 Начальник Генерального штаба ВС Канады Ванс прибыл с рабочим визитом на Львовщину. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.
Встречали генерал-полковника Ванса в Международном аэропорту "Львов" первый заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Ростислав Замлинский и начальник Львовского гарнизона - руководитель Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук.
Стороны обсудили ход подготовки подразделений ВС Украины с участием иностранных инструкторов в рамках "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U), который проходит в Международном центре миротворчества и безопасности (МЦМБ), а также перспективы дальнейшего сотрудничества Украины и Канады в военной сфере.
Впоследствии иностранная военная делегация отправилась в МЦМБ. Там они встретятся с военнослужащими-инструкторами ВС Канады, которые занимаются подготовкой украинских воинов.
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они и так помогают не кисло
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Ценой как минимум 72 жизней, вата одержала победу. Теперь они от Боярышника не дохнут. Дохнут, от паленой водки.
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квинтэссенция рассейскАга духа-
ОСЬ ЗА ЩО КАЦАПІВ НЕ ЛЮБЛЯТЬ НІДЕ В СВІТІ
https://www.youtube.com/watch?v=IcPZdU1hVgo
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