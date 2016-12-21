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Все про:Порошенко (10243) Брок Эльмар (21)

 Порошенко провел встречу с главой комитета по иностранным делам Европарламента Броком. ФОТО (обновлено)

Президент Украины Петр Порошенко встретился с председателем комитета по иностранным делам Европарламента Эльмаром Броком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твиттере пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

Он отметил: "Президент встретился с председателем комитета по иностранным делам ЕП Эльмаром Броком".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты Европарламента призвали не затягивать с "безвизом" для Украины

порошенко брок
Также читайте: Парубий и Брок призывают Европарламент ввести безвизовый режим с Украиной к годовщине Евромайдана

Позже пресс-служба Главы государства опубликовала такую информацию: "Глава государства проинформировал о прогрессе Украины на пути реформ и заверил в решительной настроенности власти для обеспечения необходимых трансформаций.

Эльмар Брок отметил реформаторские усилия Украины, в частности принятие Верховной Радой Украины Государственного бюджета Украины на 2017 год, укрепление банковской системы и смелость решения о национализации "Приватбанка", а также реализацию антикоррупционной политики, в том числе внедрение системы е-декларирования, развития антикоррупционной институциональной архитектуры и судебной реформы.

"Именно эти шаги укрепляют правовую безопасность Украины, которая является критически важным для привлечения иностранных инвестиций и экономического подъема государства", - подчеркнул Председатель Комитета Европарламента.

Собеседники обсудили последнее развитие событий на Донбассе и осудили вооруженные провокации российской стороны, направленные на обострение ситуации на линии соприкосновения.

Петр Порошенко выразил благодарность за неизменную поддержку Европейским Союзом суверенитета и территориальной целостности Украины, включительно с Крымом, и приветствовал решение Совета ЕС продлить экономические и секторальные санкции против России после 31 января 2017 года.

Собеседники также достигли договоренности приложить усилия для ускорения решения процедурных вопросов в институтах ЕС с целью введения безвизового режима для украинцев".

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И что? А ещё он сходил в уборную! Почему не написали об этом?
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Есть основания предполагать, учитывая не детский возраст и не совсем здоровый образ жизни оного, что встреча (точнее тесное и продолжительное соприкосновение) с унитазом принесло ему большее облегчение, чем бестолковое времяпрепровождения и пустозвоние с чинушой и бюрократом из ЕС.
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встретились два Хряка.. наш то поди пожирнее будет...
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Ну, на сале в шоколаде, запивая горилкой трудно остаться фотомоделью!
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КРЫМский бандеровец ‏@CrimeaUA1 1 год.1 годину тому
Песков назвал путина "абсолютным либералом по своей натуре".Вата,срочно меняйте методички.Либералы-теперь это хорошо
Теперь хуйло у ваты - либераст.
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конечно либерал,липецкий рошен и дали працуе
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Так он ещё и фунте фожиздской помагает?

Пойду на русьвесну расскажу киселеголовым, что их хуйло пособник киевской хунты.
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Olga Koval поширила допис від Сергія Гляненка.4 год. ·
Посол
України в Фінляндії Оліферов , в дзвінку до 112 - го ТК , в розпачі
заявив що йде ставити свічку вбитому в Анкарі послу Росії. Про забитих
мов худобу наших військових , на Світлозарській дузі , ані пари з вуст.
Сергій Гляненко19 грудня о 22:52 ·
Посол
України в Фінляндії Оліферов , в дзвінку до 112 - го ТК , в розпачі
заявив що йде ставити свічку вбитому в Анкарі послу Росії. Про забитих
мов худобу наших військових , на Світлозарській дузі , ані пари з вуст.
На х... вони йому потрібні , бидло з робітничих околиць!!!
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Два жиртреста встретились. В окоп не влезут.
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