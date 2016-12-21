 Смертельное ДТП в Сумах: под колесами маршрутки погиб пенсионер. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Сумской области.
Предварительно установлено, что водитель маршрутного такси № 56, который двигался по маршруту с Анновки, в направлении центра города, совершил остановку неподалеку от поворота в районе Тепличного. В салоне микроавтобуса в то время находилось около десятка человек. Один из пассажиров, 68-летний мужчина, вышел, а когда маршрутное такси начало движение, вероятно, упал и попал под заднее колесо транспортного средства. От полученных телесных повреждений человек погиб на месте.
"Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" и ст. 288 (нарушение правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса Украины", - сообщил начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута.
Полиция также призвала свидетелей ДТП откликнуться и дать необходимые показания.
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при котором рейтинг города скатился с 10 места ниже двадцатого.
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