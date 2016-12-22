 При попытке дать полицейским 1 тыс. долл. взятки задержан перевозчик нелегальной древесины. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В рамках уголовного производства, открытого по факту незаконной заготовки и реализации древесины оперативники Управления защиты экономики в Кировоградской области ДЗЭ Нацполиции и следователи областной полиции остановили автомобиль, груженный древесиной, который направлялся в г. Фастов.
Чтобы полицейские не осуществляли проверку документов и груза, а также "закрыли глаза" на факт правонарушения, один из фигурантов предложил оперативникам УЗЭ в Кировоградской области тысячу долларов взятки. 46-летнего взяткодателя задержали.
Прокуратура Кировоградской области открыла уголовное производство по ч.3 ст.369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
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только око - за око, спасет страну...
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назад ты их не пришьешь. только продавать.
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