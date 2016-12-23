 "Фантом" на Донетчине задержал партию товаров на 1,5 млн грн, которую пытались провезти на оккупированную территорию. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную фискальную службу.
Так, в селе Новолуганское были остановлены два автомобиля Mercedes Benz Vario под управлением граждан Украины, вместе с которыми ехал третий гражданин. В ходе осмотра транспортных средств в скрытом виде были обнаружены комплектующие к телефонам, одежда, обувь, газовое оборудование для автомобилей, а также аккумуляторные батареи. Указанный груз, стоимостью более полутора миллиона гривен, планировалось доставить в Горловку.
В настоящее время установлено, что владельцем товаров является гражданин, ехавший вместе с водителями.
По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным ч.1 ст. 204-3 (Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции) КУоАП.
2085 8
Пограничники на Закарпатье пресекли контрабанду 10 тыс. пачек сигарет. ФОТОрепортаж(10)
Налоговики в Одессе изъяли из незаконного оборота элитного алкоголя на сумму более 900 тыс. грн. ФОТОрепортаж(17)
Украинец пытался вывезти в Италию в носках 182 тыс. евро, - ГФС. ФОТО(87)
"Черная сотня" задержала на Львовщине партию сигарет, которую пытались вывезти из страны вместе с живыми лошадьми. ФОТО+ВИДЕО(18)
Внутренняя безопасность Госпогранслужбы выявила двух пограничников-взяточников(24)
Налоговики обнаружили около украинско-молдавской границы 4,5 тысячи литров спирта. ФОТОрепортаж(28)
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PZri_qn91Rk
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить