EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
  14813  89
Все про:Киев (15645) оружие (3488) Нацполиция (5177)

 Полиция изъяла в квартире киевлянина около 300 единиц оружия. ФОТОрепортаж

По информации оперативников Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины оружие предназначалось для дальнейшей продажи на территории Украины. Начато уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 22 декабря, сотрудники Департамента уголовного розыска, Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и СБУ обнаружили в квартире киевлянина склад оружия.

По месту регистрации и жительства 53-летнего киевлянина полицейские провели санкционированные обыски. В результате, полицейские изъяли около 60 пистолетов и почти 40 винтовок, а также более 800 патронов.

Кроме того, изъято около 200 единиц холодного оружия, среди которых - охотничьи ножи, мачете и сабли. Уже установлено, что обнаруженное оперативниками оружие не зарегистрировано, поэтому каналы его поступления в столицу устанавливаются.

Все изъятые предметы направлены для проведения необходимых экспертиз. Их владелец задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводятся все необходимые следственные действия.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На блокпосту в Донецкой области задержан житель Киевщины с арсеналом оружия и боеприпасов. ФОТОрепортаж

оружие киев

Смотрите также: Ружья, пистолеты, гранаты, осветительные ракеты и военное снаряжение: полиция на Сумщине изъяла арсенал оружия. ФОТО

оружие киев

оружие киев

Смотрите также: Из четырех тайников на Донбассе изъяты противотанковые гранаты, мины, подствольный гранатомет и патроны. ФОТО

оружие киев

оружие киев

Смотрите также: У киевлянина изъяли травматический пистолет, переделанный в боевой, патроны и наркотики. ФОТОрепортаж

оружие киев

Смотрите также: Из зоны АТО пресечен канал поставок оружия в Киев и область, - военная прокуратура. ФОТО

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Позорні блазні - накрили продавця пневматичних іграшок та китайських ножиків?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага, смехота.
То ли дело Клоаков раздал своим подружкам 3000 стволов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тсссс!!! Не мешай органам раскрываемость повышать и новые звездочки и премии получать в конце года. Етот цирк многим знаком в конце квартала. Пошли мусора в оружейный магазин, одолжили оружие чтобы сфоткать. Потом все вернут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С каких это пор пневматическая пукалка стала называться таким громким словом как оружие ??!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
позорище авакянских орлов!!!
да такой херни на любом рынке по несколько точек... дебилы бля, еще и на экспертизу отправили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эти придурки скоро за рогатки начнут сажать с такими темпами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пацаны ша ... обкаков изображает ахеренного борца с торговцами аружыём....только его орлы не могут без ыхспертизы отлечить пухкалку от огнестрела...шо поделать ... начальство всегда ищет себе в подчиненные кого-то тупее себя....дебилы бля(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я даже больше скажу ,дойдет до того ,что можно посадить правшу за правую руку,левшу за левую.Ну в смысле можно ведь камень бросить рукой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Предлагаю оперативникам прошерстить рынки и магазины с отделами детских игрушек-ведь там продаються под видом игрушек страшные вещи:,пластмассовые мечи пистолеты автоматы, ножи,арбалеты и самое опасное-пиротехнические изделия и "бенгальськие" огни и хлопушки! Да это же аружие массоваго паражения!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты точно засланный казачек. На ментов работаешь? Все схроны выдал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Идиоты, настоящего оружия найти не могут, так они за пневматику взялись!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да к страшно ловить людей с такой же кучей АК и гранат, а то вдруг убьют... Другое дело пневматика и хорошие картинки для новостей...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно, а почему в этой новости четко написано, "60 пистолетов и почти 40 винтовок", тогда как в других случаях, когда над трупом с огнестрельной дыркой во лбу ловят какого-то дебила, то пишут "был найден предмет, похожий на пистолет".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а еще "устройство для отстрела резиновыми пулями". Понты -сильная штука.
 показать весь комментарий
Ответить
 
потому что хату с реальными пукалками, как то сцыкотно накрывать могут и пристрелить))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наши менты - просто сборище дегенератов.
Единственная возможная реформа МВД, это выгнать от туда ВСЕХ, кто там работает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так главный у них брехло и вор, что ожидать от подчинённых?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну - и ? Выгнали . А дальше что ? Уже выгнали и правых и виноватых - вот результат
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шо дальше ? виганяти до тих пір поки не залишуться дійсно правоохоронці , а не пагані мєнти . Тіпо цих , які воздушки нам демонструют .

