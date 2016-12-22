 Спасатели Хмельницкой области получили новую пожарно-спасательную технику. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Председатель ГСЧС Николай Чечеткин вручил спасателям ключи от 5 пожарно-спасательных автомобилей - один на базе автомобиля MAN и 4 - на базе автомобиля МАЗ, общей стоимостью 18,8 млн грн и 16 сертификатов на служебное жилье. Кроме того, подразделения ГСЧС области получили ключи от пожарного автомобиля на базе автомобиля МАЗ, пожарные каски, рукава, аппараты на сжатом воздухе от Хмельницкого городского головы и компрессор от Председателя Хмельницкой ОГА. Семьям спасателей, которые получили служебное жилье, местная власть подарила микроволновые печи.
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Крупнейшие учения украинских спасателей. ФОТОрепортаж(69)
Пожар на военном полигоне "Гончаровское" произошел из-за стрельб. Большой угрозы нет, ситуация контролируемая, - Чечеткин(27)
Пожар на свалке подо Львовом ликвидирован, - ГосЧС(15)
Еще один человек может находится под завалом на свалке возле Львова, - Чечеткин(7)
Берегите лес от пожара и мозги от бреда(1)
Около 7 тысяч кв. км заминированы на Донбассе, - Чечеткин(28)
Украинские спасатели получили самолет, оборудованный медицинскими модулями интенсивной терапии, - глава ГосЧС(12)
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может таможенникам поменьше жрать? и снизить пошлину
в польше делают на шасси ман, скания, вольво, татра, мерседес
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Хотя я за то, чтоб КрАЗ использовали, если интересно моё мнение.
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на стене - запобiгти, врятувати, допомогти.
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