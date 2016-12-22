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Все про:боеприпасы (770) граната (454) Лубны (8) Нацполиция (5175) Полтавщина (420)

 Граната на ручке двери обнаружена в подъезде жилого дома в Лубнах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Лубнах Полтавской области жители многоэтажки выявили гранату, привязанную в ручке двери одной из квартир.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сегодня, около 02.30 в Лубенский отдел полиции обратилась 54-летняя жительница Лубен и сообщила, что обнаружила предмет, похожий на гранату в городской многоэтажке. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники.

Установлено, что на 4-м этаже многоквартирного дома, на ручке входной двери в квартиру 41-летнего мужчины находится предмет, похожий на гранату. Рядом с дверью - пластиковая бутылка объемом 2 литра заполненная жидкостью с характерным запахом ацетона", - говорится в сообщении.

граната

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Во двор частного дома, где живет 6-летний ребенок, подбросили мягкую игрушку, внутри которой была граната. ФОТОрепортаж

граната

граната

Смотрите: В Полтавской области во двор частного дома бросили гранату. ФОТО

Специалисты данный предмет (предварительно, гранату Ф-1) вывели из боевого положения, изъяли и направили на экспертизу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
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знов шатуняка...Авакян..куда полиция смотрит??
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