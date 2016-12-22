 В четверг простятся с погибшими под Светлодарском воинами. Информация о проведении прощальных церемоний. ФОТО

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Мемориальную доску майору 30 мехбригады Олегу Ермаку установили в Житомире. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщается на странице "Остання шана" в Facebook"В четверг 22 декабря на Харьковщине проведут в последний путь одного из погибших на Светлодарской дуге бойцов 54-й ОМБр - Романа Радивилова (позывной Гюрза).Прощание состоится в г.. Дергачи Харьковской обл., в церкви Святой Богородицы по адресу ул. Первого мая, 3. Начало церемонии в 11-00.Похоронят воина на Аллее Славы"."Львовщина готовится встретить своего павшего Героя.Боец 1-й роты 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" 54-й ОМБр, многодетный отец Андрешкив Владимир Степанович (позывной Жара), 47 лет, из с. Бортники (Стрыйский район) Львовская область.Воин погиб 19 декабря на Светлодарской дуге.На киевском Майдане в 2014 он отстаивал нашу свободу и достоинство на баррикадах "Львовской брамы", был одним из тех, кто держал здесь оборону в страшную ночь с 18 на 19 февраля. Отсюда пошел защищать нашу страну от врага. И отсюда Владимира Степановича повезут в последний путь домой.Прощание завтра, 22 декабря, на Майдане Незалежности в Киеве, затем Героя повезут домой на Львовщину, где и похоронят"."Завтра, 22 декабря, в Ирпене проведут в последний путь бойца 21-й роты 25-го батальона "Киевская Русь" 54-й ОМБр Панасенко Василия Геннадьевича (позывной Ваха), который погиб на Светлодарской дуге 19 декабря. Ему было 33 года...Прощальная панихида пройдет на центральной площади Ирпеня. Начало церемонии в 12:00"."Киевщина! Борисполь! Информация о похоронах бойца 25-гобатальона "Киевская Русь" Степаненко Сергея, погибшего наСветлодарской дуге 18 декабря.Похороны Героя состоятся завтра, 22 декабря, в Борисполе.Проститься с погибшим воином можно будет в 12-00 в доме его сестры по адресу ул. Чубинского 10. Похоронят Сергея на рогозовском кладбище на "Аллее Славы" в 13-00."На Херсонщине завтра тоже скорбный день. Завтра, 22 декабря, здесь будут провожать в последний путь 36-летнего Дмитрия Клименко, еще одного из воинов, героически погибших в ожесточенном бою на Светлодарской дуге 18 декабря.Прощание состоится в 12-00 в селе Каменка Каховского района Херсонской обл. по адресу ул.Кооперативная, 3.Там же, в родном селе воина и похоронят".

"Ярослав Владимирович Павлюк 1988 г.р., шестой погибший 19-го декабря на Светлодарской дуге боец 54-й бригады (ДУК ПС). И четвертый с Киевщины, Белая церковь. 15 октября ему исполнилось 28 лет".