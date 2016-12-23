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 Двое украинских воинов впервые отправлены на медицинскую реабилитацию в Италию, - Минобороны. ФОТО

Сегодня, 23 декабря, из международного аэропорта "Борисполь" в Италию вылетел борт, на котором находились двое раненых участников АТО.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, солдат Василий Карацюба из 128-й отдельной горно-пехотной бригады во время участия в АТО получил осколочное и пулевое ранение предплечья. А солдата 28-й отдельной механизированной бригады Вячеслава Ермакова ранило в плечо и нижнюю конечность.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Соревнования по кроссфиту среди участников АТО "Игры Героев" пройдут 24 декабря в Киеве. ВИДЕО

италияиталия

Военнослужащие получили максимальную медицинскую помощь в Украине, включая оперативное вмешательство, лечение и реабилитацию.

Также читайте: 21-летний военнослужащий, получивший тяжелые осколочные ранения вблизи Красногоровки, доставлен в больницу Днепра, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

В Италии наши бойцы станут пациентами военного госпиталя в Риме и пройдут полный курс реабилитации.


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ну что же ребята, потихоньку введите макаронников в курс о пользе санкций для орков
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Это точно, макаронники в рот воды набрали, молчат!!! Ни каких инфо с Украины о том что там происходит!!! Все потому что правительство очень любит путлера, другой причины я не вижу, и санкции они подписывают под давлением!!!
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я в отпуске и не знаю еще реакцию немцев на слова этой простушки нади. Не хотелось бы, чтобы повелись на ее слова. Хорошего вам Рождества.
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До речі, а що це за літак? - Дуже гарний (згадуються слова Туполэва, який каза, що негарні літаки не літають).
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not seriuos wounds. sorry but are soldiers who really seriuos wounded with critical for life.
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