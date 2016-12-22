 Внук Сталина Джугашвили скончался сегодня в Москве. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
Причина смерти 80-летнего Джугашвили пока неизвестна.
Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье старшего сына Сталина Якова, который попал в плен в июле 1941 года и погиб в концлагере Заксенхаузен в апреле 1943 года.
Джугашвили закончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, работал военным инженером в конструкторском бюро Сергея Королева. Позже заинтересовался военной историей, защитил кандидатскую диссертацию и много лет преподавал в военных академиях. В возрасте 55 лет полковник Джугашвили покинул Вооруженные силы.
С 1991 года он стал принимать участие в российской и грузинской политике как активист коммунистического движения. В 2015 году написал книгу воспоминаний "Мой дед - Сталин. Он - святой!", а также исполнил роль Сталина в фильме о своем отце.
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3 години томуВ "российском" #Крым'у уровень жизни неуклонно "растет": в Алуште совершено нападение на пункт обогревабомжей. У бездомных отобрали еду
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Свои же и прибили его, всего такого не пьющего и некурящего. А теперь 300 тыс. деревянных за труп просят.
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Ведь если верить ей, то "народные республики" это филиал рая на Земле, а святые ополченцы только и делают, что пляшут под гармошку за идеалы русского миры, и в перевах воюют всегда без потерь.
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Особенно порадовало слово "откАпать".
Они ему что, капельницу решили поставить?
)))
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Ему ху-ло падзванило, предлагал стать йоськой -2!
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- Решил бедолага не дожидатся - канонизирования в хенералисимусы!
О как!
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Однозначно!
Ибо вскоросте - трупаков будет много. И всех их где то класть надобно!
Даже правнук йоськи-кровавого стыда не выдержал - окочурился!
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Рыцари меча и орала
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Слишком мелко для Бога
Чтобы прожить на зарплату руководителя в церковном хоре, Нина подрабатывает проституцией
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Не то что дочери ху-ла или печальной "лошади"?!
Усё ватаны!
Если уже "родаки" "ёски - кровавого" "бегут" от вас!
То ждите - кончинны лютой и жестокой!
Ибо КРОВИ невинной, пролитой вами хватит - шоб утопить всех вас!
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У Адольфа Гитлера был незаконнорожденный сын во Франции. Французские журналисты выяснили, что ребенка будущему фюреру могла родить юная француженка, забеременевшая от него во время Первой мировой войны.
О том, что он является сыном вождя Третьего рейха, гражданин Франции Жан-Мари Лоре объявил еще в 1981 году, написав книгу "Твой отец - Гитлер", на которую тогда никто не обратил особого внимания. Спустя четыре года, в возрасте 67 лет, автор скончался, так и не доказав никому своего происхождения.
Но теперь доказательства родства Лоре и Гитлера всплыли благодаря стараниям его адвоката Франсуа Гибо. Последний утверждает, что его клиент все это время был прав, и рассказал, как тот смог выяснить свое непростое происхождение.http://paranormal-news.ru/news/vo_francii_zhil_syn_gitlera_u_kotorogo_ostalis_potomki/2012-02-20-4369 Усы зачётные и глаза папины. Ой, йопта, ошибся малёк, набираю в поиске хитля, а там фотки этого ордынского пчеловода в перемешку с бесноватым ,а вот и папа этого лягушатника :
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1000 лет прожил бы, если бы не атеросклероз, ишемическая болезнь, тахикардия сперемежающейся экстрасистулы и инцефалапотический синдром.
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Внук - лет девяноста... Внучка - лет двадцать!
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Перепил боярышника на день рождения деда-3/14дараса, и здох как паскуда дешёвая...
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