Кантора в них ше та , то реконструктора взяли , а роздули шо то оружейний завод , то одні і тісамі фотки зі зброєю виставляют і кажут шо то найшли схрони , причому в різних частинах країни . В опшем ,правди не дождешся , постійно якась маніпуляція .
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
да да, лючше не будет, придут такие же. эту байку поют все порохоботы.
нинада ничё минять, всёо харашо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кого выгнали?
Все мусора, на своих местах, для видимости наняли немного молодняка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, три пукалки там- со скоростью полета пульки более чем 300 м/с. Не хотел бы я стать мишенью для такой, пусть пневмо-пукалки. А в принципе- верно выше сказано- напоминает товар торговца с рынка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дальность тяжело сказать, а если скорость более 320м/с то у мусоров после експертиз, совсем другое отношение к обладателю девайса
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пневматика супер - магнум ( более 380м/с ) спокойно продается в магазинах поинтересуйтесь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
верно, так оно и есть, сам стрелял с Дианы, вещь очень хорошая, но её если жить по правилам нужно в разрешительной фиксировать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
при такой начальной скорости с 20 метров дырок может запросто наделать. Но дырок и травмат может наделать
 показать весь комментарий
Ответить
 
метров 50 для калибра 4.5 мм практически предел, 6.35 можно попробовать по минометной траектории стрельнуть на 100....
 показать весь комментарий
Ответить
 
На 200 метров, я понял. На Youtube, я ж так понимаю, и ролик есть по такому поводу. Что, нет!? Срочно снимайте: до вас это никому не удавалось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
металлические шарики имеют катастрофически низкую точность, если ворона будет сидеть на балконе девятиэтажки то метров с 70 шариками вы можеть быть попадете в девятиэтажку

а может и нет

не плодите мифы о том, чего не знаете, дальность 100-120 метров можно взять, но это нужна охотничья пневматика огромной мощности и калибром миллиметров 9, шароплюи же годятся разве что для пострелушек по банкам до 10 метров включительно, никакой ценности для охоты, самозащиты или целевой стрельбы они не несут

основная проблема в том что у воздуха маловата скорость истечения, он попросту не может разогнать пулю до достаточной скорости
 показать весь комментарий
Ответить
 
читаем внизу страницы Удельная кинетическая энергия Еуд(Дж/см2) металлической пули диаметром 4,5мм при скорости 380м/с, весе 0,00032кг, R=0,225см равна 145Дж/см2, каждый решает для себя сам, что может эта пуля!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
ничего она не может, 380 м/с МОЖЕТ быть будет у колпачка на срезе ствола, вот замеры скорости пули не колпачками а нормальными пулями с пневматики

FX Monsoon, редукторный, заправлен гелием, 200-140 атм. с дозаправкой по мере необходимости;
Пули Crossman Premier 10,5 gr из картонной коробки 1250 шт.;

0 метров - 346 м/с - 40,7 Дж
5 метров - 328 м/с (уже дозвук)
10 метров - 311 м/с
15 метров - 301 м/с
20 метров - 292 м/с
25 метров - 279 м/с
30 метров - 269 м/с
35 метров - 263 м/с - 23,5 Дж

в общем при стрельбе на 100 метров превышение уже надо делать метра полтора, о шансах на попадание думать уже не стоит

