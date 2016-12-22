 Полиция изъяла в квартире киевлянина около 300 единиц оружия. ФОТОрепортаж

В сообщении отмечается: "Сегодня, 22 декабря, сотрудники Департамента уголовного розыска, Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и СБУ обнаружили в квартире киевлянина склад оружия.
По месту регистрации и жительства 53-летнего киевлянина полицейские провели санкционированные обыски. В результате, полицейские изъяли около 60 пистолетов и почти 40 винтовок, а также более 800 патронов.
Кроме того, изъято около 200 единиц холодного оружия, среди которых - охотничьи ножи, мачете и сабли. Уже установлено, что обнаруженное оперативниками оружие не зарегистрировано, поэтому каналы его поступления в столицу устанавливаются.
Все изъятые предметы направлены для проведения необходимых экспертиз. Их владелец задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводятся все необходимые следственные действия.
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То ли дело Клоаков раздал своим подружкам 3000 стволов.
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да такой херни на любом рынке по несколько точек... дебилы бля, еще и на экспертизу отправили...
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Единственная возможная реформа МВД, это выгнать от туда ВСЕХ, кто там работает.
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Кантора в них ше та , то реконструктора взяли , а роздули шо то оружейний завод , то одні і тісамі фотки зі зброєю виставляют і кажут шо то найшли схрони , причому в різних частинах країни . В опшем ,правди не дождешся , постійно якась маніпуляція .
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нинада ничё минять, всёо харашо.
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Все мусора, на своих местах, для видимости наняли немного молодняка.
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а может и нет
не плодите мифы о том, чего не знаете, дальность 100-120 метров можно взять, но это нужна охотничья пневматика огромной мощности и калибром миллиметров 9, шароплюи же годятся разве что для пострелушек по банкам до 10 метров включительно, никакой ценности для охоты, самозащиты или целевой стрельбы они не несут
основная проблема в том что у воздуха маловата скорость истечения, он попросту не может разогнать пулю до достаточной скорости
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FX Monsoon, редукторный, заправлен гелием, 200-140 атм. с дозаправкой по мере необходимости;
Пули Crossman Premier 10,5 gr из картонной коробки 1250 шт.;
0 метров - 346 м/с - 40,7 Дж
5 метров - 328 м/с (уже дозвук)
10 метров - 311 м/с
15 метров - 301 м/с
20 метров - 292 м/с
25 метров - 279 м/с
30 метров - 269 м/с
35 метров - 263 м/с - 23,5 Дж
в общем при стрельбе на 100 метров превышение уже надо делать метра полтора, о шансах на попадание думать уже не стоит
обратите внимание на заправку гелием, гелий дает больший эффект чем воздух но это извращение которым страдают разве что для тестов, при заправке воздухом винтовка врятли бы преодолела сверхзвук
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Еще чутка и до настоящего оружия, а не игрушечного дойдут.
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До речі , цілком можливо - на 2017 рік біджет "правоохоронців" знову більший а ніж в ЗСУ ...
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шоб чисто помучица!
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Так любую палку в доме можно в "оружие" записать...
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Точнее отжатием их!
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