 Рада закрылась при пустом зале. Депутаты ушли отдыхать до 17 января. ФОТОрепортаж

За час до конца заседания в зале уже пустовали места фракций "Блок Петра Порошенко", "Народного фронта", "Батькивщины", "Самопомичи" и "Оппоблока".
Присутствовала лишь маленькая группка депутатов от фракции Радикальной партии, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Радикалы" ведут прямую трансляцию из пустующего зала Верховной Рады
Напомним, что депутаты перенесли сессионную неделю с 10 по 13 января на 17-20 января. Таким образом, у парламентариев будет длительный период новогодних и рождественских праздников.
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Щоб ви гниди .до Різдва не дожили!
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- Не мишайте. У мене праздники!
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а як все спокійно плювали на всіх.
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даже зарплату не берет а все до копейки перечисляет в благотворительный фонд ....
своей жене
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украинцев нищими но есть и минусы не добили до конца пенсионеров путин будет не доволен
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- та невже, а ми то надіялись, що вони хлопців в окопах підмінять на якийсь час...
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І це депутатське бидло ще й підвищує за це собі зарплати!
Хто ще в Україні байдикує стільки, скільки це депутатське бидло?
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