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 Банда квартирных воров задержана в Херсоне, - Нацполиция. ФОТО

Оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Херсонской области задержали четверых выходцев из Грузии, которые подозреваются в серии квартирных краж на территории Херсона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ходе спецоперации сотрудники полиции задержали группу, когда ее участники пытались скрыться на автомобиле с похищенными деньгами и украшениями. Задержанным от 25 до 30 лет, в Херсоне находились с начала декабря, все это время жили на съемной квартире.

воры

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что роли между злоумышленниками были четко распределены. Водитель оставался в машине, пока трое подельников проверяли подъезды и подыскивали состоятельные квартиры, которые определяли по дорогим дверям и замкам. Сначала делали "прозвон", проверяя на наличие хозяев.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Патрульные в Ривном со стрельбой задержали квартирных воров. ВИДЕО

Такую квартиру воры выбрали в пятиэтажке микрорайона ХБК. Чрезвычайно сложные замки они открыли с помощью отмычек. Один из участников группы оставался возле квартиры, а двое других обыскивали помещение. Забрав более 10 тысяч гривен и ценные вещи, троица возвращалась к автомобилю, когда их задержали оперативники уголовного розыска.

воры

"У нас есть все основания считать, что участники преступной группы "гастролировали" по территории Украины и совершали квартирные кражи во многих областях. Мы проверяем их личности и возможную причастность к совершению преступлений на территории других государств, - сообщил в.и.о. заместителя начальника ГУНП в Херсонской области Николай Вербицкий.

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На данный момент злоумышленники задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины "Кража". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
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Прибыла в Одессу банда из Амура, В банде были урки, шулера. Банда занималась тёмными делами, И за ней следила Губчека.
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грузинський міністерський десант проклав надійний шлях в Україну для усякої гопоти...
міністри сприснули, а шлях залишився...
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Банда банковских воров не задержана
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