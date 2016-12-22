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Все про:амнистия (389) ВР (21222) Порошенко (10245)

 Рада одобрила закон об амнистии в 2016 году с учетом предложений Порошенко. ФОТО

Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании 226 голосами одобрила законопроект №4255 о проведении амнистии в 2016 году с предложениями Президента Петра Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВР, опубликованном в Twitter.

"Приняли Закон об амнистии в 2016 году с учетом предложений Президента", - сказано в сообщении.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады просит Порошенко уточнить свои предложения к ветированному закону об амнистии

В пояснительной записке сказано, что принятие данного Закона позволит уменьшить численность лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы и не представляющих значительной общественной опасности, будет способствовать улучшению бытовых условий содержания осужденных и позволит уменьшить затраты государства на содержание осужденных в исправительных учреждениях.

Также отмечается, что опыт применения амнистии в прошлые года свидетельствует, что она не влечет за собой осложнения криминогенной ситуации в государстве, а объявление амнистии будет способствовать утверждению гуманных принципов в обществе и станет проявлением человечности.
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Кто из сепаратистов перейдет на сторону Украины и создаст местную территориальную оборону - тем тоже можно давать амнистию.
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P.S: Тем более, что до подхода ВСУ им, возможно, действительно придется держать оборону.
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пусть сначала заслужат разминированием полей.
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Второе предложение - всеобщая мобилизация, и далее по плану "танки входят в город"
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Это пгаклятая Савченчиха плохих бандитов отпускала, а святой Пэтя отпускает только хороших бандитов!!
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Я и сам грешен. Два раза разведку противника ночью от позиций световыми отганял. Хотя мог завалить обоих. Так что, не мне пенять на Савченко.
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ПРощення всім РигоАналам?
Коллеги засновника , фулі....
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пилоты РФ перепили Боярышника в следствии чего уничтожили 2 истребителя

https://oi5.ru/n130400070
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Это выполнение минских соглашений? Так что сепары могут надеяться на амнистию за убийства украинцев?.Порошенко молодец.Куда он ведёт страну? Вопрос реторический.
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Люди як ви задовбали вже своєю тупістю. В липні 2016 року було прийнято Закон про амністію, яка давала можливість амністувати засуджених за легкі і середньої тяжкості злочини, а також злочини скоєні з необрежності та учасників АТО. Алн петро наклав вето на цей закон і лише зараз прийняли з його поправками.

Закон про амністію приймається у ВСІХ цивілізованих державах для гуманізації покарання і за ним не відпукають осіб, засуджених за особливо тяжкі злочини.
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люде те мешают?))))))какая прелесть)))))))))))))после того как была амнистия сколько совершено уголовных преступлений против ЛЮДЕЙ?????
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У вас мабуть часткова неповносправність, якщо ви такі тексти пишете. Аністія була на папері, а не де-факто. Її лише зараз знову прийняли, а тепер знов - підпис спікера, підпис президента і оприлюднення. Чи набере законної сили цей закон знову не відомо.


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не суди, не будь судимым, сам подумай чем будут заниматься эти люди, кто , где их трудоустроить??? хорошо что ты не окажешься у них на пути, а прийдут они к самым слабым.
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Ви самі собі відповіли - не судіть і.... Є різні життєві ситуації і по різному люди в біду потрапляють. І ще - від тюрми і від суми - не зарікайся. Бо якщо завтра комусь сильно захочеться щоб ти сидів - то так і буде. А тоді твоя думка про амністію кардинально зміниться.
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я всей гребенкой не расчесываю, разные ситуации бывают, но, знаю точно, зека, как и алкоголика перевоспитать нельзя, по этому и предусмотренны для них отдельные условия. Тот кто сидит за неумышленное совершенное ДТП, согласен, а воры грабители, убийцы, извини.
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Злочинів з необережності дуже багато, не тільки ДТП.
Реальних вбивць і розбійників по амністії не випускають.. і тим більше рецидивістів. Не випускають і тих хто був на умовному і скоїв новий злочин.
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ну раз их не выпускают, то почему они опять попадают за решетку за совершения преступления?????неужели выпускали не тех?? хотели за неумышленное ДТП, а выпустили бандюков????????
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как???, была же информация, о тех преступниках которые вышли по закону Савченка, и опять были пойманы за преступления
http://uapress.info/ru/news/show/131602
вот первая попавшееся ссылка
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Мухи окремо і котлети окремо. Закон про амністію не має ЖОДНОГО відношення до так званого закону савченко. по закону савченко у строк відбуття покарання зараховують тримання в сізо 1 день за 2. Наведу приклад. Особу визнано винною і призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років наприклад у 2 січні 2010 року, тому вийти на волі має після 2 січня 2020 року. Але коли до набрання вироком законної сили (до 2 .01.2010р.) ця особа знаходилась під вартою у сізо 3 роки, то ці 3 роки х 2= 6 років, тобто вважається що до 2 січня 2010 року особа вже відбула покарання 6 років. Решту 4 роки (а в загальному 7 років) вона відсиджує і звільняється з місць позбавлення волі, як особа, яка відбула покарання.

