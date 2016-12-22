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Все про:МВД (7990) сервисные центры МВД (49) реформы (2312) Бахмут (Артемовск) (268)

 Сервисный центр МВД нового образца открылся в Бахмуте. ФОТОрепортаж

22 декабря в г.. Бахмут открылся одиннадцатый по Украине новый сервисный центр МВД, которые отныне заменяют МРЭО. Здесь удобно и быстро можно зарегистрировать автомобиль, получить или заменить водительские права. Центр работает без обеденного перерыва со вторника по субботу по адресу: ул. Юбилейная, 41.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.

"Мы стремимся предоставлять одинаково качественный государственный сервис по всей Украине. Осознаем, насколько важно, чтобы граждане на востоке страны получали услуги тоже комфортно и спокойно. Открытое пространство, современные технологии и, самое главное, клиентоориентированный персонал - это основные принципы деятельности сервисных центров МВД", - комментирует руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

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11 администраторов, среди которых также новые сотрудники, прошедшие бесплатную программу стажировки и конкурс, обеспечивают непрерывную работу центра. Руководитель реформы отметил, что все новые центры оснащены электронной очередью, здесь работают камеры видеонаблюдения, специальный планшет для оценки качества предоставления услуг и информационный киоск. Центр в Бахмуте стал третьим в Украине к оформлению которого присоединилась известная дизайн-студия BRATY - Василий и Иван Костенко.

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В Украине работает уже 10 новых сервисных центров МВД: в Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Львовской, Запорожской, Харьковской, Винницкой, Киевской областях и городе Киеве.

27 декабря новый сервисный центр МВД откроется также в Ривненской области, а к концу июня 2017 года новые сервисные центры МВД появятся во всех областях Украины.

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Сервисные центры МВД открыли все возможные каналы коммуникации для консультирования граждан по поводу предоставления услуг. Теперь можно прочитать доступно изложенную информацию на сайте hsc.gov.ua, посмотреть видео-инструкции по получению услуг, узнать по телефону (044) 290-18-99 или спросить на официальной странице Главного сервисного центра МВД в Facebook.
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ИСКАНДЕРЫ ЗАШАТАЛИСЬ - БЮДЖЕТ МО РФ УРЕЗАЮТ НА 100 МЛРД РУБЛЕЙ!22 дек, 2016 в 11:54

История из разряда когда, что-то пошло не так и продолжает так же идти уже не первый день… и даже год! Намедни, главный военный финансист МО РФ Татьяна Шевцова сообщила, что бюджет Миноброны страны оккупанта будет урезан на... 100 миллиардов рублей.

Искандеры поначалу было подумали, что это разводняк такой у фейкомётчика "Злого одессита", но нет, интервью опубликовано и, как говорил один путинский шут "все хода записаны"!

Собственно, что мы имеем? Точнее, чего не имеем? Индексация пенсионерам? А хренушки! Материнский капитал? Тоже облом. Шахтёры уже бунтуют и сидят в полицейском оцеплении, дабы своими физиономиями, исполненными яркими цветами боярышника, не смущать китайских туристов в Москве. Ребята, да у вас там, в гражданской сфере полный алес, а теперь маленький пушной зверек добрался и до вашей военщины. Ведь именно армия всегда было приоритетом для тиранических режимов, а если даже у неё сокращают бюджет, то вы должны понимать - пенсионеры сдоены, врачи и учителя на подсосе диком и резервных фондов на всех не хватит.

Я не стану сейчас давать каких-либо прогнозов на 2017-й год относительно стабильности в РФ, но тот факт, что бюджет армии оккупантов урезан на столь внушительную сумму уже говорит о многом. Чей-то Искандер зашатался...

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свежевыкрашенный фасад старой параши во дворе с дыркой в земле.
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