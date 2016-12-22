 Рада одобрила закон об амнистии в 2016 году с учетом предложений Порошенко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВР, опубликованном в Twitter.
"Приняли Закон об амнистии в 2016 году с учетом предложений Президента", - сказано в сообщении.
В пояснительной записке сказано, что принятие данного Закона позволит уменьшить численность лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы и не представляющих значительной общественной опасности, будет способствовать улучшению бытовых условий содержания осужденных и позволит уменьшить затраты государства на содержание осужденных в исправительных учреждениях.
Также отмечается, что опыт применения амнистии в прошлые года свидетельствует, что она не влечет за собой осложнения криминогенной ситуации в государстве, а объявление амнистии будет способствовать утверждению гуманных принципов в обществе и станет проявлением человечности.
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Коллеги засновника , фулі....
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https://oi5.ru/n130400070
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Закон про амністію приймається у ВСІХ цивілізованих державах для гуманізації покарання і за ним не відпукають осіб, засуджених за особливо тяжкі злочини.
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Реальних вбивць і розбійників по амністії не випускають.. і тим більше рецидивістів. Не випускають і тих хто був на умовному і скоїв новий злочин.
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http://uapress.info/ru/news/show/131602
вот первая попавшееся ссылка
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Амністія - це звільнення від відбування покарання. Людина має сидіти 3 роки. Вона відсиджує 1,5 року. А від відбуття іншої частини строку її звільняють за законом про амністію.
Іншими словами, за законом савченко ні кого не звільняють від відбування покарання, особа відбуває покарання, але у строк відбуття зараховують перебування в сізо день за два. А за амністією - звільняють від відбування повного строку.
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У в'язницях зараз сидять учасники АТО і ті, хто не відкупився від правоохоронців і судів.
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Своими словами, на вольные хлеба к народу))))))))) народ еще живой))))
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@NoFated
Влада створює з України маленьку копію Росії. Скоро за критику Влади будуть давати 10 років з конфіскацією.
#здесьхорошоблятАндрій тракторист @TrusAndrey
Влада підвищила зарплати собі і силовикам,на пенсію не хватило.В них така думка,що на вибори ,пенсіонерів,завдяки цьому,завжди можна купити
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