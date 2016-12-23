 Двое украинских воинов впервые отправлены на медицинскую реабилитацию в Италию, - Минобороны. ФОТО

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, солдат Василий Карацюба из 128-й отдельной горно-пехотной бригады во время участия в АТО получил осколочное и пулевое ранение предплечья. А солдата 28-й отдельной механизированной бригады Вячеслава Ермакова ранило в плечо и нижнюю конечность.
Военнослужащие получили максимальную медицинскую помощь в Украине, включая оперативное вмешательство, лечение и реабилитацию.
В Италии наши бойцы станут пациентами военного госпиталя в Риме и пройдут полный курс реабилитации.
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