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Все про:Львов (3175) мусор (254) Нацполиция (5175) Полтавщина (420) свалка (125) экология (924) мусоровоз (10)

 Грузовики со львовским мусором выявлены в Полтавской области. ФОТО

На территории Гребенковского района Полтавской области выявлены нагруженные бытовыми отходами мусоровозы, имеющие львовскую регистрацию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

О факте незаконной выгрузки мусора вечером 21 декабря в полицию обратился председатель Натальевского сельсовета. Он сообщил о возможной выгрузке мусора на территории одной из ферм.

мусор

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проверки было установлено, что на территории фермы находится бытовой мусор. Кроме того, на территории сельсовета выявлены два загруженных бытовыми отходами грузовика со львовской регистрацией. Автомобилями управляли жителей Львовской области.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 4 грузовика выбросили львовский мусор в поле на Сумщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

мусор

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель) и начала досудебное расследование. Указанные автомобили временно изъяты для решения вопроса по существу и установления причастности к совершенному уголовному преступлению.

Смотрите также: Полиция задержала в Глухове 100 тонн львовского мусора и просит мэра Терещенко разъяснить, как отходы оказались в городе. ФОТОрепортаж

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Походу Садовой продает им этот мусор, а они его вываливают, где смогут...
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бррр, не продает, а платит за то что бы забрали!
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Садовой превратился в мусорную торпеду из Львова
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мабуть конкуренти нічого страшнішого не спромоглись вигадати, щоб валити Садового у передвиборчий кампанії...
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Садовой заставляет их продавать мусор , а все вырученные деньги ложит на депозит в приватбанк)))))
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Пока Юля к власти не придет этот беспредел будет продолжатся
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Днепропетровский мусор во Львове логичнее???))))))
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Не будет никакого мусора. Достаточно 5 лет правления Тимошенко и Украина превратиться в рай
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А може, Савченко? Или ты имел в виду, Юлю в президенты, а Савченко премьером, на пару?
Или наоборот?
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Савченко агент, которого путлер внедрил для того, что бы убивать рейтинг Тимошенко. Вы вместо того, что бы издеватся, лучше бы посочувствовали ЮЛе
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Юля до сих пор пытается её прикрывать, потому что из кремля отмашку ещё не дали.
Пусть сама себе сочувствует - конца от хуйла ей не видать всё равно, оно ж по мальчикам..
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Чудовий варіант - тільки Юльку нафіг , а Савченко в президенти , Садового - в прем'єри ...
Це буде перший раз , за 25 років , коли в Хуйла на лідерів країни , не буде компромату !
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В смысле? все будут мучениками, загнутся от страданий и попадут в Рай?
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Так, так, настане рай, всі будуть ходити голі-босі та їсти лише яблука ))
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а шо імовірно... Садовий такий самий конкурент і для Юлі як і для Пєті...
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Після САДООДІСЕЇ "ЗА ЗОЛОТИМ СМІТТЯМ" Садовий конкурент лише Ляшку
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Аве Юля! А есть вообще классный вариант рядом с шоколадным троном поставить инвалидную коляску на высоких каблуках ...
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Юля возьмет у Ляшка вилы и будет лично мусор загребать. Что Вы ересь несете? Юлей уже достали. По японски если сказать - "така сама".
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"Львовский мусор" с рошеновской фабрики)))
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Думаете Садовой так развликается или забил болт?
Просто кое кто уничтожает рейтинг Садового имея контроль над свалками и перерабатывающитми заводами.
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Садовой в свое время торпедировал много проектов строительства мусороперерабатывающих заводов, ибо не хотел терять доходов от вывоза мусора.
А теперь ему тупо некуда вывозить мусор из Львова - свалку-то прикрыли.
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добра інформація і усе на користь Садового... з 1958 року свалка, ніхто нічого не робив і зараз Садовий в усьому винен...
з 2014 року усім ясно, що Садовий реальний конкурент усім мафіям і треба бути дурним, що б не зрозуміти як вони створюватимуть антірекламу заздалегідь... Вони ще об'єднаються заради світлого майбутнього.
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а що садовий за 11 років зробив? трьох Президентів пересидів і свою найпершу обіцянку так і не виконав!
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є путінотролі,є юлєботи..


