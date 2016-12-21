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 Смертельное ДТП в Сумах: под колесами маршрутки погиб пенсионер. ФОТОрепортаж

В результате ДТП, происшедшего сегодня в Сумах на Белопольском пути, под колесами маршрутки погиб 68-летний мужчина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Сумской области.

Предварительно установлено, что водитель маршрутного такси № 56, который двигался по маршруту с Анновки, в направлении центра города, совершил остановку неподалеку от поворота в районе Тепличного. В салоне микроавтобуса в то время находилось около десятка человек. Один из пассажиров, 68-летний мужчина, вышел, а когда маршрутное такси начало движение, вероятно, упал и попал под заднее колесо транспортного средства. От полученных телесных повреждений человек погиб на месте.

"Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" и ст. 288 (нарушение правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса Украины", - сообщил начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута.

Полиция также призвала свидетелей ДТП откликнуться и дать необходимые показания.

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дтп

дтп

дтп

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Остановка не чищена ото льда. Кто там за это отвечает? Вот его тоже взъебать по-полной
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Там немає зупинки - маршрутка зупинилася в недозволеному місці ...
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В Киеве я уже давно не видел, чтобы маршрутчики останавливались в неположенных местах. Но глядя на фото, даже не важно, есть там остановка или нет. Обочина не чищена, тротуар тоже. Комунальщики за что свой хлеб жрут?
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Немає там зупинки........... Але для міста Суми, це звичайне явище - коли "маршрутки" зупиняються де попало. Як і те, що дороги - не чищені.......
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Здається торік там теж за таких обставин загинула молода дівчина? Зупинки, тротуари і узбіччя ніхто не чистить від снігу - усім усе до спини...
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не в том самом месте, но при похожих обстоятельствах, упала под троллейбус девушка. и так же были кучи снега над дорогой
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Чего удивляться не чищенному снегу, в Сумах самый бездарный мэр,
при котором рейтинг города скатился с 10 места ниже двадцатого.
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