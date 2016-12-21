 Дарницкая ТЭЦ заявляет о планах закрыть токсичный золоотвал на озере Горячка до 2020 года. ФОТО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом было заявлено 21 декабря на пресс-конференции по вопросу золоотвала Дарницкой ТЭЦ.
Проблему очертил активист-химик Павел Приходченко, по инициативе которого ранее были проведены общественные экспертизы воды и золы в водоеме Горячка.
"Первая часть проблемы - это загрязнение вод, которое происходит со стороны Дарницкой ТЭЦ. В сентябре было выявлено превышение допустимых величин мышьяка в 14 раз, ванадия - в 15, селена - в 7 раз. Забор был взят с учетом того, что эти воды без химического очищения идут в Днепр, а далее - в водозаборы. К сожалению, с государственными органами повторные замеры не были поведены. Мы до сих пор не знаем уровень загрязнения в соседнем озере Солнечное. Можно точно утверждать, что мелиоративный канал, который выводит воды, загрязнен мышьяком, так как ловившие там рыбу люди уже отравились мышьяком.
Вторая часть - загрязнение земли. Абсолютно известным фактом является то, что возле озера Солнечное существует очень много золы. Она загрязнена никелем, свинцом, местами кадмием, а государственный лабораторный центр показал, что на глубине 20 см есть значительное загрязнение цинком. К тому же, в одном из выводов Института Марзеева есть информация о том, что зола загрязнена бензпиреном. Это самый большой природный канцероген, то есть более сильного вещества, которое вызывает рак, не существует. Насколько значительно превышение, измерено не было.
И третья часть проблемы - загрязнение воздуха. Известен факт, что самым большим загрязнителем по диоксиду серы, который вызывает рак, астмы, бронхиты, является тепловая энергетика. Еще пять лет назад, когда Дарницкая ТЭЦ работала на газу, этих выбросов не было. Но на станциях, работающих на угле, эти выбросы огромны. С одной стороны, я благодарю Дарницкую ТЭЦ за инициативу по пылеобезвреживанию и планы по переходу на сухой золоотвод. Но проблема загрязнения газами остается", - сообщил он.
На схеме видно изменение санитарной зоны токсичного золоотвала на Горячке. Старая санитарная зона 300 м (красным), и новая около 150 м (зеленым). Санитарная зона была уменьшена в декабре 2013 года согласно выводам Института гигиены и медицинской экологии им. Марзеева о незначительной токсичности отходов ТЭЦ-4. В пределах старой зоны уже построены жилые дома, гаражный кооператив и детский садик.
Активист "ЭкоМайдана" Алексей Гриценко подчеркнул важность наказания для лиц, допустивших сокращение санитарной зоны вокруг Горячки и возведение на этом месте жилых домов и даже детского сада.
Представители партии "Самопомич", выступившей организатором пресс-конференции, Анна Сандалова (глава рабочей группы Киевсовета по Гарячке) и Вадим Ноздря (замглавы Комитета Киевсовета по вопросам ЖКХ) отметили вклад общественности в решение данной проблемы, а также действия нового руководства ТЭЦ-4, которое пошло навстречу киевлянам и согласилось обезопасить токсичный золоотвал.
Генеральный директор владельца ТЭЦ-4 ООО "Евро-Реконструкция" Вячеслав Селиванов представил план реконструкции токсичного водоема.
"В ООО "Евро-реконструкция приняло стратегическое решение отказаться от использования этого технического водоема с дальнейшей рекультивацией этого объекта. План действий делится на две части. Первая - неотложные меры, связанные с создание безопасных условий существующего золоотвала. Далее реконструкция систем золоочищения с переводом на сухой золоотвод. Мы предлагаем проводить реконструкцию одного котла в год, установление мощных очистных фильтров и сбором золы в сухом виде с помощью пневмотранспорта. Третий этап - рекультивация золоотвала", - отметил он.