Амністія - це звільнення від відбування покарання. Людина має сидіти 3 роки. Вона відсиджує 1,5 року. А від відбуття іншої частини строку її звільняють за законом про амністію.
Іншими словами, за законом савченко ні кого не звільняють від відбування покарання, особа відбуває покарання, але у строк відбуття зараховують перебування в сізо день за два. А за амністією - звільняють від відбування повного строку.
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))))))))))))))))))))) я это все знаю, вопрос в другом, что из тюрем , по разным законам, освобождаются досрочно преступники, которые как показывает практика, со временем опять совершают правонарушения, и уже мне глубоко по..й. каким ЗАКОНАМ они вышли.
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дивна у вас логіка. ви почали з негативного коментаря саме стосовно закону про амністію. тому я на ваш коментар і відреагував. А зараз робите узагальнення. ???
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и еще вопрос, про закон Савченко, по какой причине менты держат задержанных в сизо?????????? собрал доки и в суд, че тянуть????? у меня вообще складывается впечатления что они только задерживают, снимают мзду и отпускают, а кто не платит сидит неизвестно сколько, и они еще хотят поднятия пенсии)))
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на жаль правоохоронні органи працють за схемою - хапай першого ліпшого, а докази потім підтасуємо. А коли не виходить з підтасовкою - тоді і в СІЗО сидять роками. частково правда про те, що стягують кошти у затриманих. тому я і пишу , що переважно сидять бідні, які не змогли відкупитися.
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так не только менты работают по такой схеме, а и прокуратура, суды, налоговая, пожарники, все проверяющие и контролирующие органы нашей независимой страны)))))и все в вышеванках и криками слава Украине))))))
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Ну так у нас и терроризм и убийство ето не особлыво тяжкие злочыны. Не понима кто вообще сидит сейчас в тюрьмах? Одни Шатуны?
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Не пишуть бздурів. Всі вироки за 10 років - особливо тяжкі злочини.

У в'язницях зараз сидять учасники АТО і ті, хто не відкупився від правоохоронців і судів.
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а ты думаешь участники АТО не совершали преступлений????????? не будь наивным
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Я думаю, что за расхищения на 400 млн чиновник получил условный срок. И у меня боец на передке год в таком аду в отпуск повез патрон 14 мм и тоже получил условный срок.
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Все мечтаешь ?Нет это не выполнение минских соглашений. Геращенко уже объясняла что согласно международной практике амнистия объявляется после завершения конфликта и сложения оружия. А мы еще по формуле Шианмайера ждем выполнение 10 пункта , потому что все пункты должны начать одновременно действовать.
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Если вы мне, то я просто предлагаю различные варианты и смотрю обратную реакцию. Хотя, сложно что-либо сказать точно, поскольку лайки могут быть тоже проплаченными Тем не менее...
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Один закон вже прийняли,що всі уху їли.Тепер ще добавлять
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Я не знаю, воспримут ли люди операцию с Приватом, как отжим. Коломойский хоть и выехал, но молчит. А отжим... это такая штука, что стоит только начать.
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В пояснительной записке сказано, что принятие данного Закона позволит уменьшить численность лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы и не представляющих значительной общественной опасности, будет способствовать улучшению бытовых условий содержания осужденных и позволит уменьшить затраты государства на содержание осужденных в исправительных учреждениях.
Своими словами, на вольные хлеба к народу))))))))) народ еще живой))))
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Ну что, господа... едем дальше в бездну... Так как Педра отжало Приват то теперь чтобы секономить на трьмах он выпустит еще уголовников вобщество, которые не подпали под освобождение по закону Сравченко... Здравствуй лихие 90-е...
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не даром есть пословица, благими намерениями жидоф вымощена дорога в ад.
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308 присутствующих депутатов? Где ещё 142 тушки?
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Особенно улыбнуло: *что опыт применения амнистии в прошлые года свидетельствует, что она не влечет за собой осложнения криминогенной ситуации* Педра видимо не знает что квартирных краж увеличилось в сотни раз, убийств в десятки раз до первой Пециной амнистии в 2014 году, когда он в знак своей благодарности за то что его выбрали на престол освободил 18 тыс. уголовников... У меня например обокрали уже почти всех соседей, никто воров не нашел. Притом воры уже не боятся залезать в дома среди белого дня при етом стреляя собак.
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меня обокрали, я нашел ту вещь в ломбарде, случаянно , вызвал ментов, вещь так и не забрали , долго жевали сопли , месяца два, вещь уже продали)))))))) В конечном счете поймали грабителя , и он признался что , где украл. И шо ??????????????? был суд ??????ХЗ прошел год , никто ничего не сообщил, нахера нам нужны эти МЕНТЫ, ????????????????? что они вообще полезного делают для нашего общества, кроме того что в друг друга стреляют???????
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Да ты шо. А ничего что амнистию кажжый год принимают как бюджет ?
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Ґнiвъ України 🇺🇦 ‏@NoFated

Влада створює з України маленьку копію Росії. Скоро за критику Влади будуть давати 10 років з конфіскацією. #здесьхорошоблятАндрій тракторист ‏@TrusAndrey

Влада підвищила зарплати собі і силовикам,на пенсію не хватило.В них така думка,що на вибори ,пенсіонерів,завдяки цьому,завжди можна купити
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надо строить больше тюрем, комфортных и разных...а вдруг место освобождают для коррупционеров, их же реально некуда было садить...
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Спочатку захисників Петя Рошен посадив в цигарні а теперь він іх амністує, який добрий царь
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Так гадю треба на кічу, вона не досиділа в хуйлостані, пора їй і тут присісти.Але ніякої амністії.
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