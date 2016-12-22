 Трое мужчин погибли из-за пожара в сауне в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сооющении пресс-службы ГосЧС.
Согласно сообщению, 21 декабря в 18:12 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в сауне по адресу: Донецкая область, Марьинский район, г.. Красногоровка, ул. Фрунзе. К месту происшествия были немедленно направлены спасатели 7-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГосЧС Украины в Донецкой области.
"По прибытию на место вызова спасателями было установлено, что пожар происходит внутри здания сауны, наблюдается плотное задымление. Во время проведения разведки и тушения пожара внутри здания на полу были обнаружены тела трех мужчин без признаков жизни, граждане 1983 и 1995 г.р.. Пожар на площади 47 кв.м был локализован в 18:11, а окончательно ликвидирован в 18:35. Пожаром уничтожены: парилка, потолок в комнате, повреждена облицовка перегородок, мебель и вещи", - сказано в сообщении.
Отмечается, что от Главного управления привлекалось 11 человек личного состава и 2 единицы техники.
Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются соответствующими специалистами.
Фото: сайт ГосЧС
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