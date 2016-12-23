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Все про:Винница (424) игорный бизнес (251) обыск (907) Нацполиция (5183)

 Правоохранители в Виннице ликвидировали 14 игорных заведений, - полиция. ФОТОрепортаж

22 декабря в г. Виннице полицейские совместно с сотрудниками прокуратуры закрыли 14 заведений, где предоставлялись услуги в сфере запрещенного игорного бизнеса. Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли игровое оборудование и незаконно заработанные деньги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.

По словам в.и.о. начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педоса, во время практического этапа общегосударственной оперативно-профилактической отработки по пресечению незаконного игорного бизнеса в г. Виннице одновременно были проведены санкционированные судом обыски в заведениях, которые подпольно занимались организацией азартных игр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержаны организаторы игорного бизнеса, предлагавшие взятку 30 тыс. долларов правоохранителям, - полиция. ФОТО

В ходе обысков полицейские Винницкого отдела полиции совместно с работниками Винницкой местной прокуратуры и управления защиты экономики в Винницкой области ДЗЭ Нацполиции Украины изъяли 186 системных блоков, 190 мониторов, 13 флеш-накопителей, 25 Wi-Fi роутеров, 53 видеокамеры наблюдения, 163 клавиатуры, 150 оптических манипуляторов. Кроме того, изъяты документы, касающиеся деятельности игорных заведений, "черная бухгалтерия", почти 25 тысяч гривен незаконно полученной прибыли и 25 единиц рекламной продукции.

Изъятое оборудование направлено на экспертизу.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция пресекла деятельность 138 игорных заведений с начала декабря. ФОТОрепортаж

Обыски были проведены в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом). Такое правонарушение наказывается штрафом от десяти до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игорного оборудования.

Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются лица, причастные к деятельности игорных заведений.

Работа по пресечению незаконного игорного бизнеса продолжается на территории всей области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полицейские "накрыли" 18 нелегальных игорных заведений в четырех регионах. ФОТОрепортаж
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"Правоохранители в Виннице ликвидировала 14 игорных заведений"

Теперь пора ликвидировать отжим-центр в центре Киева. Закон обязателен для всех, не?
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Гнойсманчика без шматка хліба залишили?
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Так на фото - точка МСЛ - легального оператора. Т.е. Продивус со товарищи руками ментов убирает конкурентов. Это перемога? Бл"ди, когда вы нажретесь уже? Вот тут эта информация раскрывается:
http://cripo.com.ua/?sect_id=4&aid=223436
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Дони Кіхоти ..уєві. Лапна хрєнь з закриванням-відкриванням. Хз скільки на моїй пам'яті Я таке вже читав. І завжди відкривались. Що цікаво, про закриття - заголовки, про повторне відкриття - тихенько все.
З понтом нема ні проституції, ні ігорного, ні легких наркотиків. Схеми в тємі, і бидломаса плескає в ладоні таким заголовкам.
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пластиковые колонны в хрущобе с потолками 2,50 - это круто. дворец, плеать.
еще обычно делают разноуровневые потолки.)) в паРаше- это стандарт. евро.)
но в Украине...пора изживать дурновкусие и провинциализм. Украинцы, изживайте азиопщину!
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Их не поймёшь... Одни правоохранители открывают, другие крышуют, третьи закрывают. И так по кругу.
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а кто же им дает разрешение на открытие?
у нас от я насчитал 5 этих лото-маркетов
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Если где-то закрывают МСЛ,то тут же открывают НЛ...
(Закон физики)
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