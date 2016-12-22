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 Депутат горсовета Днепра пытался дать взятку $1,5 тыс. директору коммунального предприятия, - СБУ. ФОТО

Депутата городского совета Днепра, который пытался дать взятку заместителю директора одного из коммунальных предприятий, задержала Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Злоумышленник предлагал полторы тысячи долларов США за передачу двух автомобильных стоянок в долгосрочную аренду.

Правоохранители задержали депутата "на горячем" в момент передачи денег. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан чиновник Госпродпотребслужбы, который требовал от предпринимателя в Днепре взятку за выдачу разрешения

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Ой, удивили! А сколько разошлось по карманам государственной собственности, когда Владимир Федоренко был начальником управления коммунальной собственности Днепропетвского горсвета. А сейчас его семейство имеет миллионное особняки в Канаде. И все это на зарплату госслужбовца. Не ел, не пил бедный.
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влип в конкретный отстой, от мусоров ещё мог бы откупится, а от этих не откупишься им палки нужны!!!
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