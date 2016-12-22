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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Начальник Генерального штаба ВС Канады Ванс прибыл с рабочим визитом на Львовщину. ФОТО

На Львовщине с рабочим визитом находится начальник Генерального штаба ВС Канады генерал-полковник Джонатан Ванс.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.

Встречали генерал-полковника Ванса в Международном аэропорту "Львов" первый заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Ростислав Замлинский и начальник Львовского гарнизона - руководитель Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук.

ванс

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Канадская военная поддержка - критически важна", - украинская диаспора просит продлить тренировочную миссию UNIFIER в Украине

ванс

Стороны обсудили ход подготовки подразделений ВС Украины с участием иностранных инструкторов в рамках "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U), который проходит в Международном центре миротворчества и безопасности (МЦМБ), а также перспективы дальнейшего сотрудничества Украины и Канады в военной сфере.

Смотрите: Канадские специалисты обучили и сертифицировали украинских коллег в изготовлении и установке бионических протезов предплечья, плеча и кисти рук, - волонтер Антонина Кумка. ФОТО

Впоследствии иностранная военная делегация отправилась в МЦМБ. Там они встретятся с военнослужащими-инструкторами ВС Канады, которые занимаются подготовкой украинских воинов.


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Жаль что не негр, во у кацапов бы пердаки разорвало!
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Хватит уже инструкторов в кредит. Лучше безвозмездная денежная или военная помощь.
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Хорошо. На Донбассе " тренеровочных" лагерей целый фронт. Можно приглашать для тренировок в реальном деиствии.
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Как теплеть начнет, в привычных погодных условиях , можно сирийцев пригласить для " тенировки " на территории России небольшими группами
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Цікава форма в нашого генерала,особливо червоний тризуб.
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Вести с полей Боярышникова побоища в Иркутстке.
Ценой как минимум 72 жизней, вата одержала победу. Теперь они от Боярышника не дохнут. Дохнут, от паленой водки.


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похоже, что это уже сам Бог вмешался в стирание ватников со света белого
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видать, напуганные смертью от боярышника, русские решили наконец-то попробовать пить водку
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Оце реальне побоїще, а то навигадували брехливі "лєдове побоіще", "кулікая бітва" яких жоден нормальний історик-дослідник у світі не може підтвердити. А от це діло, в такому побоіщі кацапи сильні, вперед до повної перемоги!
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Вот приехал друг Украины, приехал и его торжественно встречают, ему рады. Совсем по другому приезжает Путин в оккупированный Крым, приезжает, как вор, бандит, оккупант без всяких там приглашений. Все плюются. Потому, что приехал мясник, палач украинского народа. Два человека, но какая разница. Одному рады, другого проклинают и желают скорейшей смерти.
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Если бы провалилась рассея, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. --Иван Тургенев.

квинтэссенция рассейскАга духа-

ОСЬ ЗА ЩО КАЦАПІВ НЕ ЛЮБЛЯТЬ НІДЕ В СВІТІ

https://www.youtube.com/watch?v=IcPZdU1hVgo


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В Вооруженных силах Канады нет звания "генерал-полковник". Есть "бригадный генерал" (1 звезда), "генерал-майор" (2 звезды), "генерал-лейтенант" (3 звезды) и самое высшее звание - просто "генерал" (4 звезды). Джонатан Вэнс - самый высокопоставленный военный Канады, единственный, имеющий звание "полного" 4-звездного генерала.
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задолбали визитёры украину и каждый тебе совет даёт со своей колокольни
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Мішок йому на голову і на Світлодарську дугу його викинути, щоб прозрів.
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