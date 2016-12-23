 Глава полиции Донетчины Аброськин наградил бойца ВСУ Руслана Пустовойта, который взял в плен 8 боевиков. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции Донецкой области.
Как отмечается, на совещании с руководителями территориальных подразделений полиции Донецкой области присутствовали командир 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Леонид Ипатенко и боец, житель Мариуполя, который прошел Иловайск, Саур-Могилу и Дебальцево Руслан Пустовойт.
Аброськин отметил, что именно эти люди защищают нашу страну в бою.
"Они стоят на передовой, закрывают своими спинами целые города. Благодаря им мы можем выполнять свою работу. Сейчас здесь находится наш друг, боевой товарищ, Руслан Пустовойт. Именно он взял в плен 8 боевиков. Очень приятно, что такие люди есть", - отметил он.
От Главного управления Нацполиции в Донецкой области генерал Аброськин вручил бойцу часы.
В сообщении отмечается, что Руслан Пустовойт несет службу на первой линии обороны, предотвращает проникновение диверсионно-разведывательных групп. В прошлом месяце мариупольский разведчик попал в засаду под Широкино и получил тяжелое ранение. Он только что вернулся в батальон после лечения.
"Мы делаем одно дело. Пока я буду в состоянии бороться, пока будет биться сердце, я буду продолжать защищать страну", - говорит боец.
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ВОСЕМЬ.
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А что говорит в это время Гадя?
"Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией", - Савченко рассказала немцам о встрече с Захарченко и Плотницким.
Вот и вся разница, между настоящим героем, и мразью.
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Но почему БОЙЦАМ - ЧАСЫ, а тыловым крысам - боевое оружие?
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Оружие, которым управляют - это одно. Оружие наградное - совсем другое.
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Слава Героям.
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Мертвый кацапский посол не шипит,
Не брешет дохлый хуйло.
Мертвый ватник не идет пить стекломой
Только мертвый ватник
Не идет пить стекломой
Ай-я я-я-я я-яй
Убили кацапа,
Убили кацапа, убили
Я-я-я-я-я
За убийства детей в Сирии,
Суку, замочили.
Ай-я я-я-я я-яй
Убили кацапа,
Кацапа убили
Я-я-я-я
За убийство детей в Сирии,
Суку, замочили.
Руки сложив на живот
Третий день стекломой он не пьет
Кацап лежит
И боярышник пить не идет
Только мертвый кацап
Боярышник пить не идет
Ай-я я-я-я я-яй
Убили кацапа,
Убили кацапа, убили
Я-я-я-я-я
За убийства детей в Сирии,
Суку, замочили.
Ай-я я-я-я я-яй
Убили кацапа,
Кацапа убили
Я-я-я-я
За убийство детей в Сирии,
Суку, замочили.
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Слава Україні!
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