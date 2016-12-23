 Последняя месть Обамы, объективная реальность, украинский след в Иркутске. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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РАЗБОРКА. Кто сильнее? Госдеп США оспорил претензии Путина

Официальный представитель Госдепа США Джон Кирби назвал армию Соединенных Штатов самой сильной в мире. Об этом он заявил на брифинге в Вашингтоне в ответ на заявление Путина, объявившего армию России «самой сильной в мире».

«Я не думаю, что за всю историю человечества существовали вооруженные силы настолько обороноспособные, образованные, сильные, с лучшим руководством и более оснащенные, как Вооруженные силы США сейчас», - сказал Кирби. Он также заявил, что «профессионализм, навыки и возможности, имеющиеся на данный момент в американской армии, вне обсуждения и споров».
Так представитель Госдепа по просьбе журналистов прокомментировал сделанное накануне заявление Путина о том, что в настоящее время Россия «сильнее любого потенциального агрессора».
В свою очередь избранный президент США Трамп написал в своем твиттере, что при его правлении Америка начнет масштабную модернизацию ядерного оружия,что укрепить и расширить свой ядерный потенциал.
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излюбленный приём: сыпать цифрами, ничего с реальностью не имеющими, выдавать падение за рост, а круглое - за квадратное...
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Урожай боярышника уродил, короче в этом году. Тут Путин не соврал
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Крымский ватожурналист спросил у хуйла
-как мы тут в Крыму живем.
Это все, что нужно знать о крымской журналистике.
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