EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  14894  134
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (9512) Минфин (1056) национализация (104) Приватбанк (92)

 Минфин купил акции "ПриватБанка" за одну гривню. ДОКУМЕНТ

Министерство финансов купило 100% акций ПАО КБ "ПриватБанк" за 1 грн.

Об этом говорится в постановлении от 18 декабря 2016 г. № 961, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Установить, что: государство в лице Министерства финансов приобретает акции ПАО КБ "ПриватБанк" в полном объеме за одну гривню; после абзаца второго настоящего пункта, с целью восстановления и обеспечения стабильной работы ПАО КБ "ПриватБанк" государство в лице Министерства финансов принимает участие в его дополнительной капитализации путем приобретения акций дополнительной эмиссии существующей номинальной стоимости на сумму, не превышающую размера минимальной потребности в капитале, рассчитанной Национальным банком", - говорится в документе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каждому украинцу национализация "Приватбанка" стоит 3 тыс. грн, - замглавы НБУ Чурий

Согласно постановлению, Министерству финансов поручено осуществлять для обеспечения выполнения абзаца третьего пункта 2 настоящего постановления выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере до 116,8 млрд грн со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии ПАО КБ "Приватбанк", а также в трехмесячный срок внести предложения о необходимости дополнительной капитализации ПАО КБ "ПриватБанк" по результатам проведенной международно признанной аудиторской компанией оценки его финансового состояния.


национализация приватбанка

Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета

По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег".

19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.

Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Раньше Игорю надо было в тревожные барабаны бить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как всегда за счет народа Педра и Алкоголичка спасает миллионные счета вкладчиков. Спрашивается, какое мне нах. дело до тех вкладчиков которые зарабатывают миллионы, е теперь я должен скинуться чтобы они спокойно смогли снять свои бабки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А какое мне дело до тебя, что я должен оплачивать твою субсидию. Хороший вопрос?
 показать весь комментарий
Ответить
 
да пашол ты на х уй, я никогда не брал никаких субсидий и мои родственники тоже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Tак тебе и поверили. У нас все кто не получает субсидию олигархи с бассейнами (гнойсман сказал, а я ему верю). А ты к ним не относишься потому, что сильно возмущен теми "которые зарабатывают миллионы".
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну тогда у меня родители получается олигархи. Пенсию получают ровно на 100 гривень больше чем положено для получения субсидий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это не ко мне. Гройман дал такое определение, а я ему верю
 показать весь комментарий
Ответить
 
здесь не так все просто я думаю
любой банк можно обвалить если посеять панику среди вкладчиков и они начнут массово снимать вклады
а в данном случае были информационные вбросы и люди среагировали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А нельзя было ети 160 миллиардов лучше вложить в Нацбанк? Или кое кому из высших ешелонов власти нужно срочно снять деньги вложенные в Приват?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну вложи)))
правда у НБУ другая функция))))) ви спутали с депозитами в комерческих банках))
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Петя Рошен никак не продаст,даю три гривны за Рошен
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оголошення-знайомства:
Однотуровий през шукає одногривневий банк
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно, а налоги с этой гривны кто-то заплатит? А вот ГФС вчера в честь такой успешной сделки с Привет-банком устроила пьяную оргию на 1000 человек в отдельном здании на ВДНХ во главе со своим боссом Насриловым. Владимир Высоцкий сказал бы - " Ух какие крупные денжищи!" Где же НАБУ и САП или они сейчас пока сосредоточились на Охендовском, да вот "самый справедливый в мире украинский суд" вчера их прокинул - Охендовский "под честное пионерское слово" на воле и при должности и даже без залога и электронного браслета. Правильно говорят - чтобы стать богатым, необходимо три вещи: ум, талант и ... много денег.!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сцуки! народную гривню из бюджета украли!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
устроим торг -я даю 3 гривны -кто еще кроме минфина умный
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ти вже дав 3000. Хочеш ще 3 грн додати? ))) Розум просто прьот!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильнее писать что Минфин купил за одну гривну гарантированных убытков на десятки миллиардов.
Все ликвидные кредиты бывшие владельцы банка уже вернули. Остались только безнадёжные и проблемные, которые и достались за 1 гривню "государству".
При этом на то же государьство теперь ложатся космические обязательства по обслуживанию десятков миллиардов депозитов и по выплате заоблачных процентов по ним же.
Другими словами "спасать" банк, по сути банкрот, будуть за счёт всех буратин Украины. И под лозуньгом заботы о всё тех же буратинах.

По математике, ничего путнего из спасения Привата получиться не сможет. В таком банке деньги будут работать исключительно на выход. Верить "государевым" людям, которые на каждом шагу наё буратин могут только лохи. А люди с баблом предпочтут более спокойные места для хранения капитала. В ближайшей и среднесрочной перспективе побег денег из привата будет только нарастать. Грядет колоссальный передел "банковского" рынка. И так как в Украине по факту вместо банковской системы существуют исключительно финансовые пирамиды, то борьба за ресурсы только усилится.
Тем более, что государство как собственник - это исключительно источник коррупции. И когда совковые дегенераты поймут, что окончательного решения у проблемы нет, то останется только и только коррупция. Которую снова можно выдать за "заботу о буратинах".
При любом раскладе, приобрёв меганеликвид и мегаголовную боль за деньги буратин, все расходы и экономические последствия положат на тех же буратин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Значит ли это что Коломойский сбежал и иммигрировал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Tолько после пеци с гонтаревой, которые и замутили это дело.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А зачем ему их ждать? Он же разумный человек, вдруг что-то вскроется в банковской документации.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сентябрь 2008 года - в США лопнул банк "Лемон Бразерс" и пошла волна по всему миру.
В Украине этот повод использовали для прокручивания мегаафёры с курсом гривны. Это ведь такой джек-под - подняться сразу в несколько раз за счёт буратин.
Тогда курс раскрутили до 10 гривен, но оказалось что буратины не потянут кредиты выше 8 гривен. И так и быть откатили до 8. Ну чтобы буратины платили по повышенному тарифу.
Потом уже во время войны был новая мегаафёра с "рефинансом". Лерка обещала что курсь поднимется до 15, а потом к новому году снова опуститься до 12-13. А курс взлетел до 30. Но оказалось, что буратины не смогут платить выше 20 и... И курс откатили назад.
Учитывая что разница между 12-13 и 30 колоссальная, можно с уверенностью сказать, что Лера принимала самое активное участие в той мегаафёре. Заподозрить профессионального игрока на рынке ценных бумаг, руководящего НБУ, в глупости - это как то уж очень наивно.

Декабрь 2016 года - в Украине лопнул самый крупный системный банк. И?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В инете полно возгласов что Бени нет уже давно,сча шакальё ,доделят все его имущество ,и обьявят о безвременной кончине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Петя и Беня поделили деньги вкладчиков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почитайте статью менеджмента Приватбанка на укрправде - банк панамские патриоты тупо отжали.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия бюджет военнослужащие ВР Грицак Василий Донбасс Кабмин Киев МИД минские соглашения Минфин национализация Нацполиция ОБСЕ обстрел ПАСЕ переговоры плен Порошенко Приватбанк прокуратура Россия Савченко СБУ смерть суд Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти