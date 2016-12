 11-летний черкасщанин в свой день рождения подарил планшет морпехам, защищающим Мариуполь. ФОТО

Реквізити ПриватБанку для переказу у гривнях

Миколаївський обласний благодійний фонд "РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД БЛАГОЧЕСТЯ"

ПАО КБ ПриватБанк

ОКПО: 36143302

МФО: 326610

Рахунок: 26004053218946

Призначення платежу: Благодійний внесок. Захисиники Маріуполя

SWIFT-переказ у USD

Beneficiary: Mykolayiv Regional Charitable Foundation "Regional Foundation Blagochestya"

IBAN­code: UA803266100000026009053209659

Account: 26009053209659

Beneficiary address: UA 54000, Mykolaiv, Buznyka str. 5, 118

Beneficiary bank: Privatbank

50, Naberezhna Peremogy Street, Dnipropetrovsk, 49094, Ukraine

Swift code: PBANUA2X

Intermediary bank: JP Morgan Chase Bank,New York ,USA

Swift code: CHASUS33

Correspondent account: 001-­1­-000080

Description: Charitable donation for 'Mariupol defenders' project

or

Intermediary bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA

Swift code: IRVT US 3N

Correspondent account: 890-­0085-­754

Description: Charitable donation for 'Mariupol defenders' project

SWIFT-переказ у EUR

Beneficiary: Mykolayiv Regional Charitable Foundation "Regional Foundation Blagochestya"

IBAN­code: UA413266100000026009053206287

Account: 26009053206287

Beneficiary address: UA 54000, Mykolaiv, Buznyka str. 5, 118

Beneficiary bank: Privatbank

50, Naberezhna Peremogy Street, Dnipropetrovsk, 49094, Ukraine

Swift code: PBANUA2X

Intermediary bank: Commerzbank AG ,Frankfurt am Main, Germany

Swift code: COBADEFF

Correspondent account: 400886700401

Description: Charitable donation for 'Mariupol defenders' project.