По словам директора, сейчас изучаются разные методы решения проблемы, а детальный план работ будет разработан после детальной экспертизы. Селиванов надеется, что четкий набор инструмент по борьбе с пылением должен быть разработан до марта 2917 года. При этом он уверяет, что на сегодняшний день уголь как топливо для ТЭЦ является выгодной альтернативой газу, так как газ Украина преимущественно покупает.
План обновления котлов Дарницкой ТЭЦ до 2020 года.
Присутствующий на встрече правозащитник Сергей Еленин высказал мнение, что в случае позитивного решения проблемы золошлакоотвала Дарницкой ТЭЦ это может стать примером для всей Украины, так как негативные последствия сжигания угля на ТЭЦ являются одинаковыми. В частности это касается Бурштынской и Трипольской ТЭЦ.
В свою очередь активист и житель Дарницы, специалист по энергетике Виктор Гайдуков выразил возмущение тем фактом, что дарнитчане будут вынуждены пять лет, до окончания реализации плана, дышать токсичным воздухом, а люди, потребляющие воду с Днепра, пить загрязненную воду.
"По факту дарнитчан еще пять лет будут травить. При том, что у господина директора контракт всего на год, и не известно, насколько этот план будет реализован, и кто несет за это ответственность", - отметил он.
Он считает: единственной альтернативой на сегодняшний день является перевод Дарницкой ТЭС на газ.
"Таких золоотвалов в густонаселенной Европе не существует. Зола хранится там, где и добывается уголь. Сегодня же продолжается ложь о том, что там какая-то гидроизоляция и идет фильтрация чистой воды через дамбу. Никакой фильтрации нет, вода самотоком впадает в Днепр. Об этом все знает, это прописано в паспорте золоотвала от 1959 года. Единственной альтернативой на сегодняшний день является перевод Дарницкой ТЭЦ на газ. Тогда и не будет проблем с серой, азотом, шлаками и всем прочим...
Киевсовет должен был бы поставить вопрос ребром и постановить, что другого топлива, чем газ, в Киеве использовать нельзя. Никто другой не может принять это решение, кроме Киевсовета", - добавил он.
Также Гайдуков опроверг распространенную ранее информацию о том, что в случае перевода ТЭЦ 4 на газ, тарифы на электроэнергию значительно вырастут:
"Тарифы "Киевэнерго" выше на 8-10%, чем те, которые существуют в Дарницкой ТЭЦ. Во-первых, акционеры Дарницкой ТЭЦ ничего не вкладывали в станцию. Они ее фактически украли, я могу это довести. Во-вторых, "Киевэнерго" имеет мощности и возможности перевести потребителей Дарницкой ТЭЦ хотя бы на время на газовое топливо. Все тепловые сети "Киевэнепго" являются собственность общины. Община в лице Киевсовета разорвала договор с "Киевэнерго" и забирает на себя и будет их эксплуатировать. Хватит даже резервных мощностей".
Мы писали о том, что из отходов Дарницкой ТЭЦ формируются зольные бури, от которых страдают жители массива Позняки. По словам активистов, из-за произвола владельцев ТЭЦ (ООО "Еврореконструкция) ядовитые вещества и выбросы распространяются по наиболее населенным районам Левобережья. Золоотвал на озере Горячка вплотную прилегает к жилым массивам.
Общественные активисты утверждают, что через десять лет это может привести к всплеску онкозаболеваний среди киевлян. По их словам, именно в виде зольных бурь из отходов Дарницкой ТЭЦ жители левого берега Киева получают летальные дозы вредных веществ.
Активисты провели собственную экспертизу, которая установила превышение в воде Горячки ванадия, мышьяка и селена.
Экологи сообщают, что мониторинг вредных выбросов от ТЭЦ-4 Киева не ведется. также нарушается технология хранения и утилизации отходов, что приводит к отравлению жителей города через воздух, почву и воду.
Вопрос Горячки обсуждался на рабочей группе Киевсовета.
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