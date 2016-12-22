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 С погибшим под Светлодарском воином Владимиром Андрешкивым простились в Киеве на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности простились с украинским воином и Героем Владимиром Андрешкивым, погибшим в боях на Светлодарской дуге 19 декабря 2016 года.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук

Воин 1-й роты 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" 54-й ОМБр, многодетный отец Андрешкив Владимир Степанович (позывной Жара), 47 лет, из с. Бортники (Стрыйский район) Львовская область погиб 19 декабря на Светлодарской дуге.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В четверг простятся с погибшими под Светлодарском воинами. Информация о проведении прощальных церемоний. ФОТО

На Майдан Незалежности провести украинского Героя в последний путь пришли более 300 людей. Люди встретили и провели павшего воина на коленях.

После прощания тело Владимира Андрешкива доставят на Львовщину, где его и похоронят.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Волонтеры назвали имена еще четверых украинских воинов, погибших в боях на Светлодарской дуге. ФОТОрепортаж


похороны владимир андрешкив

На Майдане Незалежности в Киеве простились с украинским воином Владимиром Андрешкивом, погибшим 19 декабря в боях на Светлодарской дуге

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

Майдан встретил павшего Героя на коленях

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

Брат погибшего воина

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

Тело Героя повезли на его малую родину, на Львовщину, где его и похоронят

похороны владимир андрешкив

похороны владимир андрешкив

Фото: Олег Богачук
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