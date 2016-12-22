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Все про:Москва (2748) Россия (64312) смерть (4242) Сталин (550) сталинизм (41)

 Внук Сталина Джугашвили скончался сегодня в Москве. ФОТО

В Москве скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

Причина смерти 80-летнего Джугашвили пока неизвестна.

джугашвили

Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье старшего сына Сталина Якова, который попал в плен в июле 1941 года и погиб в концлагере Заксенхаузен в апреле 1943 года.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Москвичи завалили могилу Сталина цветами в день его рождения. ВИДЕО

Джугашвили закончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, работал военным инженером в конструкторском бюро Сергея Королева. Позже заинтересовался военной историей, защитил кандидатскую диссертацию и много лет преподавал в военных академиях. В возрасте 55 лет полковник Джугашвили покинул Вооруженные силы.

С 1991 года он стал принимать участие в российской и грузинской политике как активист коммунистического движения. В 2015 году написал книгу воспоминаний "Мой дед - Сталин. Он - святой!", а также исполнил роль Сталина в фильме о своем отце.

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R.I.P., Евгений Джугашвили был одним из немногих российских деятелей, кто осудил гибридную хуйловскую агрессию, захват Крыма и газовые войны против Украины.
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На дне рождении кровавого деда перепил. Коба и с того света не может успокоится, собственного внука не пожалел.
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в День Рождения Сталина-дедущки.. во какой подарок дедуле..
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Бог не фраер -этот случай 100% подтверждение ответа за грехи "до пятого колена". Кому то стоит и вспомнить об этом.
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нихера се за грехи досталось аж на 80ом году жизни?!Когда многие не доживают и до 60ти!чето тут не то.
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Как это что? Все должны плакать, биться головой об пол и орать "Боже царя храни"

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это 100% подтверждение ответа за грехи "до пятого колена"
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У кацапездолов траур,умер потомок великого вождя который их тысячями уничтожал.
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тясячами їх знищували папєрєднікі, а вождь всіх народів косив мільйонами
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КРЫМский УКР ‏@Crimea_Ukr 3 год.
3 години томуВ "российском" #Крым'у уровень жизни неуклонно "растет": в Алуште совершено нападение на пункт обогревабомжей. У бездомных отобрали еду

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Судя по его деятельности он так ничего и не понял.
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Когда ты умер - ты об этом не знаешь. Только другим очень тяжело. Тоже самое, когда ты - тупой.
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как никем?, он стал истинным кацапом а от деда только фамилия и осталась
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Сказ про русского дурака из Великого Новгорода, поехавшего воевать на Донбасс.
Свои же и прибили его, всего такого не пьющего и некурящего. А теперь 300 тыс. деревянных за труп просят.


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між іншим ця смерть справа рук пуйла, який своєю пропагандою з простих людей зробтив ідіотів, готових вбивати всіх, на кого вкаже вождь. з іншої сторони, кожен вбитий терорист, це добре для нас.
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Даже немного жалко дурня, павшего жертвой русской пропаганды.
Ведь если верить ей, то "народные республики" это филиал рая на Земле, а святые ополченцы только и делают, что пляшут под гармошку за идеалы русского миры, и в перевах воюют всегда без потерь.
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жалость ? этот пример 100% подтверждение ответа за грехи "до пятого колена".
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"Он хату покинул, пошел воевать, чтоб..." "справедливость" в чужой стране установить??? Тогда поделом.
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він був не русскій, а таки москаль - прохання добирати вирази!
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Написано эмоционально, убедительно.
Особенно порадовало слово "откАпать".
Они ему что, капельницу решили поставить?
)))
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Как говорил один мой знакомый... - покойник... "Я слишком много знал!". (с)
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Краще б писали про відомих українців, а не про хворих на голову нащасдків тиранів. Хіба якщо новина в контексті - здох ще один лишньохромосомний, який вважав тирана святим.
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блять, а цветы все кобе дохлому отнесли.
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-Калинка малинка моя , ои простите ошиблась, боярышник боярышник ты мой воооозьми меня с сабоооой!!!!
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При губернаторе В.Матвиенко страшное захоронение радиоактивных отходов " Красный бор" на юге С.Петербурга( около раена Колпино) имело 200000 т.оходов -при норме 100000т(а может и это вранье) НО ПЕРЕД ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕМ НА дол.Спикера Верхней палаты России СТАЛО 1000000 т.,при этом зареженна река Ижора и самый большой по России процент больных в п.Колпино( особенно детей). МОЖЕТ ПОЭТОМУ ЕЕ НАЗНАЧИЛИ ГЛАВОЙ ПАЛАТЫ СЕНАТОРОВ России.???
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Какое горе... Все за Боярышником, помянуть надо!
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Нее!
Ему ху-ло падзванило, предлагал стать йоськой -2!
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через жопу забеременить могут только гавном. оно и родилось через жопу - Хуйлом назвали....
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- Внучёк как понял сущность ваты, так и "баяришника" "навернул"!
- Решил бедолага не дожидатся - канонизирования в хенералисимусы!
О как!
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ну так на красную площадь его положите жопой вверх ! чтоб кацапы если не самого сралина, так хоть жопу отпрыска расцеловали !
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Пора расшырать "мавзолейий"!
Однозначно!
Ибо вскоросте - трупаков будет много. И всех их где то класть надобно!
Даже правнук йоськи-кровавого стыда не выдержал - окочурился!
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А это -- так вааще! Символичнее некуда!
Слишком мелко для Бога
Чтобы прожить на зарплату руководителя в церковном хоре, Нина подрабатывает проституцией

