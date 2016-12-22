 СБУ перекрыла почтовый канал поставки психотропных наркотиков в Украину. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители задержали двух наркодельцов в одном из почтовых отделений Одессы при получении международного отправления. Сотрудники спецслужбы обнаружили в пакете, отправленного из одной из стран Бенилюкса пятьсот таблеток психотропного препарата МДМА.
При обысках по месту жительства злоумышленников оперативники СБ Украины изъяли три пакета с наркотическим веществом PVP и обнаружили нарколабораторию, в которой дельцы планировали изготавливать товар на продажу.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.
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