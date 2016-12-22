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Все про:Закарпатье (1206) контрабанда (1572) Москаль (1846) сигареты (466)

 Москаль: На Закарпатье восстанавливается системная контрабанда сигарет. ФОТО

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявляет о возобновлении контрабандного вывоза сигарет в страны Евросоюза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской ОГА.

Как отмечается в сообщении, тот факт, что через Закарпатье в Евросоюз снова пошли фуры с контрабандными сигаретами, получил документальное подтверждение. Финансовая полиция Словакии задержала на сельскохозяйственной ферме в с. Лучки возле Михаловце 145 тысяч блоков сигарет различных марок, которые были в фуре с украинскими номерами. Общая сумма только неуплаченных налогов с этих сигарет составляет 280 тысяч евро. На большинстве коробок - надписи на украинском языке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники на Закарпатье пресекли контрабанду 10 тыс. пачек сигарет. ФОТОрепортаж

"С сожалением должен констатировать, что после смены руководства Закарпатской таможни в октябре этого года восстанавливается системная контрабанда сигарет через пункты пропуска. В конце прошлого года нам удалось сломать эту схему, и до октября таких задержаний не было. Мы создали совместные украинско-словацкие, -венгерские и -румынские группы, которые проводили ежедневную сверку задержаний контрабанды. Однако после смены руководства Закарпатской таможни эти группы просто перестали действовать. Новое руководство поставили только для того, чтобы восстановить системную контрабанду сигарет - это всем понятно. И я предупреждал об этом", - заявил глава ОГА.

Он напомнил о фактах задержания в Словакии грузов с незадекларированными сигаретами. На днях словацкие таможенники обнаружили более 1000 блоков сигарет, которые приехали из Украины в железнодорожном вагоне с солью. Перед тем украинские таможенники на пункте пропуска "Ужгород" беспрепятственно пропустили в Словакию нашпигованный сигаретами торт.

В связи с этим Москаль обратился к председателю Государственной фискальной службы, напомнив, что "в июле 2015 года именно системная контрабанда сигарет спровоцировала кровопролитие в Мукачево, которое прогремело на всю Европу".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Черная сотня" задержала на Львовщине партию сигарет, которую пытались вывезти из страны вместе с живыми лошадьми. ФОТО+ВИДЕО

контрабанда сигареты

контрабанда сигареты

контрабанда сигареты

контрабанда сигареты

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики задержали партию сигарет стоимостью 425 тыс. грн, которую собирались незаконно доставить в Румынию
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ну так акцизы повышают чуть ли не каждый месяц, чего вы ожидали
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А это каким боком к экспортной контрабанде?
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Гнойсман,тебя не волнует контрабанда? Ты с нее имеешь?
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надо поднять цены на сигареты до еуропейцких. И не будет контрабанды))
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В Украине с 1 января 2017 года предусмотрено повышение акцизов на пиво на 12% - до 2,78 грн / литр, на ликеро-водочные изделия - на 20 %, до 126,96 грн / литр 100% спирта..
Об этом говорится в принятом в целом депутатами законе №5132 О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году.
Согласно поддержанному во вторник парламентом законопроекту, акциз на сигареты по специфической ставке возрастет на 40% - до 445,56 грн за 1 тыс. штук без повышения адвалорной ставки (12%).
Акцизную ставку на сухие вина сохраняется на уровне 0,01 грн / литр, крепленые вина и вермуты повышается на 12% - до 8,02 грн / литр, игристые вина - на 12%, до 11,65 грн / литр
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Да от такого корыта оторвать не кого нелязя,закон для них слабый.
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Москаль настоящее ментло.Кто разрешает контрабанду?А ни то ли тело,что корпоративы празднует за бюджетные бабки,когда куча героев легли,шоб воно праздновало.Не стыгли москаль,а пойди на банковую и скажи чтоб прекратил.Или не ментовское это дело.
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Лично тебе напишу.Ну не может Губернатор на каждой таможне останавливать контрабанду.Где основная контрабанда-Мукачевский отряд-кто крыша ??? Запомни неуч-мелкий контрабас везде, даже по всей европе всегда он есть, нам он даже на пользу, потому чту люди за эти деньги отовариваются на месте.А вот крупный контрабас , это уже вопрос к выше
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перекройте границу с Лукой на Волыни и Ровно, сигарет у Москаля не будет ------- 90% контрабаса из Беловежской Пущи
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чудак .да на западе ихнюю туфту никто не то что курить и смотреть не хочет .там давай наше отечественное лм мальборо лд .ну и ище пару марок остальное .у них это "махорка "
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А зараз що Перекур
Бісер в очі воно нам кидає!
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У Москаля вырвали контрабандную соску со рта отстранив от руководства его протеже Колесникова,кстати,который в своё время убежал с Одессы,потому что Михо хотел его посадить в тюрьму,а теперь в шизоидном припадке несёт бред,145 тысяч блоков это почти 3000 ящиков сигарет,а такое количество не влезет ни в какой камион,да и цена такой партии шла бы на миллионы евро,в общем Москаль впал в старческий маразм,дедушка Альцгеймер прочно поселился в лысой башке Москаля
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раз говорит -значит не договорились.. не делятся,
миленький тортик и такая невкусная начинка(
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Да пох! Люди в НАШУ страну валюту везут! Надо негласно поощерять!
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ГенГенович - вертайся додому - в Чернівці, тут вона у нас і не призупинялася...
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Що означає "восстанавливается системная контрабанда сигарет" - типу , вона , колись припинялась ?!
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а могли бы и не парится с приватом... стоит остановить контрабанду сигарет, леса, янтаря и вуаля... - мы богатые...
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Пішов він на..й зі своїми цигарками! Продавати цигарки нам вигідно. Вирубка лісу - ось страшне!
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шкода, що на Ваш комент відповісти і не бути забаненим, звинуваченим в юле-порохо-стець- та іншим ботом. але сьогодні в новинах читав, відколи заборонили експорт кругляка, в нас на Закарпатті збільшилося фірм по переробці лісу на 136% за рік.
http://zak-kor.net/ekonomka/26752-pslya-vvedennya-moratoryu-na-eksport-kruglyaka-klkst-derevoobrobnih-pdpriyemstv-na-zakarpatt-zrosla-na-136-vdsotkv.html
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а нельзя ли её направить внутрь Украины?
мы курильщики, будем сильно благодарны.
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Ну что Вы,курильщики будут платить всякие поганые акцизы, и курить непонять что при этом.Отец говорит сплошная бумага пошла.
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Мастер канальной контрабанды гена москаль.Мастер отжимания металлургических предприятий Украины и наполнитель бюджета партии БЮТ)
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Вы знаете а мне по@й контрабанда сигарет в чужую страну,люди заработали,да не заплатили налог (не хорошё) но в целом страна не пострадала,а проблемы Европы после переноса "безвиза" до жопы,а с контрабандой сигарет,нелегалов пусть сами боряться у нас гораздо больше проблем(к примеру запретить вывоз наших лесов в европу,что их очень сильно "ТУРБУЄ ОБМЕЖЕННЯ") с другой стороны азиатской,и европейцы этого ещё не понимают,как не понимают что скорость рашисткого танка гораздо больше по автобаму чем по нашим дорогам...
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взагалі,контрабандою має займатись приймаюча сторона.Угорщина все приймає?Чи чим вони там займаються?Так нам це вигідно...(це не про ліс,а про сигарети і алкоголь)
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