 Правоохранители в Виннице ликвидировали 14 игорных заведений, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.
По словам в.и.о. начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педоса, во время практического этапа общегосударственной оперативно-профилактической отработки по пресечению незаконного игорного бизнеса в г. Виннице одновременно были проведены санкционированные судом обыски в заведениях, которые подпольно занимались организацией азартных игр.
В ходе обысков полицейские Винницкого отдела полиции совместно с работниками Винницкой местной прокуратуры и управления защиты экономики в Винницкой области ДЗЭ Нацполиции Украины изъяли 186 системных блоков, 190 мониторов, 13 флеш-накопителей, 25 Wi-Fi роутеров, 53 видеокамеры наблюдения, 163 клавиатуры, 150 оптических манипуляторов. Кроме того, изъяты документы, касающиеся деятельности игорных заведений, "черная бухгалтерия", почти 25 тысяч гривен незаконно полученной прибыли и 25 единиц рекламной продукции.
Изъятое оборудование направлено на экспертизу.
Обыски были проведены в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом). Такое правонарушение наказывается штрафом от десяти до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игорного оборудования.
Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются лица, причастные к деятельности игорных заведений.
Работа по пресечению незаконного игорного бизнеса продолжается на территории всей области.
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http://cripo.com.ua/?sect_id=4&aid=223436
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З понтом нема ні проституції, ні ігорного, ні легких наркотиків. Схеми в тємі, і бидломаса плескає в ладоні таким заголовкам.
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еще обычно делают разноуровневые потолки.)) в паРаше- это стандарт. евро.)
но в Украине...пора изживать дурновкусие и провинциализм. Украинцы, изживайте азиопщину!
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у нас от я насчитал 5 этих лото-маркетов
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(Закон физики)
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