 Дерзкое ограбление в столице: воры вынесли ценности из квартиры на глазах двух детей. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции Киева.
"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестные ограбили ее квартиру. Женщина рассказала, что была на работе, а о краже узнала от семилетних дочерей, которые были дома одни. По указанному адресу срочно прибыли автопатрули, следственно-оперативная группа и кинологическая служба", - сообщают в полиции.
Полицейским дети рассказали, что когда грабители зашли, сказали, чтобы они не боялись и их не тронут... Двое мужчин и девушка обшарили всю квартиру и скрылись с двумя ноутбуками и мобильным телефоном.
Общаясь с жителями подъезда, полицейские установили, что одна из соседок заметила в общем коридоре неизвестного мужчину с сумкой и начала за ним бежать, но злоумышленник скрылся.
Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюремного заключения.
Сейчас полицейские выясняют все подробности и изучают свидетельства очевидцев события. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.
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Кто видел толстые связки ключей в руках воров, тот понимает,
что вариаций у дешевого замка немного.
А для спецслужб вообще нет проблем с промышленным
(не самодельным, штучным) замком.
Те, кто нас "бережет" входят и выходят когда хотят.
Демократия.
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Просто открыл, просто закрыл.
Дошло ?
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Не говоря о телефоне - одна кнопка - родитлям, вторая - милиции.
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