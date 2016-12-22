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Все про:взятка (3150) вырубка (85) Кировоградщина (213) лес (315) Нацполиция (5175)

 При попытке дать полицейским 1 тыс. долл. взятки задержан перевозчик нелегальной древесины. ФОТОрепортаж

В Кировоградской области за 1 тысячу долларов взятки мужчина пытался договориться с полицейскими, чтобы они отпустили грузовик с лесом, на который отсутствовали документы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В рамках уголовного производства, открытого по факту незаконной заготовки и реализации древесины оперативники Управления защиты экономики в Кировоградской области ДЗЭ Нацполиции и следователи областной полиции остановили автомобиль, груженный древесиной, который направлялся в г. Фастов.

взятка

Чтобы полицейские не осуществляли проверку документов и груза, а также "закрыли глаза" на факт правонарушения, один из фигурантов предложил оперативникам УЗЭ в Кировоградской области тысячу долларов взятки. 46-летнего взяткодателя задержали.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сотрудник военкомата, вымогавший 30 тыс. грн для передачи в ГСЧС, задержан на Черкасщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

взятка

взятка

Смотрите также: У нелегальных лесорубов на Житомирщине выявили породы дуба почти на 1,5 млн гривен. ФОТОрепортаж

Прокуратура Кировоградской области открыла уголовное производство по ч.3 ст.369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
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Растреливать таких расхитителей государственной собственности надо . Лес -кругляк вывозить только согласно закона.
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и не только,
только око - за око, спасет страну...
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Лесоруба ищите . Водила- человек маленький .
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показныкы-показуха... это 0.0000001% того что воруется за день под крышей правоохранительных органов и разных уровней власти !!!!
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Зачем тогда этот как ты говоришь маленький человек (понимая всю ответственность) предлагал взятку?
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Водила вероятно купил эти дрова в лесхозе за пол цены без доекментов....Когда мусоров за взятки задерживать будут... Га?
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Мало-Вато , не за всю древесину заплатил , обидно слушай да ...
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зажал водила бабло. цена товара выше была.
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Интересно, чьи интересы защищают люди в жилетках "Департамент захисту економіки"
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водила - соучасник,еще и взятку давал. пацанам хватило ума не брать эти вонючие баксы.
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И конечно же "великий полковник" стогний хрен покажет эту новость в своей передачке.
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самое интересное, что деревья уже срублены.
назад ты их не пришьешь. только продавать.
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