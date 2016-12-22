 С погибшим под Светлодарском воином Владимиром Андрешкивым простились в Киеве на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео: Олег Богачук
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Воин 1-й роты 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" 54-й ОМБр, многодетный отец Андрешкив Владимир Степанович (позывной Жара), 47 лет, из с. Бортники (Стрыйский район) Львовская область погиб 19 декабря на Светлодарской дуге.
На Майдан Незалежности провести украинского Героя в последний путь пришли более 300 людей. Люди встретили и провели павшего воина на коленях.
После прощания тело Владимира Андрешкива доставят на Львовщину, где его и похоронят.
На Майдане Незалежности в Киеве простились с украинским воином Владимиром Андрешкивом, погибшим 19 декабря в боях на Светлодарской дуге
Майдан встретил павшего Героя на коленях
Брат погибшего воина
Тело Героя повезли на его малую родину, на Львовщину, где его и похоронят
Фото: Олег Богачук