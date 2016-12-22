 Банда квартирных воров задержана в Херсоне, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В ходе спецоперации сотрудники полиции задержали группу, когда ее участники пытались скрыться на автомобиле с похищенными деньгами и украшениями. Задержанным от 25 до 30 лет, в Херсоне находились с начала декабря, все это время жили на съемной квартире.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что роли между злоумышленниками были четко распределены. Водитель оставался в машине, пока трое подельников проверяли подъезды и подыскивали состоятельные квартиры, которые определяли по дорогим дверям и замкам. Сначала делали "прозвон", проверяя на наличие хозяев.
Такую квартиру воры выбрали в пятиэтажке микрорайона ХБК. Чрезвычайно сложные замки они открыли с помощью отмычек. Один из участников группы оставался возле квартиры, а двое других обыскивали помещение. Забрав более 10 тысяч гривен и ценные вещи, троица возвращалась к автомобилю, когда их задержали оперативники уголовного розыска.
"У нас есть все основания считать, что участники преступной группы "гастролировали" по территории Украины и совершали квартирные кражи во многих областях. Мы проверяем их личности и возможную причастность к совершению преступлений на территории других государств, - сообщил в.и.о. заместителя начальника ГУНП в Херсонской области Николай Вербицкий.
На данный момент злоумышленники задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины "Кража". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
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