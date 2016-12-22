 Порошенко поздравил "бойцов дипломатического фронта": Спасибо за помощь армии и профессионализм!. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Поздравляю с праздником бойцов нашего дипломатического фронта! Спасибо, что помогаете нашей армии политико-дипломатическим методами. И делаете это так же профессионально и преданно!", - написал он.
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