, сообщают социологи. Об этом пишет российское издание republic.ru.Как пишет издание, правительство требовало еще три года назад изменить динамику потребления лосьонов населением РФ и "принят меры. "На деле же россияне стали меньше пить легального и менее опасного спиртного - его объемы действительно падают. А вот объемы потребления лосьонов для ванн растут огромными темпами. При этом одеколоны и лосьоны пьют не только бомжи и алкоголики, но даже сотрудники медучреждений и учителя.https://www.youtube.com/watch?v=0pc18GGs5o4
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