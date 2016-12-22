 Сервисный центр МВД нового образца открылся в Бахмуте. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.
"Мы стремимся предоставлять одинаково качественный государственный сервис по всей Украине. Осознаем, насколько важно, чтобы граждане на востоке страны получали услуги тоже комфортно и спокойно. Открытое пространство, современные технологии и, самое главное, клиентоориентированный персонал - это основные принципы деятельности сервисных центров МВД", - комментирует руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.
11 администраторов, среди которых также новые сотрудники, прошедшие бесплатную программу стажировки и конкурс, обеспечивают непрерывную работу центра. Руководитель реформы отметил, что все новые центры оснащены электронной очередью, здесь работают камеры видеонаблюдения, специальный планшет для оценки качества предоставления услуг и информационный киоск. Центр в Бахмуте стал третьим в Украине к оформлению которого присоединилась известная дизайн-студия BRATY - Василий и Иван Костенко.
В Украине работает уже 10 новых сервисных центров МВД: в Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Львовской, Запорожской, Харьковской, Винницкой, Киевской областях и городе Киеве.
27 декабря новый сервисный центр МВД откроется также в Ривненской области, а к концу июня 2017 года новые сервисные центры МВД появятся во всех областях Украины.
Сервисные центры МВД открыли все возможные каналы коммуникации для консультирования граждан по поводу предоставления услуг. Теперь можно прочитать доступно изложенную информацию на сайте hsc.gov.ua, посмотреть видео-инструкции по получению услуг, узнать по телефону (044) 290-18-99 или спросить на официальной странице Главного сервисного центра МВД в Facebook.
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История из разряда когда, что-то пошло не так и продолжает так же идти уже не первый день… и даже год! Намедни, главный военный финансист МО РФ Татьяна Шевцова сообщила, что бюджет Миноброны страны оккупанта будет урезан на... 100 миллиардов рублей.
Искандеры поначалу было подумали, что это разводняк такой у фейкомётчика "Злого одессита", но нет, интервью опубликовано и, как говорил один путинский шут "все хода записаны"!
Собственно, что мы имеем? Точнее, чего не имеем? Индексация пенсионерам? А хренушки! Материнский капитал? Тоже облом. Шахтёры уже бунтуют и сидят в полицейском оцеплении, дабы своими физиономиями, исполненными яркими цветами боярышника, не смущать китайских туристов в Москве. Ребята, да у вас там, в гражданской сфере полный алес, а теперь маленький пушной зверек добрался и до вашей военщины. Ведь именно армия всегда было приоритетом для тиранических режимов, а если даже у неё сокращают бюджет, то вы должны понимать - пенсионеры сдоены, врачи и учителя на подсосе диком и резервных фондов на всех не хватит.
Я не стану сейчас давать каких-либо прогнозов на 2017-й год относительно стабильности в РФ, но тот факт, что бюджет армии оккупантов урезан на столь внушительную сумму уже говорит о многом. Чей-то Искандер зашатался...
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