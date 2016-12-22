 Сервисный центр МВД нового образца открылся в Бахмуте. ФОТОрепортаж

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД."Мы стремимся предоставлять одинаково качественный государственный сервис по всей Украине. Осознаем, насколько важно, чтобы граждане на востоке страны получали услуги тоже комфортно и спокойно. Открытое пространство, современные технологии и, самое главное, клиентоориентированный персонал - это основные принципы деятельности сервисных центров МВД", - комментирует руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.11 администраторов, среди которых также новые сотрудники, прошедшие бесплатную программу стажировки и конкурс, обеспечивают непрерывную работу центра. Руководитель реформы отметил, что все новые центры оснащены электронной очередью, здесь работают камеры видеонаблюдения, специальный планшет для оценки качества предоставления услуг и информационный киоск. Центр в Бахмуте стал третьим в Украине к оформлению которого присоединилась известная дизайн-студия BRATY - Василий и Иван Костенко.

В Украине работает уже 10 новых сервисных центров МВД: в Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Львовской, Запорожской, Харьковской, Винницкой, Киевской областях и городе Киеве.27 декабря новый сервисный центр МВД откроется также в Ривненской области, а к концу июня 2017 года новые сервисные центры МВД появятся во всех областях Украины.Сервисные центры МВД открыли все возможные каналы коммуникации для консультирования граждан по поводу предоставления услуг. Теперь можно прочитать доступно изложенную информацию на сайте hsc.gov.ua, посмотреть видео-инструкции по получению услуг, узнать по телефону (044) 290-18-99 или спросить на официальной странице Главного сервисного центра МВД в Facebook.