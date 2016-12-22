 В переходе московской подземки прогремел взрыв, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.
"Взрыв произошел в подземном переходе у станции метро "Коломенская" на проспекте Андропова. Тяжелые травмы и ожоги получили два человека, еще у одного пострадавшего ранение средней тяжести", - рассказали в экстренных службах Москвы.
Сообщается, что в момент взрыва в южном переходе станции находились только рабочие, так как он закрыт на ремонт.
Двое рабочих госпитализированы.
После взрыва возникло возгорание на площади 5 кв. метров. В настоящее время оно ликвидировано. На месте работают пожарные и бригады скорой помощи.
Отмечается, что место взрыва оцеплено сотрудниками полиции, вход в переход закрыт. Взрывом выбиты стекла и разрушены металлические конструкции с двух сторон реконструируемого перехода. Также выбиты стекла как минимум еще в одном вестибюле перехода на другой стороне перекрестка - пересечении Нагатинской улицы с проспектом Андропова.
По данным МЧС РФ, сама станция работает в обычном режиме. Движение по Замоскворецкой линии осуществляется по графику.
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве заявили, что в переходе взорвался газовый баллон. В правоохранительных органах столицы, в свою очередь, сообщили, что причиной взрыва стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.
"Криминальной подоплеки во взрыве нет. Причина - разгерметизация газового баллона при проведении сварочных работ из-за нарушения техники безопасности", - сказал источник.
Фото: ТАСС
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Чьего имени?
Это на углу с бульваром Малюты Скуратова?
)))
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Не "Боярышником" единым... «Айсберг», «Марат», «Троя» и «Льдинка». Алкоголь для неимущих глазами психиатраhttps://zona.media/article/2016/21/12/pushistiki
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"Я работаю в Биробиджане в психиатрической больнице ...по состоянию на 2013 год в среднем один-два человека умирают от суррогатов в день - учитывая, что город наш небольшой, 75 тысяч населения. Человек начинает пить в 15-18 лет, и к 25-30 годам это хороший классический алкоголик. Суррогаты очень выраженно действуют ... на головной мозг. Наступает алкоголизм с выраженным психиатрическим эффектом. Женщин раньше в советское время было одна к десяти: на десять алкоголиков-мужчин приходилась одна женщина. Сейчас в среднем одна к пяти, то есть женский алкоголизм стал встречаться гораздо чаще."
А хунта в Киеве!
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Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске выросло до 71
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- Территория работ в переходе была огорожена щитами, зона действия взрыва была внутри огороженной территории, - рассказал источник в экстренных службах города. - Около 9 часов прозвучал громкий хлопок, из южного выхода вырвалось пламя и повалил дым. Как выяснилось, проводились сварочные работы и сварка попала на баллон. Профессия сварщика - незаменима и востребована!
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Бывший совладелец банка "Аваль" - о "Приватбанке"
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Куркулі - це українці, бо мали мазанку, хлів, корову, волів, орало, наснагу до праці і велику родину
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Медвед назвал убийство посла в Турции "чудовищным преступлением" Мол, это посол страны, которая умеет ДРУЖИТЬ и ЗАЩИЩАТЬ МИР
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Но это не оправдывает обе державы - у каждой из них есть хитрожопые решения, либо поддержка всяких мудаков и их режимов...
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