EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия, Фоторепортаж
  674  3
Материалы по теме:
Все про:боевик (17603) обстрел (4967) разрешение (58) Донбасс (11508) Антитеррористическая операция (15343) Авдеевка (667)

 В результате артобстрела боевиков поврежден частный дом в Авдеевке, - Нацполиция. ФОТО

В результате артудара со стороны оккупированной территории по Авдеевке поврежден частный дом и уничтожены хозяйственные постройки местной жительницы. Обстрел произошел сегодня в 6 утра.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В Авдеевское отделение полиции обратилась 61-летняя местная жительница, которая сообщила, что во время утреннего обстрела поврежден ее дом по ул. Леваневского. Осколками от снарядов в жилье выбиты почти все окна, а подсобные помещения разрушены. Люди не пострадали лишь по счастливой случайности", - говорится в сообщении.

обстрел

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Террористы обстреляли село Галициновка в Марьинском районе. ФОТО

обстрел

По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Боевики выпустили около 100 мин 120-мм калибра по Водяному: повреждены жилые дома, погибли домашние животные, - полиция. ФОТОрепортаж

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Обстрел был законным. Все в рамках очередного перемирия подписанным в минске.
 показать весь комментарий
Ответить
 
улица Леванчевского!!Леваневского в Ясиноватой находится...
цензор проверяй хотя бы карту))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дом- одно название. Приходилось многократно бывать у родни в Донецкой области, и всегда поражало, насколько бестолковы, ненадёжны и никудышны их постройки в частном секторе. Как будто строили под лекало рашисты-гастарбайтеры с бо-о-о-льшого бодуна.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия бюджет военнослужащие ВР Грицак Василий Донбасс Кабмин Киев МИД минские соглашения Минфин национализация Нацполиция ОБСЕ обстрел ПАСЕ переговоры плен Порошенко Приватбанк прокуратура Россия Савченко СБУ смерть суд Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти