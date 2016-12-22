 Граната на ручке двери обнаружена в подъезде жилого дома в Лубнах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Сегодня, около 02.30 в Лубенский отдел полиции обратилась 54-летняя жительница Лубен и сообщила, что обнаружила предмет, похожий на гранату в городской многоэтажке. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники.
Установлено, что на 4-м этаже многоквартирного дома, на ручке входной двери в квартиру 41-летнего мужчины находится предмет, похожий на гранату. Рядом с дверью - пластиковая бутылка объемом 2 литра заполненная жидкостью с характерным запахом ацетона", - говорится в сообщении.
Специалисты данный предмет (предварительно, гранату Ф-1) вывели из боевого положения, изъяли и направили на экспертизу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
3827 6
На блокпосту в Донецкой области задержан житель Киевщины с арсеналом оружия и боеприпасов. ФОТОрепортаж(31)
Один погибший и трое раненых в результате взрыва гранаты на Хмельнитчине. ФОТО(37)
Из четырех тайников на Донбассе изъяты противотанковые гранаты, мины, подствольный гранатомет и патроны. ФОТО(1)
Житель Прикарпатья хранил во дворе 900 патронов, мину, 3 гранаты, 2 снаряда к гранатомету. ФОТОрепортаж(40)
Чепинога: Почитайте Григора Тютюнника. Будете задоволені й удячні самі собі(0)
В Полтавской области во двор частного дома бросили гранату. ФОТО(18)
Под присмотром офицеров РФ на оккупированном Донбассе началась утилизация бракованных мин и реактивных снарядов к "Градам", - ГУР(47)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить