 Москаль: На Закарпатье восстанавливается системная контрабанда сигарет. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской ОГА.
Как отмечается в сообщении, тот факт, что через Закарпатье в Евросоюз снова пошли фуры с контрабандными сигаретами, получил документальное подтверждение. Финансовая полиция Словакии задержала на сельскохозяйственной ферме в с. Лучки возле Михаловце 145 тысяч блоков сигарет различных марок, которые были в фуре с украинскими номерами. Общая сумма только неуплаченных налогов с этих сигарет составляет 280 тысяч евро. На большинстве коробок - надписи на украинском языке.
"С сожалением должен констатировать, что после смены руководства Закарпатской таможни в октябре этого года восстанавливается системная контрабанда сигарет через пункты пропуска. В конце прошлого года нам удалось сломать эту схему, и до октября таких задержаний не было. Мы создали совместные украинско-словацкие, -венгерские и -румынские группы, которые проводили ежедневную сверку задержаний контрабанды. Однако после смены руководства Закарпатской таможни эти группы просто перестали действовать. Новое руководство поставили только для того, чтобы восстановить системную контрабанду сигарет - это всем понятно. И я предупреждал об этом", - заявил глава ОГА.
Он напомнил о фактах задержания в Словакии грузов с незадекларированными сигаретами. На днях словацкие таможенники обнаружили более 1000 блоков сигарет, которые приехали из Украины в железнодорожном вагоне с солью. Перед тем украинские таможенники на пункте пропуска "Ужгород" беспрепятственно пропустили в Словакию нашпигованный сигаретами торт.
В связи с этим Москаль обратился к председателю Государственной фискальной службы, напомнив, что "в июле 2015 года именно системная контрабанда сигарет спровоцировала кровопролитие в Мукачево, которое прогремело на всю Европу".
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Об этом говорится в принятом в целом депутатами законе №5132 О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году.
Согласно поддержанному во вторник парламентом законопроекту, акциз на сигареты по специфической ставке возрастет на 40% - до 445,56 грн за 1 тыс. штук без повышения адвалорной ставки (12%).
Акцизную ставку на сухие вина сохраняется на уровне 0,01 грн / литр, крепленые вина и вермуты повышается на 12% - до 8,02 грн / литр, игристые вина - на 12%, до 11,65 грн / литр
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Бісер в очі воно нам кидає!
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миленький тортик и такая невкусная начинка(
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http://zak-kor.net/ekonomka/26752-pslya-vvedennya-moratoryu-na-eksport-kruglyaka-klkst-derevoobrobnih-pdpriyemstv-na-zakarpatt-zrosla-na-136-vdsotkv.html
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мы курильщики, будем сильно благодарны.
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