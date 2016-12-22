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Все про:наркотики (1186) Одесская область (1251) почта (97) СБУ (12851)

 СБУ перекрыла почтовый канал поставки психотропных наркотиков в Украину. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли в Одесской области контрабандный канал поставки из Европы псисохотропных препаратов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители задержали двух наркодельцов в одном из почтовых отделений Одессы при получении международного отправления. Сотрудники спецслужбы обнаружили в пакете, отправленного из одной из стран Бенилюкса пятьсот таблеток психотропного препарата МДМА.

наркотики

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержана организованная группа наркоторговцев, действовавшая на территории четырех регионов Украины, - Нацполиция. ВИДЕО

При обысках по месту жительства злоумышленников оперативники СБ Украины изъяли три пакета с наркотическим веществом PVP и обнаружили нарколабораторию, в которой дельцы планировали изготавливать товар на продажу.

наркотики

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: 7 мариупольских школьников оказались в больнице после употребления психотропных препаратов, - Нацполиция. ВИДЕО

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Добкин не сможет выполнять свои депутатские полно-мочия!!! Астанавитесь!!!
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а вот так, будут вас теперь пиздить не с веселыми лицами, а с грустными.
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Ну конечно, бюджет уже принят, таблетки уже не нужны.
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ну слава богу...теперь гросю хоть немного попустит..а то несёт и несёт без остановки...
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