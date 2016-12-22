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Все про:квартира (414) Хмельнитчина (283) спасатели (88) ГСЧС (525) Чечеткин (42)

 Спасатели Хмельницкой области получили новую пожарно-спасательную технику. ФОТО

22 декабря в Хмельницком состоялась церемония передачи новой пожарно-спасательной техники и оборудования для спасателей ГУ ГСЧС в Хмельницкой области. 16 семей работников ГСЧС Хмельницкой области также получили сертификаты на служебное жилье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

гсчс

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай передал Украине аварийно-спасательное оборудование (обновлено)

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин вручил спасателям ключи от 5 пожарно-спасательных автомобилей - один на базе автомобиля MAN и 4 - на базе автомобиля МАЗ, общей стоимостью 18,8 млн грн и 16 сертификатов на служебное жилье. Кроме того, подразделения ГСЧС области получили ключи от пожарного автомобиля на базе автомобиля МАЗ, пожарные каски, рукава, аппараты на сжатом воздухе от Хмельницкого городского головы и компрессор от Председателя Хмельницкой ОГА. Семьям спасателей, которые получили служебное жилье, местная власть подарила микроволновые печи.

Также читайте: С начала года пожары унесли жизни более 1,5 тысяч человек, - ГосЧС

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Вывсёврёти!!! Ничегонеделается!!! Всётолькоразворовывается!!!
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Продовжуємо купляти в путіна, лукашенки та порошенки техніку. Маз-Богдан з двигунами від путіна! Молодці! А можна так купляти щоб від путіна нічого не було? Ну наприклад всі машини щоб були від MAN ?????
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цена вопроса - дороже почти в три раза, а на Белорусский МАЗ ставят в основном дизеля Рено.
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На Мазі стоять двигуни ЯМЗ, як і на тих військових МАЗах які ЗСУ та НГУ купляють в порошенки.
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хорошо, что вы предлагаете кроме истерических воплей что кругомоднипредатели. Западная техника приблизительно в 2,7 раза дороже.при отсутствие ответа расценю как балабола.
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Купляйте китайську техніку, вона дешевше, але не треба платити гроші путіну та лукашенку! А взагалі хто сказав що у нас проблеми в грошах? Нам дають кредити мільярдами, Польща дала мільярд, Японія дала мільярд, США дало кілька мільярдів. Давайте попросимо в них техніку під їх кредити і отримаємо гарну техніку вже сьогодні, яка не ламається і не годує путіна та лукашенку! Що нам не дадуть кредит під пожежні машини? Країні в якій йде війна відмовлять в пожежних машинах?
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І на вартість запчастин до якої можна купити три МАЗи?
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Пожежні машини коштують по мільйону доларів навіть на базі МАЗу, там двигун та шасі взагалі не має значення, головна цінність це пожежне обладнання. Якщо це обладнання російське або білоруське то це лайно яка скоро вийде з ладу, тому треба брати американські, європейські або японські машини в яких якісні насоси, механіка, електроніка. Тут взагалі немає про що сперечатись. Спецтехніка має бути якісною в країні в якій йде війна і де завтра може знадобитись використовувати цю спецтехніку вдень та вночі цілодобово місяцями!
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маз конечно хорошо но можно и кразу выпускать такие машины
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Пару-тройку недель назад по харьковской трассе в сторону Киева шла колонна пожарных машин на база КраЗа.
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вопрос другой с }{уяли шасси так дорого стоит?

может таможенникам поменьше жрать? и снизить пошлину

в польше делают на шасси ман, скания, вольво, татра, мерседес
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На этих мазаж стоят двигатели МАН !И на передней облицовке две эмблемы - МАЗ и МАН !
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Агенты кримля опять кричат зрада, когда видят рассейские пожарные машины!! им не угодишь!!
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МАН и МАЗ уже рассейские?

Хотя я за то, чтоб КрАЗ использовали, если интересно моё мнение.
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положительные новости идут пока маленьким ручейком ,но постоянно - это очень радует - когда пойдет полноценная река ,о чем бедные плаксы и тролли писать будут - вот вопросише)))
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Очень очень прятно удевили !!!! респект!!! Я знаю точно эти машины не побьют ))) но может чу-чуть украдут саляры ( которую им не выделяют )....
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Где-как. Наши спасатели на недостаток топлива не жалуются, а вот рукавов новых не хватает.
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а что это за совковые лозунги на стене сзади? мир,труд,май?
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проверь зрение и свое знание украинского.

на стене - запобiгти, врятувати, допомогти.




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Йуля сказала, что эта ЗРАДА..........вана не галасувала за грабительский бюджет
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ГУ ГСЧС в Хмельницкой области делится на два периода до 22 декабря и после, а остальным областям госпідарі підарілі рехформы !!!
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