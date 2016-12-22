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Все про:взрыв (3547) Метрополитен (333) Москва (2748)

 В переходе московской подземки прогремел взрыв, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Четверо рабочих пострадали при взрыве в подземном переходе станции метро "Коломенская" на юге Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.

"Взрыв произошел в подземном переходе у станции метро "Коломенская" на проспекте Андропова. Тяжелые травмы и ожоги получили два человека, еще у одного пострадавшего ранение средней тяжести", - рассказали в экстренных службах Москвы.

метро

Сообщается, что в момент взрыва в южном переходе станции находились только рабочие, так как он закрыт на ремонт.

Двое рабочих госпитализированы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Московские школьники довели до попытки суицида беженца с Донбасса из-за его украинского происхождения. ФОТО

После взрыва возникло возгорание на площади 5 кв. метров. В настоящее время оно ликвидировано. На месте работают пожарные и бригады скорой помощи.

метро

Отмечается, что место взрыва оцеплено сотрудниками полиции, вход в переход закрыт. Взрывом выбиты стекла и разрушены металлические конструкции с двух сторон реконструируемого перехода. Также выбиты стекла как минимум еще в одном вестибюле перехода на другой стороне перекрестка - пересечении Нагатинской улицы с проспектом Андропова.


метро

По данным МЧС РФ, сама станция работает в обычном режиме. Движение по Замоскворецкой линии осуществляется по графику.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве заявили, что в переходе взорвался газовый баллон. В правоохранительных органах столицы, в свою очередь, сообщили, что причиной взрыва стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

метро

"Криминальной подоплеки во взрыве нет. Причина - разгерметизация газового баллона при проведении сварочных работ из-за нарушения техники безопасности", - сказал источник.

метро
Фото: ТАСС
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Еноту плясать ещё рано. Всего- то газовый баллон.
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Рабочие на обед закупили бояришника, а он как бабахнет.
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Пора уже бабахнуть так, чтобы от московии одно мокрое место осталось.
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На каком проспекте?
Чьего имени?
Это на углу с бульваром Малюты Скуратова?
)))
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По отношению к продавшим свою душу за вафлюшки "Путинские" паРашным Каинам-НУЖНО !!!
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Із дірки вийшов газ і хтось його підпалив.
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Пары боярышника взрывоопасны... Надышали сволочи
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НАВЕРНОЕ КИРГИЗЫ ТЕПЕРЬ СВАРНЫМИ В МОСКОВИИ РАБОТАЮТ!!
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Team of ZinaPortnova ‏@Zn_Portnova 16 ч.16 часов назад
Не "Боярышником" единым... «Айсберг», «Марат», «Троя» и «Льдинка». Алкоголь для неимущих глазами психиатраhttps://zona.media/article/2016/21/12/pushistiki


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По ссылке совершенно страшные факты приводятся:
"Я работаю в Биробиджане в психиатрической больнице ...по состоянию на 2013 год в среднем один-два человека умирают от суррогатов в день - учитывая, что город наш небольшой, 75 тысяч населения. Человек начинает пить в 15-18 лет, и к 25-30 годам это хороший классический алкоголик. Суррогаты очень выраженно действуют ... на головной мозг. Наступает алкоголизм с выраженным психиатрическим эффектом. Женщин раньше в советское время было одна к десяти: на десять алкоголиков-мужчин приходилась одна женщина. Сейчас в среднем одна к пяти, то есть женский алкоголизм стал встречаться гораздо чаще."

А хунта в Киеве!
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Дима сымай маску, тебя узнали по ухмылке фирменной....
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Рядовой Сварщик - Центру: "Выполнил утреннюю гимнастику. Перехожу к водочным процедурам".
Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске выросло до 71
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стала известна картина ЧП при взрыве на станции метро "Коломенская". Оказалось, что в переходе проводились работы по реконструкции. Трудилась бригада из 8 человек.
- Территория работ в переходе была огорожена щитами, зона действия взрыва была внутри огороженной территории, - рассказал источник в экстренных службах города. - Около 9 часов прозвучал громкий хлопок, из южного выхода вырвалось пламя и повалил дым. Как выяснилось, проводились сварочные работы и сварка попала на баллон. Профессия сварщика - незаменима и востребована!
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Я сам сварщик, всяких казусов видел. Если бы рванул кислородный баллон(а взорваться он может только от масла) - то там разрушения были бы мама не горюй( к слову, когда то давно, от большого ума, пробовали глушить рыбу кислородным баллоном - то сила взрыва была такая, что небольшой ставочек вместе с рыбой распылился ровним слоем по окружающему пространству) . А если пропановый баллон, ну, или ацетиленовый генератор, то вспышка тоже была бы весьма нехилая. Что то, скорее всехо кацапня с помелюги по мелкому про"бала.
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Газосварочное оборудование. Нарушение техники безопасности. Взрыв.
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Да тут не по мелкому, а по большому. Кто же пользуется в такой ответственный момент открытым огнем, если накануне употреблялось ракетное топливо?
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Если возгорание, то сто пудов Боярышник пукан рванул.
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Не рванул, пробил. И не Боярышник, а ракетное топливо. Да и без незамерзайки дело не обошлось.
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Как оказалось, боярышник ОООООООООЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ РУСИШШВАЛИ!!!
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На войны деньги есть, а станция вот-вот обвалилась бы и без взрыва. Понтовая бензоколонка.
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Надо учиться на ошибках врага , и не допускать этого в Киеве проходы аллеи дороги должны быть свободными.
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а как же они с такими сварщиками собирались "двухполярный мир" строить?
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Теперь ждём новости что во взрыве найден Украинский след.
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Забыл в каком баллончике был залит боярышник , в каком газ , не тот баллон на перегонку поставил .
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А то Шо камни с неба приготовленные для крысчан лежатЪ ?
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karol ‏@KarolBude 29 июн. 2015 г.
Куркулі - це українці, бо мали мазанку, хлів, корову, волів, орало, наснагу до праці і велику родину


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€ВРОССИЯ, НЕ 欧ВРАЗИЯ ‏@azazet 21 дек.
Медвед назвал убийство посла в Турции "чудовищным преступлением" Мол, это посол страны, которая умеет ДРУЖИТЬ и ЗАЩИЩАТЬ МИР


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Розповідати як рф дружитмір доречно було б на виставці під назвою "расія глазамі расії".
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Как и таже пресловутая Америка - кому дружба (до поры до времени, с жесткими условиями), а кому - Тамагавки (кто нарушает договор), а кому - санкции (ибо вес США - самый сильный в Мире и они могут)

Но это не оправдывает обе державы - у каждой из них есть хитрожопые решения, либо поддержка всяких мудаков и их режимов...
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Может надо бригаду сварщиков в кремль заслать? На подводной лодке повеселились, пошалили немного на выходе из метро, пора более серьезные сварочные работы начинать.
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То пуканы у москалей рвет от переизбытка вяличия.
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не правильно... Нужно - двi вiдрi...там же сурло луженное... и коржики - рядом... Поди на этой ветке мацквабада траур объявят... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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Сварщики, ить их... Мастерство оттачивают. Не каждый же день у сварщика есть в распоряжении подводная лодка. А профессиональный навык терять нельзя. Тренируются.
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71 человек пал в нравной борьбе с "Боярышником" в Иркутске: The following media may contain sensitive material.
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С каждым днём число любителей этой замечательной настойки растёт! Печалька
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