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 В четверг простятся с погибшими под Светлодарском воинами. Информация о проведении прощальных церемоний. ФОТО

В четверг, 22 декабря, в разных городах и селах Украины состоится прощание с бойцами 54-й ОМБр, погибшими 18-19 декабря на Светлодарской дуге.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице "Остання шана" в Facebook

"В четверг 22 декабря на Харьковщине проведут в последний путь одного из погибших на Светлодарской дуге бойцов 54-й ОМБр - Романа Радивилова (позывной Гюрза).

Прощание состоится в г.. Дергачи Харьковской обл., в церкви Святой Богородицы по адресу ул. Первого мая, 3. Начало церемонии в 11-00.

Похоронят воина на Аллее Славы".

боец радивилов

"Львовщина готовится встретить своего павшего Героя.

Боец 1-й роты 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" 54-й ОМБр, многодетный отец Андрешкив Владимир Степанович (позывной Жара), 47 лет, из с. Бортники (Стрыйский район) Львовская область.

Воин погиб 19 декабря на Светлодарской дуге.

На киевском Майдане в 2014 он отстаивал нашу свободу и достоинство на баррикадах "Львовской брамы", был одним из тех, кто держал здесь оборону в страшную ночь с 18 на 19 февраля. Отсюда пошел защищать нашу страну от врага. И отсюда Владимира Степановича повезут в последний путь домой.

Прощание завтра, 22 декабря, на Майдане Незалежности в Киеве, затем Героя повезут домой на Львовщину, где и похоронят".

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воины

"Завтра, 22 декабря, в Ирпене проведут в последний путь бойца 21-й роты 25-го батальона "Киевская Русь" 54-й ОМБр Панасенко Василия Геннадьевича (позывной Ваха), который погиб на Светлодарской дуге 19 декабря. Ему было 33 года...

Прощальная панихида пройдет на центральной площади Ирпеня. Начало церемонии в 12:00".

воин панасенко

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"Киевщина! Борисполь! Информация о похоронах бойца 25-го
батальона "Киевская Русь" Степаненко Сергея, погибшего на
Светлодарской дуге 18 декабря.

Похороны Героя состоятся завтра, 22 декабря, в Борисполе.

Проститься с погибшим воином можно будет в 12-00 в доме его сестры по адресу ул. Чубинского 10. Похоронят Сергея на рогозовском кладбище на "Аллее Славы" в 13-00.

степаненко воин

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"На Херсонщине завтра тоже скорбный день. Завтра, 22 декабря, здесь будут провожать в последний путь 36-летнего Дмитрия Клименко, еще одного из воинов, героически погибших в ожесточенном бою на Светлодарской дуге 18 декабря.

Прощание состоится в 12-00 в селе Каменка Каховского района Херсонской обл. по адресу ул.Кооперативная, 3.

Там же, в родном селе воина и похоронят".

клименко

"Ярослав Владимирович Павлюк 1988 г.р., шестой погибший 19-го декабря на Светлодарской дуге боец 54-й бригады (ДУК ПС). И четвертый с Киевщины, Белая церковь. 15 октября ему исполнилось 28 лет".

павлюк

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