 Минфин купил акции "ПриватБанка" за одну гривню. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в постановлении от 18 декабря 2016 г. № 961, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Установить, что: государство в лице Министерства финансов приобретает акции ПАО КБ "ПриватБанк" в полном объеме за одну гривню; после абзаца второго настоящего пункта, с целью восстановления и обеспечения стабильной работы ПАО КБ "ПриватБанк" государство в лице Министерства финансов принимает участие в его дополнительной капитализации путем приобретения акций дополнительной эмиссии существующей номинальной стоимости на сумму, не превышающую размера минимальной потребности в капитале, рассчитанной Национальным банком", - говорится в документе.
Согласно постановлению, Министерству финансов поручено осуществлять для обеспечения выполнения абзаца третьего пункта 2 настоящего постановления выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере до 116,8 млрд грн со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии ПАО КБ "Приватбанк", а также в трехмесячный срок внести предложения о необходимости дополнительной капитализации ПАО КБ "ПриватБанк" по результатам проведенной международно признанной аудиторской компанией оценки его финансового состояния.
Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета
По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег".
19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.
Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.
Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.
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любой банк можно обвалить если посеять панику среди вкладчиков и они начнут массово снимать вклады
а в данном случае были информационные вбросы и люди среагировали
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правда у НБУ другая функция))))) ви спутали с депозитами в комерческих банках))
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Однотуровий през шукає одногривневий банк
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Все ликвидные кредиты бывшие владельцы банка уже вернули. Остались только безнадёжные и проблемные, которые и достались за 1 гривню "государству".
При этом на то же государьство теперь ложатся космические обязательства по обслуживанию десятков миллиардов депозитов и по выплате заоблачных процентов по ним же.
Другими словами "спасать" банк, по сути банкрот, будуть за счёт всех буратин Украины. И под лозуньгом заботы о всё тех же буратинах.
По математике, ничего путнего из спасения Привата получиться не сможет. В таком банке деньги будут работать исключительно на выход. Верить "государевым" людям, которые на каждом шагу наё буратин могут только лохи. А люди с баблом предпочтут более спокойные места для хранения капитала. В ближайшей и среднесрочной перспективе побег денег из привата будет только нарастать. Грядет колоссальный передел "банковского" рынка. И так как в Украине по факту вместо банковской системы существуют исключительно финансовые пирамиды, то борьба за ресурсы только усилится.
Тем более, что государство как собственник - это исключительно источник коррупции. И когда совковые дегенераты поймут, что окончательного решения у проблемы нет, то останется только и только коррупция. Которую снова можно выдать за "заботу о буратинах".
При любом раскладе, приобрёв меганеликвид и мегаголовную боль за деньги буратин, все расходы и экономические последствия положат на тех же буратин.
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В Украине этот повод использовали для прокручивания мегаафёры с курсом гривны. Это ведь такой джек-под - подняться сразу в несколько раз за счёт буратин.
Тогда курс раскрутили до 10 гривен, но оказалось что буратины не потянут кредиты выше 8 гривен. И так и быть откатили до 8. Ну чтобы буратины платили по повышенному тарифу.
Потом уже во время войны был новая мегаафёра с "рефинансом". Лерка обещала что курсь поднимется до 15, а потом к новому году снова опуститься до 12-13. А курс взлетел до 30. Но оказалось, что буратины не смогут платить выше 20 и... И курс откатили назад.
Учитывая что разница между 12-13 и 30 колоссальная, можно с уверенностью сказать, что Лера принимала самое активное участие в той мегаафёре. Заподозрить профессионального игрока на рынке ценных бумаг, руководящего НБУ, в глупости - это как то уж очень наивно.
Декабрь 2016 года - в Украине лопнул самый крупный системный банк. И?
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