А є і садо-боти.. такі як Тайота ке )))
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Все лгут, один твой мусорный мафиози Садовой не врет, точно-точно.
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И теперь ему нех. делать платить за каждую машину 40000грн. чтобы отвести мусор в другой конец страны? Плять, какие же все таки хохлы тупые.
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Поедь в Киев посмотри, все забито мусорниками. Н а левом берегу вообще вонища от бортницкой станции и никому нет до Витальки дела. Не догадываешься почему?
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Думаю так развлекается. 3 года вел переговоры по финансированию завода. Для сравнения - за 3 года в свое время Сталин построил промышленность на Урале, эвакуировал туда миллионы людей, создал десятки тысяч танков, самолетов и т.д. и вернулся на границу 1941г. Понятно, что это не наш метод. Но мусор, разбросанный по стране также нашим методом не считаю, так быть не должно.
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А вчера под Броварами нашли. Ночью возили и в склад какой-то прятали. Засрут все кругом!
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а львовский мусор уже конрабанда?. ну поховали там в чем проблема. ?
я даже знаю кто сейчас начнет мне оппонировать.
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Хотя после Приват лохам можно впаривать и про вывоз мусора за 500 км... Модет кто отыотошопить "львовский" мусор с шоколадом поРошен сверху??))
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Садовой,как ты задолбал всю Украину со своим мусором,иностранцы предлагали завад по утилизации мусора построить во Львовской области,тебе взятки мало было?
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Он с вывоза мусора имел гораздо больше взятки.
А инвесторы не согласны были с тем, чтобы мусор им на завод возил Садовой - они готовы были строить завод на условиях, если свозить мусор на него будут сами (и соответственно - получать деньги за вывоз).
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не тупі... коли треба завалити Коломойського, або Садового, або іншого потенційного лідера, тобі ще й не таке розкажуть...
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Бєня трахнув Україну на 150 лярдів.
І розповідає,як його "завалили"..

Розповідати багато що можна..
В тому числі про патріотизм...
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давай логічно росуждати: Якщо це є факт злодійства, то повинна бути карна справа і суд...
А якщо карної справи немає, то це значить, що нема фактів за що садовити, або там взаємний інтерес... А який може бути взаємний інтерес коли у людини вже нема банку і вже нема бізнесової репутації? Свобода? Так Коломойський може спокійно не приїжджати в Україну і не паритись з 150мрд.... Щось нічого не сходиться.
А от що точно я знаю, так те що ще задовго до виборів Пєті, тоді коли усі обосрались від страху, Коломойський тупо ініціативно узяв владу в свої руки і врятував Україну. І у той момент коли він заявив, що буде губернатором, усіх моментально попустило від страху та так, що вже і забули кому винні...


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Він замість заводу, закупив "нові сміттєві контейнери європейського зразка". Для чого? Мабуть, вигідно йому було їх закупляти)

Інакше нічим пояснити це. Ніби як замість лікувати хвору ногу, пластир до вуха приклеїв(((
Все як завжди, тобто, через ж*пу(
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якесь незрозуміле блядство з цим львівським сміттям
який сенс херячить його за 900 км якщо можна вивалить за 100 км під червоноградом?
наскільки мені відомо фура в середньому 20 гр за км +водію
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Так только в заголовке "львовский мусор", а по тексту статьи - львовские автомобили и водители...
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на волині селяни вже виставляють "загородження"..
Щоб потонувші в смітті стараннями Мера Андрійка львів"яни не скидували його куди попало..
Думаю,кожну машину зі сміттям зі Львова супроводжує поліція..
приходиться вести далеко.
Де ще приймають..
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Машины конфисковать как орудие преступления,
водил накормить мусором-может перестанут ездить.
Проехать пол страны и ни один мусор не остановил мусор?
И наверно через Киев перлись.
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а если останавливали, то что? за перевозку мусора не преследуют, нет состава преступления. вот если вывалил мусор и попался, то да.
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Цензор взагалі "молодець" .чесно відробляє 30 срібняків!
Взяли фотку закинутої ферми на території якої зробили звалище.взяли фотку фури і вуаля-мусор львівський бо фурою яка цей мусор привезла керував житель Львівщини
Це ж яким дебілом треба бути щоб вести мусор ЧЕРЕЗ ВСЮ УКРАЇНУ ЗІ ЛЬВОВА АЖ В ПОЛТАВУ??????? ХТО НА ЦЮ БАЙКУ ПОВЕДЕТЬСЯ БЮТУСОВ ТИ РАХІТНИЙ!!!!
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Львівське сміття мандрує по Україні
Після закриття Грибовицького сміттєзвалища вивезення львівського сміття стало загальноукраїнською проблемою. Тепер відходи зі Львова знаходять по всій Україні.© 2016 Deutsche Welle |
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Вже Полтавська. До цього були Вінницька, Житомирська обл...

А влада робить вигляд що все добре - "я не я і хата не моя"
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влада робить цю інформацію - бо Садовий є реальний майбутній конкурент цієї влади...
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Мені Самопоміч до вподоби своєю принциповістю але нехай Садовий зробить щось з тим сміттям вже нарешті! Скільки ще років назад обіцяв?



