EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия, Фоторепортаж
  2085  8
Все про:контрабанда (1574) налоговая милиция (995) Донбасс (11521) ГФС (2160)

 "Фантом" на Донетчине задержал партию товаров на 1,5 млн грн, которую пытались провезти на оккупированную территорию. ФОТОрепортаж

В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом" задержал партию товаров более чем на полтора миллиона гривен, которую на двух автомобилях пытались провезти на временно оккупированную территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную фискальную службу.

Так, в селе Новолуганское были остановлены два автомобиля Mercedes Benz Vario под управлением граждан Украины, вместе с которыми ехал третий гражданин. В ходе осмотра транспортных средств в скрытом виде были обнаружены комплектующие к телефонам, одежда, обувь, газовое оборудование для автомобилей, а также аккумуляторные батареи. Указанный груз, стоимостью более полутора миллиона гривен, планировалось доставить в Горловку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жительница Луганщины организовала продажу российского спирта в зоне АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

В настоящее время установлено, что владельцем товаров является гражданин, ехавший вместе с водителями.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным ч.1 ст. 204-3 (Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции) КУоАП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Москаль: На Закарпатье восстанавливается системная контрабанда сигарет. ФОТО

контрабанда гфс фантомконтрабанда гфс фантомконтрабанда гфс фантомконтрабанда гфс фантомконтрабанда гфс фантом

 перейти на форум
 
   
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkhRekJaUkZGelRrTjRNRXhFVVhaa1F6QXdURUk0TUV3elVYTk9RemN3VERkUmN6bERLekJNVEZGelRrZFFTVTVET0RCTWFsRjFPVU0wTUZsaVVYVk9SMUJtVGtOVU1FdFVVVzlZZWxGc1RrTXJNRXd6VVhOa1EzY3dXVWhTWjFFOVBRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Авто для волонтерів і ЗСУ було б якраз. Дивно написано ще одне:водії то громадяни України ,а власник товару чий громадянин? І як потрапив до України ? СБУ гав ловить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вслед за ЧМ по бобслею и этапом Кубка мира по биатлону, из-за допингового скандала, Россия потеряла финал Кубка мира по конькобежному спорту.
https://www.youtube.com/watch?v=PZri_qn91Rk
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик бюджет военнослужащие ВР Гонтарева госбюджет Грицак Василий ГФС Донбасс допинг-контроль Кабмин Киев МИД Минобороны Минэнергоугля налоги Насалик Нацполиция ОБСЕ обстрел Приватбанк Путин Россия Савченко СБУ США Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти