 На Волыни "черная сотня" задержала мужчину, который пытался провезти наркотики в Украину. ФОТОрепортаж

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Как сообщает Цензор.НЕТ , вчера, 22 декабря на таможенный пункт "Ягодин" на въезд в страну заехал автомобиль Mercedes Benz под управлением гражданина Украины. Он двигался по "зеленому коридору".При этом в автомобиле были обнаружены незадекларированные товары народного потребления. Кроме того, пассажир повела себя нетипично, пытаясь сымитировать приступ эпилепсии. В связи с этим было принято решение о проведении углубленного осмотра автомобиля.В результате в переднем бампере транспортного средства в скрытом виде был обнаружен пакет, в котором находилось почти 22 грамма белого наркотического порошкообразного вещества.

Данный факт предварительно квалифицирован по ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) Уголовного кодекса. Продолжается проверка.