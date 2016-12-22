 В результате артобстрела боевиков поврежден частный дом в Авдеевке, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"В Авдеевское отделение полиции обратилась 61-летняя местная жительница, которая сообщила, что во время утреннего обстрела поврежден ее дом по ул. Леваневского. Осколками от снарядов в жилье выбиты почти все окна, а подсобные помещения разрушены. Люди не пострадали лишь по счастливой случайности", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
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цензор проверяй хотя бы карту))
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