 Москаль: На Закарпатье восстанавливается системная контрабанда сигарет. ФОТО

в июле 2015 года именно системная контрабанда сигарет спровоцировала кровопролитие в Мукачево , которое прогремело на всю Европу"

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской ОГА.Как отмечается в сообщении, тот факт, что через Закарпатье в Евросоюз снова пошли фуры с контрабандными сигаретами, получил документальное подтверждение. Финансовая полиция Словакии задержала на сельскохозяйственной ферме в с. Лучки возле Михаловце 145 тысяч блоков сигарет различных марок, которые были в фуре с украинскими номерами. Общая сумма только неуплаченных налогов с этих сигарет составляет 280 тысяч евро. На большинстве коробок - надписи на украинском языке."С сожалением должен констатировать, что после смены руководства Закарпатской таможни в октябре этого года восстанавливается системная контрабанда сигарет через пункты пропуска. В конце прошлого года нам удалось сломать эту схему, и до октября таких задержаний не было. Мы создали совместные украинско-словацкие, -венгерские и -румынские группы, которые проводили ежедневную сверку задержаний контрабанды. Однако после смены руководства Закарпатской таможни эти группы просто перестали действовать. Новое руководство поставили только для того, чтобы восстановить системную контрабанду сигарет - это всем понятно. И я предупреждал об этом", - заявил глава ОГА.Он напомнил о фактах задержания в Словакии грузов с незадекларированными сигаретами. На днях словацкие таможенники обнаружили более 1000 блоков сигарет, которые приехали из Украины в железнодорожном вагоне с солью. Перед тем украинские таможенники на пункте пропуска "Ужгород" беспрепятственно пропустили в Словакию нашпигованный сигаретами торт.В связи с этим Москаль обратился к председателю Государственной фискальной службы, напомнив, что "