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Сміття - найстрашніша проблема сьогодні у світі. Властьімущіє знали куди вдарити, щоб завалити конкурента. Для обробки сміття потрібні величезні території. Наприклад, напроти Нью-Йорка увась берег Гудзона у Джерсі-сіті, зайнятий сміттям. Величезна територія. І це берег річки напроти всесвітньо відомого міста. Там можна б було настроїти парків, атракціонів, готелів, але там сміттяпереробка, сміттяпогрузка на пароплави і т.п.
Якщо у зоні Нью-Йорка такий гадюшник, то мабуть і у нас воно швидко не зробиться.
Можно і швидко... десь у Карпатах понакидати між горами...
А у Садового я вірю... Шось робиться...
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В Швеції, Данії, Швейцарії, Польщі цю проблему вирішили. Чому Садовий, який ще декілька років назад обіцяв людям вирішити цю проблему досі не скористався цим досвідом? Грошей немає? Сумніваюся. Поки Садовий не покаже що він відрізняється від брехливого Бариги, йому віри немає. Канал новин 24 здається ЗМІ Садового? 24tv.ua/ru/kak_evropa_poborola_musornuju_katastrofu_n692733
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а ви дарма сумніваєтесь шо грошей нема... то і є головна перешкода щоб вирішити проблему.
А центральна влада не допоможе, бо хто ж допомогає конкурентам...
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Так для чого було лвів`янам обіцяти? Дивився фільм як люди обурюються через його порожні обіцянки! Послухайте, навіть у нас у Вінниці вже декілька років функціонує сміттєпереробний завод. Львів багате місто і сам Садовий людина не бідна
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Якщо по-чесному, то львівські проблеми мене мало цікавлять, а от те шо Садового люди неодноразово вибирають, то це значить вони бачать більше корисного ніж косяків.
Мене це питання цікавить у сенсі майбутнього президента. Без косяків ніхто не буде, але у будь якому разі краще Садовий ніж те шо є, або те шо давно дуже хоче.
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це міська рада Львова конкурент Уряду?

хіба що у дерибані народних грошей..
хоча.. тут чіткий поділ .

Садовий дерибанить бюджет Львова і відкати з місцевого бізнесу ,
А Уряд дерибанить "по -крупному"...наприклад вклади з приватних банків ,які більше 200 000...
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У Львові живуть освічені і свідомі люди... Якщо стабільно вибирають Садового, то я скоріше повірю місту ніж тобі одному...
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казки розказуєш. свалка всі 10 років правління "найчеснішого" горіла. підпалили йому щось там, байкар...
вір бандюганам, вір!
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Ну так надо решать вопрос с переработкой мусора во Львове. И, в первую очередь, это задача украинских властей. Так как вопрос мусоро перерабатывающих заводов актуален для всей Украины.
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Садового не трогайте -- он наш президент ( может быть ) .
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Миф о Садовом как крепком хозяйственнике окончательно утонул в горах мусора, а аферист кацап Константин Гришин (Семен Семенченко) в списке его партии - гвоздь в крышку гроба.
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Может стоит провести флэшмоб и от каждой области прислать во Львов по десятку фур мусора и высыпать? А то хвастают что Львов прекрасен (без сомнения) но все свои гнидники по всей Украине таскают загрязняя всё.
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я вчера по ящику смотрел интервью садового - "во львове не будет никаких мусорных свалок. мусор должен вывозиться регулярно". ну не собака?
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підтверджую.

тобто пан Мер наполягає ,що вивіз сміття -проблеми не його,а приватних фірм.Які,до речі,крім однієї(донедавна так було) теж його.
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Садовой и твоя самонемичь,ты же уже примеряешь президентский жупан,а в маленьком городе навестине можешь порядок
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полтавчане гоните этих скотов! позасрали всё у себя так ещё и по всей Украине позасрать хотят(
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Садовой уже ВСЮ Украину завалил своим мусором ....
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этот мусор в лугандон или в расию как гуманитарку,кацапы все сожрут,для верности обрызгать баярышником...
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долбаный садовой!!! ты задрал уже всю страну со своим мусором!!!!!
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Пэтя наше все! Альтернативы Пэти нет! Выбираем на второй срок!
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это рыг садовой по кличке "ДОля".. причем тут Петя...а?
тебе тоже сын Пороха подьезд обисцял или лампочку скрымздил?
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где адепты садового-самопомичи. насыпте себе в огородик немного львовского мусора, всего один грузовичок.
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это будет продолжаться, пока львов не накормят мусором. думаете им стыдно?
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садоНЕМОЩЬ дохазяйнувалась))))))))
от рыг клятый, как же он такую гнилую пагтию протащил в ВРУ))))? опять бабушки-гречка
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а почему садовой львовский мусор в польшу не экспортирует? Нехай вываливает в окрестностях Кракова, Варшавы или прямо в балтийское море под Гданськом
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Такое впечатление что во Львове больше всех гадят.
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C киевским мусором все впорядке? Или Фирташ не вилит о нем писать?
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мусор блять за 1000 км возят, что блять за страна у нас такая
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Вчерась проснулся в холодном поту и заглянул под кровать: а вдруг туда привезли львовский мусор?
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Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят! "Самонемич".
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Я не понимаю,кто или что мешает построить мусоросжигательные заводы в каждой области нашей страны.Дай волю инвесторам уже через 2 года все работало бы.Проблема только в жлобах у власти.Как это?? Кто то будет получать прибыль а не они.
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Задовбали вже ті ригошоколадні дауни...Так. Де чеки,де конверти з львівськими адресами? Де нарешті візитки Садового?!..Як немає то най везуть то все добро назад Порошенку під ніс..😁😁😁😁
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