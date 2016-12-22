EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  14506  18
Все про:дети (2831) Киев (15643) ограбление (1073)

 Дерзкое ограбление в столице: воры вынесли ценности из квартиры на глазах двух детей. ФОТО

Злоумышленники похитили из квартиры два ноутбука и мобильный телефон. Начато уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции Киева.

"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестные ограбили ее квартиру. Женщина рассказала, что была на работе, а о краже узнала от семилетних дочерей, которые были дома одни. По указанному адресу срочно прибыли автопатрули, следственно-оперативная группа и кинологическая служба", - сообщают в полиции.

ограбление

Правоохранители выяснили, что воры проникли в помещение, подобрав ключ.

Полицейским дети рассказали, что когда грабители зашли, сказали, чтобы они не боялись и их не тронут... Двое мужчин и девушка обшарили всю квартиру и скрылись с двумя ноутбуками и мобильным телефоном.

ограбление

Читайте также: 5 человек пострадали при сносе МАФов в Киеве, - Нацполиция

Общаясь с жителями подъезда, полицейские установили, что одна из соседок заметила в общем коридоре неизвестного мужчину с сумкой и начала за ним бежать, но злоумышленник скрылся.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюремного заключения.

Сейчас полицейские выясняют все подробности и изучают свидетельства очевидцев события. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тролихо,іді в профільну тему.Тут на тебе чекає лише спам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо сначала фотографировать, а потом бежать.
Кто видел толстые связки ключей в руках воров, тот понимает,
что вариаций у дешевого замка немного.
А для спецслужб вообще нет проблем с промышленным
(не самодельным, штучным) замком.
Те, кто нас "бережет" входят и выходят когда хотят.
Демократия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
І хто тобі заважае поставити замок на квартиру такий як ти вважаєш за необхідне та підключити сигналізацію? Адже демократія.
 показать весь комментарий
Ответить
 
как ты на сигнализацию поставишь если дети дома?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да запросто-у меня стоит.На открытие входной двери и окон ставится,на нужный период.Есть такая кнопка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я говорю о том, что стандартные замки из магазина для СБУ вообще не замки.
Просто открыл, просто закрыл.
Дошло ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та какие же это воры? Это банальные пидарасы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Детей не тронули? Я бы считал это смягчающим!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К стенке всех, не сильно грубо смягчающе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я бы посмотрел что бы вы сказали, если бы они завалили этих деток, за ту хрень что украли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рвать их на части, без разбора. Когда нибудь они кого то все равно убьют ( или уже убили).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В крайнем случае отрубить руку. Одно из самых эффективных способов борьбы с воровством. Та же Саудовская Аравия имеет всего 1 убийство на 100 тыс. населения, потому что там за убийство лишают жизни убийцу. В США убийств в 4 раза больше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В 7 лет дети могут закрыть дверь на цепочку, да хоть на засов.

Не говоря о телефоне - одна кнопка - родитлям, вторая - милиции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Явно не кацапи, бо ті вбили б дітей тільки заради забави
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия бюджет военнослужащие ВР Грицак Василий Донбасс Кабмин Киев МИД минские соглашения Минфин национализация Нацполиция ОБСЕ обстрел ПАСЕ переговоры плен Порошенко Приватбанк прокуратура Россия Савченко СБУ смерть суд Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти