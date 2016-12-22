 Грузовики со львовским мусором выявлены в Полтавской области. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
О факте незаконной выгрузки мусора вечером 21 декабря в полицию обратился председатель Натальевского сельсовета. Он сообщил о возможной выгрузке мусора на территории одной из ферм.
Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проверки было установлено, что на территории фермы находится бытовой мусор. Кроме того, на территории сельсовета выявлены два загруженных бытовыми отходами грузовика со львовской регистрацией. Автомобилями управляли жителей Львовской области.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель) и начала досудебное расследование. Указанные автомобили временно изъяты для решения вопроса по существу и установления причастности к совершенному уголовному преступлению.
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Или наоборот?
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Пусть сама себе сочувствует - конца от хуйла ей не видать всё равно, оно ж по мальчикам..
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Це буде перший раз , за 25 років , коли в Хуйла на лідерів країни , не буде компромату !
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Просто кое кто уничтожает рейтинг Садового имея контроль над свалками и перерабатывающитми заводами.
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А теперь ему тупо некуда вывозить мусор из Львова - свалку-то прикрыли.
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Инвесторы, которым отказали в Львове, построят мусороперерабатывающий завод на Закарпатье
Львов: Садовый и "мусорная мафия". Жажда наживы привела к трагедии
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з 2014 року усім ясно, що Садовий реальний конкурент усім мафіям і треба бути дурним, що б не зрозуміти як вони створюватимуть антірекламу заздалегідь... Вони ще об'єднаються заради світлого майбутнього.
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А є і садо-боти.. такі як Тайота ке )))
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я даже знаю кто сейчас начнет мне оппонировать.
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А инвесторы не согласны были с тем, чтобы мусор им на завод возил Садовой - они готовы были строить завод на условиях, если свозить мусор на него будут сами (и соответственно - получать деньги за вывоз).
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І розповідає,як його "завалили"..
Розповідати багато що можна..
В тому числі про патріотизм...
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А якщо карної справи немає, то це значить, що нема фактів за що садовити, або там взаємний інтерес... А який може бути взаємний інтерес коли у людини вже нема банку і вже нема бізнесової репутації? Свобода? Так Коломойський може спокійно не приїжджати в Україну і не паритись з 150мрд.... Щось нічого не сходиться.
А от що точно я знаю, так те що ще задовго до виборів Пєті, тоді коли усі обосрались від страху, Коломойський тупо ініціативно узяв владу в свої руки і врятував Україну. І у той момент коли він заявив, що буде губернатором, усіх моментально попустило від страху та так, що вже і забули кому винні...
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Інакше нічим пояснити це. Ніби як замість лікувати хвору ногу, пластир до вуха приклеїв(((
Все як завжди, тобто, через ж*пу(
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який сенс херячить його за 900 км якщо можна вивалить за 100 км під червоноградом?
наскільки мені відомо фура в середньому 20 гр за км +водію
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Щоб потонувші в смітті стараннями Мера Андрійка львів"яни не скидували його куди попало..
Думаю,кожну машину зі сміттям зі Львова супроводжує поліція..
приходиться вести далеко.
Де ще приймають..
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водил накормить мусором-может перестанут ездить.
Проехать пол страны и ни один мусор не остановил мусор?
И наверно через Киев перлись.
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Взяли фотку закинутої ферми на території якої зробили звалище.взяли фотку фури і вуаля-мусор львівський бо фурою яка цей мусор привезла керував житель Львівщини
Це ж яким дебілом треба бути щоб вести мусор ЧЕРЕЗ ВСЮ УКРАЇНУ ЗІ ЛЬВОВА АЖ В ПОЛТАВУ??????? ХТО НА ЦЮ БАЙКУ ПОВЕДЕТЬСЯ БЮТУСОВ ТИ РАХІТНИЙ!!!!
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Степан Бандера
абсолютно ту саму аргументацію ви надавали у попередній темі про львівське сміття..
Отримали кизди від гугла
,а продовжуєте
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Після закриття Грибовицького сміттєзвалища вивезення львівського сміття стало загальноукраїнською проблемою. Тепер відходи зі Львова знаходять по всій Україні.© 2016 Deutsche Welle |
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А влада робить вигляд що все добре - "я не я і хата не моя"
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Якщо у зоні Нью-Йорка такий гадюшник, то мабуть і у нас воно швидко не зробиться.
Можно і швидко... десь у Карпатах понакидати між горами...
А у Садового я вірю... Шось робиться...
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А центральна влада не допоможе, бо хто ж допомогає конкурентам...
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Мене це питання цікавить у сенсі майбутнього президента. Без косяків ніхто не буде, але у будь якому разі краще Садовий ніж те шо є, або те шо давно дуже хоче.
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хіба що у дерибані народних грошей..
хоча.. тут чіткий поділ .
Садовий дерибанить бюджет Львова і відкати з місцевого бізнесу ,
А Уряд дерибанить "по -крупному"...наприклад вклади з приватних банків ,які більше 200 000...
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вір бандюганам, вір!
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тобто пан Мер наполягає ,що вивіз сміття -проблеми не його,а приватних фірм.Які,до речі,крім однієї(донедавна так було) теж його.
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тебе тоже сын Пороха подьезд обисцял или лампочку скрымздил?
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от рыг клятый, как же он такую гнилую пагтию протащил в ВРУ))))? опять бабушки-гречка
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