 Антимайдан в Киеве: как это было. ФОТОрепортаж

"Боевым ядром орков были сумасшедшие бабки. Именно они постоянно кричали набитыми золотыми зубами ртами, выбрасывали кулаки в небо и пытались болтать с нашими через ментовское "оцепление". Вялые бюджетники, которых было большинство, пассивно сновали и только и пытались бросить флаги и транспаранты. Группы "титушек", традиционно в "спортивках", капюшонах и кроссовках, сидели с ногами на скамейках. Так они грели замерзшие в модных туфлях ноги", - пишет автор фоторепортажа для Цензор.НЕТ.
"В резерве, у сцены возле Рады, наготове стояла ударная группа бабок и какое-то подразделение спецуры с хищными птицами на шевронах. Последние - здоровые, с бычьим шеями - стояли и пристально смотрели в сторону наших протестующих, раз за разом вздрагивали - сами себя сдерживали, чтобы не броситься вперед", - вспоминает он.
"В следующий раз "рыги" оккупировали Европейскую площадь. Попасть на тщательно срежиссированную картинку для российских медиа было уже сложнее. На двух входах из ментов были выстроены живые коридоры: выйти и поесть на Майдане можешь, а чтобы зайти - просто так не проскочишь. Со второй попытки мне удалось. Старенькие джинсы, летние остроносые туфли, короткая строгая черная куртка и темная "пидарка" - и я свой", - пишет Кромпляс.
"Суровый шахтерский народ осушает "чекушки" водки и закусывает "Беломором". Толпа бюджетников повернулась задом к сцене и с надеждой на очередную "пайку" сверлит глазами полевые кухни с черным и горьким, как желчь, чаем. Кто-то обнимает свою бабу. Компании более предусмотрительных оккупировали скамейки. Внутри такого "общака" - нехитрый харч и "фляжка", - отметил фотограф.
"В Мариинке, напротив Кабмина, разбит лагерь "титушек". Охрана строгая, так просто не попадешь. Подслушиваю разговор "спортивной внешности молодчиков", явно причастных к организации этого "действа". Долетают фразы об Иваныче, который "решает". Глупая мысль, и все же: на входе в лагерь "надеваю" уже натренированную быдломорду и нагло ворчу: "Старший группы с Мелитополя, Иваныч разрешил зайти", - вспоминает он.
"Буржуйки и бочки с костром. Около них греются гопники. Длинная шеренга полевых кухонь. По давней донецкой традиции берут сколько могут удержать. Шара же. Последним не хватит. Остатки скоромной гречки и пластиковая посуда разбросаны по всему парку", - пишет Кромпляс.
(Фото Олеся Кромпляса, специально для Цензор.НЕТ)
4373 55
Материалы по теме: Революция в Украине
Михайловский монастырь в Киеве снова бьет в колокола в память о событиях на Майдане. ФОТОрепортаж+Видео(159)
"Зараз дуже х#рово, але я вірю в людей, вірю в українців", - пианист в балаклаве, игравший во время Майдана, дал концерт возле Администрации Президента. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(89)
"Хотел бы встретиться в таком составе, как мы проводили переговоры", - Янукович готов пообщаться с Яценюком, Кличко и Тягнибоком(88)
Во время Евромайдана оппозиция предлагала создать "техническое правительство" и назначить премьером Яценюка, - Янукович(139)
Война с МАФами: в Киеве снесли очередной рынок возле станции метро. ФОТО(0)
Майдана в Украине могло не быть, если бы Россия лучше финансировала "русский мир", - глава комитета Госдумы Калашников(70)
"Самое большое мое желание - чтобы мы победили агрессора, зло и несправедливость", - Яценюк поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы(159)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не реальные с автоматов стрелять не могут
Ответить
Ответить
Ответить
На Євромайдані стояли студенти кращих вузів країни, а ще творча і наукова інтелігенція - письменники, художники, музиканти, професура вузів, програмісти. Там народ без перекладача спілкувався з міжнародними делегаціями, була бібліотека Майдану з творами класичної та сучасної літератури. На сцені Майдану грали рок і джаз.
А тепер дивимося на бидло-люмпен з антимайдану, які з іноземних мов хіба фєню знають і фанати шансончіка... А з вищою освітою там дай Бог кожний 20-й...
Ответить
Ответить
Ответить
І це не жарт...
"Такого парня воспитали"... А хіба могли "воспитать" інакшого ????
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На майдані, наприклад, стояли половина КПІ, Могилянки і КНУ - причому як студенти, так і професура.
На майдані, наприклад, стояв художник Іван Марчук, якого внесли в список ста геніїв ХХ століття.
На майдані, наприклад у повном складі стояли офіси найбільших ІТ-компаній.
Простий приклад - тітушки на харківському Євромайдані зробили інвалідом одного хлопця. Цей хлопець - кандидат наук, автор підручника з фізики для Оксфорда.
Ответить
Ответить
Я пытался разглядеть в их глазах какую-то идею, но видел пустой тупой взгляд крупной рогатой худобы...
Ответить
Ответить
Справа не в кількості грошей. оці привезені шахтарі тоді заробляли більше, ніж середня зп по Києву, але від цього не стали виглядати краще.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Может тебя градом пройтись?
Ответить
Ответить
пешеходные дорожки разбиты, все клумбы затоптаны и заплёваны, с деревьев содрана кора.... они что, закусывали ей, что-ли?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить