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Все про:Волынь (468) наркотики (1189)

 На Волыни "черная сотня" задержала мужчину, который пытался провезти наркотики в Украину. ФОТОрепортаж

В Волынской области сотрудники Межведомственного целевого центра по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела не допустили ввоза на территорию Украины наркотиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вчера, 22 декабря на таможенный пункт "Ягодин" на въезд в страну заехал автомобиль Mercedes Benz под управлением гражданина Украины. Он двигался по "зеленому коридору".

При этом в автомобиле были обнаружены незадекларированные товары народного потребления. Кроме того, пассажир повела себя нетипично, пытаясь сымитировать приступ эпилепсии. В связи с этим было принято решение о проведении углубленного осмотра автомобиля.

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В результате в переднем бампере транспортного средства в скрытом виде был обнаружен пакет, в котором находилось почти 22 грамма белого наркотического порошкообразного вещества.

наркотики

наркотики

Данный факт предварительно квалифицирован по ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) Уголовного кодекса. Продолжается проверка.
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Накормить его этими наркотиками и назад отправить.
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Засуньте ему в глотку эти 20 грамм чего добру пропадать хай отведает своего дерьма по полной тяге
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Та може ему,хтось в бампер,перед проездом границы,подложил.А после переезда забрали бы.Он бы даже и не узнал
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Просвятите меня кто такая черная сотня и чем она занимается?Ведь в Украине уже были и отряды смертников а также сотня другая всяких групировок которые в конце концов оказывались только вымогателями и рекетирами.Даже Правый сектор на костях настоящих патриотов Украины создал организованую преступную политическую группировку которая неимеет ничего общего из патриотами защищающих и отдающих свою жизнь за свободу Украины,а вдохновитель Ярош вообще смылся бросив наших ребят на произвол и оставив прикрываться именем ПС бандюков.
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Совок жив, совок так и прет. Не "мужчину", а ГОСПОДИНА или ГРАЖДАНИНА, або ПАПА і ГРОМАДЯНИНА. Що це за совкові звертання і визначення за гендерною ознакою? Тхне дискримінацією.
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