 На Волыни "черная сотня" задержала мужчину, который пытался провезти наркотики в Украину. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, вчера, 22 декабря на таможенный пункт "Ягодин" на въезд в страну заехал автомобиль Mercedes Benz под управлением гражданина Украины. Он двигался по "зеленому коридору".
При этом в автомобиле были обнаружены незадекларированные товары народного потребления. Кроме того, пассажир повела себя нетипично, пытаясь сымитировать приступ эпилепсии. В связи с этим было принято решение о проведении углубленного осмотра автомобиля.
В результате в переднем бампере транспортного средства в скрытом виде был обнаружен пакет, в котором находилось почти 22 грамма белого наркотического порошкообразного вещества.
2103 8
СБУ перекрыла почтовый канал поставки психотропных наркотиков в Украину. ФОТО(11)
В 2016 году полицией выявлено почти 22 тыс. наркопреступлений(6)
Сотни психотропных таблеток изъяли у харьковчанина(4)
Задержана организованная группа наркоторговцев, действовавшая на территории четырех регионов Украины, - Нацполиция. ВИДЕО(7)
Іспанська поліція затримала українських моряків за постачання наркотиків джихадистам(0)
У жителя Донецкой области изъяты 3 гранаты, 156 патронов, 3 арбалета и наркотики. ФОТОрепортаж(18)
Двух граждан Украины освободили из плена наркоторговцев в Бразилии, - МИД(6)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить