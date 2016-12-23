EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Общество
  4373  55
Материалы по теме:
Все про:Киев (15650) революция (1309) фото (2425) антимайдан (231)

 Антимайдан в Киеве: как это было. ФОТОрепортаж

Военный фотограф Олесь Кромпляс опубликовал архивные фотографии Антимайдана конца 2013 - начала 2014 годов (в частности, из лагеря "титушек" в Мариинском парке Киева).

"Боевым ядром орков были сумасшедшие бабки. Именно они постоянно кричали набитыми золотыми зубами ртами, выбрасывали кулаки в небо и пытались болтать с нашими через ментовское "оцепление". Вялые бюджетники, которых было большинство, пассивно сновали и только и пытались бросить флаги и транспаранты. Группы "титушек", традиционно в "спортивках", капюшонах и кроссовках, сидели с ногами на скамейках. Так они грели замерзшие в модных туфлях ноги", - пишет автор фоторепортажа для Цензор.НЕТ.

пр янукович киев антимайдан

пр янукович киев антимайдан

пр янукович киев антимайдан

"В резерве, у сцены возле Рады, наготове стояла ударная группа бабок и какое-то подразделение спецуры с хищными птицами на шевронах. Последние - здоровые, с бычьим шеями - стояли и пристально смотрели в сторону наших протестующих, раз за разом вздрагивали - сами себя сдерживали, чтобы не броситься вперед", - вспоминает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторонник "русского мира", Антимайдана и "Беркута" Завгородний будет проводить военно-патриотические соревнования в Харькове. ФОТОрепортаж (обновлено)

пр янукович киев антимайдан

"В следующий раз "рыги" оккупировали Европейскую площадь. Попасть на тщательно срежиссированную картинку для российских медиа было уже сложнее. На двух входах из ментов были выстроены живые коридоры: выйти и поесть на Майдане можешь, а чтобы зайти - просто так не проскочишь. Со второй попытки мне удалось. Старенькие джинсы, летние остроносые туфли, короткая строгая черная куртка и темная "пидарка" - и я свой", - пишет Кромпляс.

пр янукович киев антимайдан

пр янукович киев антимайдан

"Суровый шахтерский народ осушает "чекушки" водки и закусывает "Беломором". Толпа бюджетников повернулась задом к сцене и с надеждой на очередную "пайку" сверлит глазами полевые кухни с черным и горьким, как желчь, чаем. Кто-то обнимает свою бабу. Компании более предусмотрительных оккупировали скамейки. Внутри такого "общака" - нехитрый харч и "фляжка", - отметил фотограф.

Читайте: Пророссийский сепаратист Логвинов задержан при попытке нелегально перейти границу с Россией. ФОТО (обновлено)

пр янукович киев антимайданпр янукович киев антимайдан

"В Мариинке, напротив Кабмина, разбит лагерь "титушек". Охрана строгая, так просто не попадешь. Подслушиваю разговор "спортивной внешности молодчиков", явно причастных к организации этого "действа". Долетают фразы об Иваныче, который "решает". Глупая мысль, и все же: на входе в лагерь "надеваю" уже натренированную быдломорду и нагло ворчу: "Старший группы с Мелитополя, Иваныч разрешил зайти", - вспоминает он.

пр янукович киев антимайданпр янукович киев антимайданпр янукович киев антимайданпр янукович киев антимайдан

"Буржуйки и бочки с костром. Около них греются гопники. Длинная шеренга полевых кухонь. По давней донецкой традиции берут сколько могут удержать. Шара же. Последним не хватит. Остатки скоромной гречки и пластиковая посуда разбросаны по всему парку", - пишет Кромпляс.

Читайте также: Подсудимые "антимайдановцы" из Одессы просятся к террористам "ДНР"


пр янукович киев антимайданпр янукович киев антимайданпр янукович киев антимайданпр янукович киев антимайдан

пр янукович киев антимайдан

(Фото Олеся Кромпляса, специально для Цензор.НЕТ)
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я когда-то туда зашел, да бы посмотреть и состявить свое мнение без ТВ. За минуты 3 я понял, что не хотел бы что б эти "люди" жили со мной в одной стране...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я как раз был в Николаеве у родителей и пошел с ребенком в центр погулять (местные поймут) в район "верхнего БАМа". Там тоже стоял лагерь "тушек". Правда недолго. Феерический разгон Николаевского антимайдана уже дома я смотрел с превиликим удовольствием. знатно тогда вату погоняли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...они все были тут, колонны автобусов с николаевскими номерами заняли весь Днепровский Спуск.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Но, ведь там не только Даунецкая, не перекручивай, там хватало разных..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хватало разных. но все заправилы и организаторы - даунецкие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это было лучше чем подставки под автоматы
 показать весь комментарий
Ответить
 
К этому шло. За деньги отребье готово быть чем угодно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
По-сути, тот же майдан, но в других цветах. Еще ч/б фотографии сделали, чтобы типа более депресивно казалось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Быдло оно и в Африке быдло, что ч/б, что в цветах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На майдані народ в спортивних костюмах абібос не стояв...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На Майдане были студенты, учителя, профессоры, художники, музыканты. Так это они на фотографиях в адидасах и с пропитыми рожами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ССУЧАРА ЗАДроченая, не равняй картинки секель-ТВ, в реальными ЛЮДЬМИ, которые там стояли
 показать весь комментарий
Ответить
 
то что в антимайдане тоже стояли реальные - мы теперь видим по донбассу (
Не реальные с автоматов стрелять не могут
 показать весь комментарий
Ответить
 
Могли бы и не подписывать.. По лицам видно, что это Антимайдан) А теперь это контингент ЛНР и ЛНР и сторонники Путина и русского мира
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Промовисті фотки.

На Євромайдані стояли студенти кращих вузів країни, а ще творча і наукова інтелігенція - письменники, художники, музиканти, професура вузів, програмісти. Там народ без перекладача спілкувався з міжнародними делегаціями, була бібліотека Майдану з творами класичної та сучасної літератури. На сцені Майдану грали рок і джаз.

А тепер дивимося на бидло-люмпен з антимайдану, які з іноземних мов хіба фєню знають і фанати шансончіка... А з вищою освітою там дай Бог кожний 20-й...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та швидше не планктона, а рогатого скота)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Познайомтесь з ріднею "Мотороли"


І це не жарт...
"Такого парня воспитали"... А хіба могли "воспитать" інакшого ????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не верится,что так могут жить в наше время.А кто из них кто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Возле музея ВОВ и вдоль ул. Старонаводницкой аж до ул. Кутузова, с двух сторон, стояли десятки автобусов, которыми привезли эту быдломассу и чёрные от грязи и пота, с какой то безнадёгой в глазах эти донецкие и луганские бюджетники шли ночевать в эти автобусы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для тебя шахтеры и заводчане быдло?на майдане тогда кто стоял?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Твои шахтёры и заводчане пусть лучше гудят для ахметки. Вот это быдло, завезёное оттуда и засравшие мой Мариинский парк, чуток позже стали бегать с ватным аквафрешем и орать - "путен памаги!". Может освежить тебе твою память?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ты не думал что их могли привезти насильно под угрозой сокращения ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
На майдані, наприклад, стояв Вакарчук - не тільки співак, але й кандидат фізико-математичних наук.
На майдані, наприклад, стояли половина КПІ, Могилянки і КНУ - причому як студенти, так і професура.
На майдані, наприклад, стояв художник Іван Марчук, якого внесли в список ста геніїв ХХ століття.
На майдані, наприклад у повном складі стояли офіси найбільших ІТ-компаній.

Простий приклад - тітушки на харківському Євромайдані зробили інвалідом одного хлопця. Цей хлопець - кандидат наук, автор підручника з фізики для Оксфорда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я в то время каждое утро топал на работу, и видел, как из колонны припаркованных автобусов с николаевскими номерами, вылазит биомасса, активисты строили их рядами около "Салюта", и, похмеляясь 2л "Черниговским", они неспешно топали в Мариинский.
Я пытался разглядеть в их глазах какую-то идею, но видел пустой тупой взгляд крупной рогатой худобы...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Зараз так убого виглядає вже 90% населення за межами великих міст :/ - люди бідні, озлоблені, зневірені... Жи2 тільки 3й рік при владі - далі буде тільки гірше (ІМХО).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Між поняттями "люди бідні, озлоблені, зневірені" і "тупа бидло-гопота" - велика різниця...

Справа не в кількості грошей. оці привезені шахтарі тоді заробляли більше, ніж середня зп по Києву, але від цього не стали виглядати краще.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я с Мариуполя. Шахтеры зарабатывали 8000-10000 грн на то время. Это более 1000 долларов. Но это не мешало им жить в говне, не просыхать круглогодично и быть быдло-массой
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем убрали цвет? В цветном виде хорошо было видно серость!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я конечно за Майдан, Европу и все такое, но ради справедливости хочу сказать, что точно такие комменты можно было бы оставить под точно такими же фотографиями с реального Майдана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дамбасячая блядва приехала кормить своей блевотиной всю Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И что? Антимайдан получил себе республики,а мы получили рыгов.Они в выигрыше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
отделяться надумал?
Может тебя градом пройтись?
 показать весь комментарий
Ответить
 
После того, как антимайдан разошёлся, я проходил по Мариинскому парку:
пешеходные дорожки разбиты, все клумбы затоптаны и заплёваны, с деревьев содрана кора.... они что, закусывали ей, что-ли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну они превратили место пребывания в свою привычную среду обитания. По-другому им некомфортно
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чего фотки чернобелые? Для более негативного образа? )
 показать весь комментарий
Ответить
 
помоему на антимайдаун под верховным шапито не только дамбасню и лугондонов свозили. Свозили туда со всех областей Украины. Помню и крысьчан, их вообще в колоны строили и по военному в загон строем отводили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
быдло побывало в " европе ".этого хватило увидеть и понять .нам с ними не попути
 показать весь комментарий
Ответить
 
А десь на тих фотках є і нинішні Супер-Патріоти Цензора....
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Топаз", наверное, им из СИЗО команды даёт
 показать весь комментарий
Ответить
 
учителя шахтеры металлурги врачи -где быдло не вижу
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбщество
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик бюджет военнослужащие ВР Гонтарева госбюджет Грицак Василий ГФС Донбасс допинг-контроль Кабмин Киев МИД Минобороны Минэнергоугля налоги Насалик Нацполиция ОБСЕ обстрел потери Приватбанк Путин Россия Савченко СБУ Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти