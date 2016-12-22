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Все про:дипломатия (913) МИД (3719) поздравление (526) Порошенко (10243) дипломаты (165)

 Порошенко поздравил "бойцов дипломатического фронта": Спасибо за помощь армии и профессионализм!. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко поздравил дипломатов профессиональным праздником – Днем работников дипломатической службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю с праздником бойцов нашего дипломатического фронта! Спасибо, что помогаете нашей армии политико-дипломатическим методами. И делаете это так же профессионально и преданно!", - написал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко провел встречу с главой комитета по иностранным делам Европарламента Броком. ФОТО (обновлено)

мид

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На дипломатичному фронті повний провал! Не зрозуміло з чим поздоровляє Порошенко дипломатів? Досі немає коаліції навколо України, яка б могла направити та направляла військових на допомогу Україні в боротьбі з путіним! НАТО досі не дало нам протикорабельні ракети для захисту від можливого десанту путіна на узбережжя! НАТО не пустило нас навіть на свої військові супутники для організації зв'язку в армії! Грошей нам дають менше ніж Януковичу! Безвізового в'їзду до ЄС досі немає і не буде! Які перемоги у дипломатів?
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особенное спасибо самому пете и дипломатам за травлю манафорта и трампа, провал с нидерландами и италией, сорванный многострадальный безвиз и "усталость от Украины" во всем мире. есди это достижения - то что тогда позорный провал?
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Цікаво а яка в них заслуга, торгують наркотиками, цигарками та шмотками як барига Петро Рошен
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