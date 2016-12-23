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Все про:награда (1004) плен (1613) герой (165) Аброськин (245)

 Глава полиции Донетчины Аброськин наградил бойца ВСУ Руслана Пустовойта, который взял в плен 8 боевиков. ФОТОрепортаж

Глава полиции Донецкой области генерал Вячеслав Аброськин вручил награду бойцу 54-го отдельного разведывательного батальона Руслану Пустовойту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции Донецкой области.

Как отмечается, на совещании с руководителями территориальных подразделений полиции Донецкой области присутствовали командир 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Леонид Ипатенко и боец, житель Мариуполя, который прошел Иловайск, Саур-Могилу и Дебальцево Руслан Пустовойт.

Аброськин отметил, что именно эти люди защищают нашу страну в бою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторак вручил военным медикам государственные и ведомственные награды. ФОТОрепортаж

"Они стоят на передовой, закрывают своими спинами целые города. Благодаря им мы можем выполнять свою работу. Сейчас здесь находится наш друг, боевой товарищ, Руслан Пустовойт. Именно он взял в плен 8 боевиков. Очень приятно, что такие люди есть", - отметил он.

От Главного управления Нацполиции в Донецкой области генерал Аброськин вручил бойцу часы.

В сообщении отмечается, что Руслан Пустовойт несет службу на первой линии обороны, предотвращает проникновение диверсионно-разведывательных групп. В прошлом месяце мариупольский разведчик попал в засаду под Широкино и получил тяжелое ранение. Он только что вернулся в батальон после лечения.

"Мы делаем одно дело. Пока я буду в состоянии бороться, пока будет биться сердце, я буду продолжать защищать страну", - говорит боец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Благодарю вас за патриотический дух, личное мужество и волю к победе", - Полторак наградил волонтеров. ФОТОрепортаж

награждение

награждение

награждение

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"Мы делаем одно дело. Пока я буду в состоянии бороться, пока будет биться сердце, я буду продолжать защищать страну", - говорит боец.

А что говорит в это время Гадя?
"Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией", - Савченко рассказала немцам о встрече с Захарченко и Плотницким.
Вот и вся разница, между настоящим героем, и мразью.
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Это все хорошо. Только вот на ..я указывают фамилию и выкладывают фото? Вы же ставите его и его семью под удар. Не сейчас, так через год-два. Когда будут наказывать за такую информацию?
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ты сам то позаботился о семье? вас ольгинских будут рвать на ленточки "Не сейчас, так через год-два."
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Строго 18+ Сирия. Россияне поставили стариков и женщин на колени и расстреляли. Потом добивали контрольным в голову. https://www.youtube.com/watch?v=s8HhhRhSO6M …
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это видео 2014 года. но это не меняет того что снимающий - русский. просто вы там до этого были неофициально. как в Украине
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Безмерная благодарность и огромное уважения таким Героям, как Руслан Пустовойт!!!
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Героям СЛАВА!
Но почему БОЙЦАМ - ЧАСЫ, а тыловым крысам - боевое оружие?
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может потому что у бойцов куда серьезнее оружие в наличии?
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"Не путай свою шерсть с государственной" (с)

Оружие, которым управляют - это одно. Оружие наградное - совсем другое.
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Хай береже Божа Матір наших захисників.
Слава Героям.
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Мертвый кацапский посол не шипит,
Не брешет дохлый хуйло.
Мертвый ватник не идет пить стекломой
Только мертвый ватник
Не идет пить стекломой
Ай-я я-я-я я-яй
Убили кацапа,
Убили кацапа, убили
Я-я-я-я-я
За убийства детей в Сирии,
Суку, замочили.
Ай-я я-я-я я-яй
Убили кацапа,
Кацапа убили
Я-я-я-я
За убийство детей в Сирии,
Суку, замочили.
Руки сложив на живот
Третий день стекломой он не пьет
Кацап лежит
И боярышник пить не идет
Только мертвый кацап
Боярышник пить не идет
Ай-я я-я-я я-яй
Убили кацапа,
Убили кацапа, убили
Я-я-я-я-я
За убийства детей в Сирии,
Суку, замочили.
Ай-я я-я-я я-яй
Убили кацапа,
Кацапа убили
Я-я-я-я
За убийство детей в Сирии,
Суку, замочили.
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Восемь туда, восемь сюда, три года прошло - никому не скучно. Движение есть, результаты - у дэпутатов.
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Молодці хлопці - з вами Господь і Україна.
Слава Україні!
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сепары щя ахреневают циничности хунты - 8 рабов обменять на одни часы.
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