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Чуть-чуть не успел к дедушке на день рождения, который был 18 декабря.
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нуу ....там есть еще теория о смене сталиным своих данных о рождении. Так что еще вопрос, кто больше ведает. Я опять убеждаюсь -Бог не фраер - этот случай 100% подтверждение ответа за грехи "до пятого колена". Это только хороших людей не поздравляют зарание.
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эпоха сталинизма едва ли не самая позорная и темная в истории человечества, но ватникам в кайф, ибо на водку и папиросы хватало.
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Ну и туда ему и дорога. Желаю всем сталинистам поскорее отправится за ним в ад!
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А ведь умный внук оказался у "йоски - убийцы"!
Не то что дочери ху-ла или печальной "лошади"?!
Усё ватаны!
Если уже "родаки" "ёски - кровавого" "бегут" от вас!
То ждите - кончинны лютой и жестокой!
Ибо КРОВИ невинной, пролитой вами хватит - шоб утопить всех вас!
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Біда дураши в тому, що навіть онуки не каються і залишаються скотами.
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А у Гитлера брата Сталина по крови ,как внуки живут?
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Во Франции жил сын Гитлера, у которого остались потомки
У Адольфа Гитлера был незаконнорожденный сын во Франции. Французские журналисты выяснили, что ребенка будущему фюреру могла родить юная француженка, забеременевшая от него во время Первой мировой войны.
О том, что он является сыном вождя Третьего рейха, гражданин Франции Жан-Мари Лоре объявил еще в 1981 году, написав книгу "Твой отец - Гитлер", на которую тогда никто не обратил особого внимания. Спустя четыре года, в возрасте 67 лет, автор скончался, так и не доказав никому своего происхождения.
Но теперь доказательства родства Лоре и Гитлера всплыли благодаря стараниям его адвоката Франсуа Гибо. Последний утверждает, что его клиент все это время был прав, и рассказал, как тот смог выяснить свое непростое происхождение.http://paranormal-news.ru/news/vo_francii_zhil_syn_gitlera_u_kotorogo_ostalis_potomki/2012-02-20-4369 Усы зачётные и глаза папины. Ой, йопта, ошибся малёк, набираю в поиске хитля, а там фотки этого ордынского пчеловода в перемешку с бесноватым ,а вот и папа этого лягушатника :
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Дед призвал,личных поздравлений от внука захотелось.
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Меня забавляет фраза, мол, причина смерти 80-летнего ... неизвестна. Ну-ну! Не иначе, как насильственная.
1000 лет прожил бы, если бы не атеросклероз, ишемическая болезнь, тахикардия сперемежающейся экстрасистулы и инцефалапотический синдром.
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Что-то тут не так...
Внук - лет девяноста... Внучка - лет двадцать!
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Да нет,ведь скончался именно сегодня!В день,когда поклонники богоборца и сатаниста Сталина (тайно практиковавшего обряды черной магии) завалили цветами его могилу.
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нуу ....там есть еще теория о смене сталиным своих данных о рождении. Так что еще вопрос, кто больше ведает. Я опять убеждаюсь -Бог не фраер - этот случай 100% подтверждение ответа за грехи "до пятого колена". Это только хороших людей не поздравляют зарание.
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Сталина не было на параде 1941г.Но убит он был намного раньше арабохаями( ар мэн?-ворованное слово) микояном,кабуляном( зам подставного Берия) маргеляном( зам мвд),авакумяном(нквд) и другими, которые заменили его "двойниками" карапетами и варжапетами и захватили Власть ДО НАШИХ ДНЕЙ. Поэтому его внуки и дожили что ,"настоящего" уже не было.
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Да и хер на этого говнописятеля...
Перепил боярышника на день рождения деда-3/14дараса, и здох как паскуда дешёвая...
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