обратите внимание на заправку гелием, гелий дает больший эффект чем воздух но это извращение которым страдают разве что для тестов, при заправке воздухом винтовка врятли бы преодолела сверхзвук
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зачем писать о том, в чем Вы ничерта не понимаете? Или Вы готовы явить обществу нормативный акт, в котором написаны эти "320", "300", и все такое прочее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для мусоров - мы дебилы(( фотки мегабластеров впечатляют)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Очередная "спецоперация" на камеру.Мусора,что с них взять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Была милиция, были менты. Стала полиция, стали понты". Пословица себя оправдвает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судя по тому с какой серьезностью подают эту новость, реформа полиции провалилась с треском.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
наводнить Киев оружием и послать танки для спасения заикающегося от страха населения - план "стрелюн"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оперативникам , также , удалось найти тайник киевлянина :

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це ппц, товаріщі опєратівнікі!!! Моя сокирка для м'яска, більше схожа на "холодноє оружиє"...А запальничка для газплити, небезпечніша ніж ті "вінтовки"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они нас совсем за тупое стадо держат? Похоже для видимости работы иногда думают что можно "накрывать" вот таких вот продавцов пневматики, и народ будет думать что наша милиция работает и нас бережет?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мусорам надо было зарядить,что обнаружили схрон стингеров)))Судя по фото точно они,еще в американской смазке,только с конвеера)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чувака жалко, по любому пару реальных стволов могут и подкинуть. Те кто реально занимается огнестрелом, никогда не будет держать эти пуколки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
МОЛОДЦЫ!!! прошлый раз ММГ, в этот раз пневматика!
Еще чутка и до настоящего оружия, а не игрушечного дойдут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не следующим будет магазин игрушек с солдатиками и пестиками на присосках
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це теж зброя - ним можна в Харанта кинути ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та ему по моему многие уже глотку готовы перегрызть зубами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отже - і зуби скоро нам вибиватимуть ...
До речі , цілком можливо - на 2017 рік біджет "правоохоронців" знову більший а ніж в ЗСУ ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бляха , ну и позорище... Где это у нас пневматику нужно регестрировать. Стыдоба, БП показали со стороны капсюля, и скромно прикрыли надписи на упаковках с БП. Тьфу .... идиоты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помнится как пафостно недавно накрыли чувака с складом ММГ. Потом поняли что лохонулись, но чувак сказал что вернули не все, многое попистили себе..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рабам огестрелы низзя! А источник повышенной опасности в 300кобыл любому сцЫкуну нарику и блондинке пожалста.......газуй в две тонны, дави убивай! Так и живем----рабами!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
точнее,в этот раз-нац.копы.сраные сборщики штрафов
 показать весь комментарий
Ответить
 
На фото реально пневмо малокалиберный мотлох....а ножи и кухонные пострашней бвают....так что авакяновские выкормыши опять нам туфту впаривают....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А "боевой" из всего этого пневматического гамуза только ПМ на последней фотке?
Так любую палку в доме можно в "оружие" записать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это не ПМ-какой то муляж,судя по дырке а глушителе,пневмат.ПМ 9мм
 показать весь комментарий
Ответить
 
У меня на даче таких пневмо винтовок парочка есть,скворцов отпугивать на черешне
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЦЕНЗОРу и ментам позорище пневму за оружие выдавать
 показать весь комментарий
Ответить
 
оружейник по ходу коллекционер, видимо когда собаке делать нечего, она яйца лижет, так же и здесь, идет война, а менты ради галочки хренотень всякую изымают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ау!!! Доблестные полицаи. Я вам наводку для повышения раскрываемости дам. Зайдите на сайт Розетки. Там этого добра вагон. Такого же, что и на фото - пневмата и китайских ножиков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ДЕБІЛИ БЛЯ... на все це не треба дозволу на зберігання,вивчайте накази мвс,щодо дозвільної системи!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так, они теперь, занялись переделом, собственности оружейных магазинов!
Точнее отжатием их!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А це не зброя. І , може, досить вже ножі прирівнювати до вогнепальної зброї? У мене вдома є багато ножів. То, може, і мене заарештувати?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия военнослужащие ВР Германия Гонтарева Грицак Василий ГФС Донбасс Кабмин Киев МИД Минфин Минэнергоугля Насалик национализация Нацполиция ОБСЕ обстрел ПАСЕ Порошенко Приватбанк Россия Савченко СБУ суд США Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти