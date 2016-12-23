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Все про:ВР (21234) депутат (2625)

 Рада закрылась при пустом зале. Депутаты ушли отдыхать до 17 января. ФОТОрепортаж

Вице-спикер парламента Оксана Сыроид закрыла сегодняшнее немноголюдное заседание Верховной Рады.

За час до конца заседания в зале уже пустовали места фракций "Блок Петра Порошенко", "Народного фронта", "Батькивщины", "Самопомичи" и "Оппоблока".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Нардепы Кишкар и Головко подрались в сессионном зале. ВИДЕО

Присутствовала лишь маленькая группка депутатов от фракции Радикальной партии, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Радикалы" ведут прямую трансляцию из пустующего зала Верховной Рады

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Напомним, что депутаты перенесли сессионную неделю с 10 по 13 января на 17-20 января. Таким образом, у парламентариев будет длительный период новогодних и рождественских праздников.
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НЕ ПОНЯЛ , ПЕРЕКРАСИЛСЯ ЧТО-ЛИ.мы скомские.
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а чо,твом неперекрашенные остались до самого закрытия? до чего же ты наивный...
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гниды парашенка-яйценюка и кучка рыгья распилили наши деньги и с чувством "выполненного" долга поехали гульбенить по Канарам на месяц!
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а ты скока туда денех вложил,что называешь их своими?
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Прием депутаты организуют на Сейшелах, Борнео и в Доминиканской республике.
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і срати вони хотіли на всіх... і похер. що в країні йде війна - у них "раждественскіє канікуле"
Щоб ви гниди .до Різдва не дожили!
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Не успели отойти от пожирания коньяка позавчера ночью - тут тебе и в отпуск пора. Трудяги, сучье племя. Скотота паскудная.
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Если они не вернутся из своих заморских туров, мы только перекрестимся. Оставайтесь там, девочки и мальчики, вы здесь на хрен не нужны!
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Здрасьте, а резервный фонд? Как это не нужны? Это вам не каких-то там полтора процента.
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Я писал после принятия бюджета они уйдут до 1 февраля а не ошибся таки а какого хрена у всей страны не до семнадцатого
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ну так а что дальше заморачваться, бюджет прод олигархические кланы протолкнули, теперь можно расслабиться с любовницами в теплых странах, а кто-то говорит, что в стране война....не...не слышали они
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А вчера снова была попытка поднять себе зарплату. Суки.
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Я думаю надо провести эксперимент: все люди выходят на работу синхронно с этим ворьем. При чем не зависимо от места и графика работы. И пусть кто-то из начальства попробует что-то пикнуть - ткнуть в морду количество рабочих часов этого ворья. И в отпуск уходить параллельно с этим ворьем. Интересно, чтобы они запели, если все украинцы сейчас свалили с рабочих мест и вернулись на работу 17 января часам к 11 утра. А кто то бы вообще не пришел, беря пример с большинства этого ворья.
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- В стране война и гибнут люди!
- Не мишайте. У мене праздники!
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Поехали собирать милостыню на курортах, дабы вложить её в Приват Банк.
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всі баччуть ті наглі морди, бачуть їх деларації, бачуть як ті с*ки ходять на роботу... як був майдан як вони 330 340 голосів всі як один рішення приймали... сцали с*ки...
а як все спокійно плювали на всіх.
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сегодня в днепре главврач просил народ сдать кровь для раненных, хоть одна с ука депутатская сдала? а ведь воины их заводы и параходы защищают , народ нищий, голый и голодный
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да они за копейку удавятся одна мысль как бы у каво урвать один президент за народ думает
даже зарплату не берет а все до копейки перечисляет в благотворительный фонд ....
своей жене
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при чем тут их заводы,хрен ложили все на их заводы,защищают Украину!!!
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так пусть лучшие из лучших- депутаты, вместо мальдив на фронт пойдут
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ну правильно,плодотворно поработали год -в стране все отлично, люди довольны, все спокойно, чп нет, никаких не дай бог войн и терактов, можно и отдыхать месяц.
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вот когда нужно душить эту шоколадную шоблу .когда она расслабится и отойдет от дел
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все так клянут депутуток...как будто их выбралы москали или госдеп... шо наварили-то и лопайте
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А можа пацанов которые в АТО в окопах сидят домой на месяцок отправить, а этих стратегов в берцы и на передовую ? Можа если их пиздануць з градов пару тройку раз или осколок в МОЗГ пападет, какая гениальна мысль появится ? Или ахота красть прападзе ?
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Кто отправит их? А сами уйдут, пришьют дезертирство. Конечно, это ужас.
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От всей души желаю чтоб 17 числа возвращаться им было уже некуда.
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очень продуктивно поработали все таки успели увеличить себе зарплату за то что сделали
украинцев нищими но есть и минусы не добили до конца пенсионеров путин будет не доволен

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КрасІво жить нЄ запрЄтишь...Нічого собі - все людям..??!!
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Чего им ещё делать? Сеня успешно прошантажировал КМ, удовлетворив все хотелки нф. Пожарный лоббист тоже оченно удовлетворённый, ну а панамские патриоты всегда при бабле, при любом раскладе, причём расклад тоже их. Простенько, до омерзения. Эти попандопалы в обиженых не ходят.
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интересно у них тяжелая работа... вообще, что они делают когда нет заседаний? мне нравится такая работа, где бы такую найти? каникулы у них, как в детстве.
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непосредственным участникам АТО, тоже посдедовать примеру депутатов...трудяги, блин, кошерные....
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пусть сгоняют в Иркутск, ублюдки. всем скопом в 450 рыл. ну ладно, в 440. на отдых.
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А люди все роптали и роптали, люди справедливости хотят, мы в очереди первые стояли, а те, что сзади нас уже Едят!!!!!! (В. Высоцкий)
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"Таким чином, у парламентаріїв буде тривалий період новорічних і різдвяних свят"
- та невже, а ми то надіялись, що вони хлопців в окопах підмінять на якийсь час...
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Якщо судити по тому що бачив ( дерибану наших грошей ,який назвали чомусь прийняття бюджету) , то хапанули панамські патріоти не один мішок зелені.
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какой ужас(((( и всё по закону,и всё по конституции успешное правительство успешной страны(((
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чекаємо як бляді будуть хвастатися засмагою посеред зими..
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Депутатське бидло пішло відпочивати.
І це депутатське бидло ще й підвищує за це собі зарплати!
Хто ще в Україні байдикує стільки, скільки це депутатське бидло?
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Пока мы не будем требовать внести изменения в конституцию о сокращении количества депутатов до економічно обгрунтованого рівня, а саме до 100-150 рил, толку не будет. 450 нужно было, когда население ьыло 54млн. А с учётом их трудочасов - то и 100 много.
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Уработались, слуги народов, вот паразиты на теле народа Украины, отдохнуть захотелось, а к бойцам на фронт на новогодне- рождественские праздники с подарками слабо завитать?!
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