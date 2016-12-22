 Депутат горсовета Днепра пытался дать взятку $1,5 тыс. директору коммунального предприятия, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Злоумышленник предлагал полторы тысячи долларов США за передачу двух автомобильных стоянок в долгосрочную аренду.
Правоохранители задержали депутата "на горячем" в момент передачи денег. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан чиновник Госпродпотребслужбы, который требовал от предпринимателя в Днепре взятку за выдачу разрешения
1592 2
Материалы по теме: Взяточники
Замначальника районной налоговой Харькова приговорен к 5 годам тюрьмы за взятку, - прокуратура(14)
Сотрудник военкомата, вымогавший 30 тыс. грн для передачи в ГСЧС, задержан на Черкасщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(9)
Замначальника управления Житомирской таможни попался на взятке в 5 тыс грн. ФОТО(14)
Задержан чиновник Госпродпотребслужбы, который требовал от предпринимателя в Днепре взятку за выдачу разрешения(4)
В СБУ повідомили про ліквідацію групи хакерів. ФОТО(0)
На взятке в 9 тысяч в Киеве задержан судебный исполнитель, - СБУ(11)
Задержаны двое полицейских, экс-сотрудник прокуратуры и адвокат, вымогавшие взятку у переселенки. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(58)
Ответить
Ответить