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 Полицейский, застреливший российского посла в Турции, обеспечивал безопасность Эрдогана, - Hürriyet. ФОТО

Турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, подозреваемый в убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова, принимал участие в обеспечении безопасности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", об этом пишет турецкое издание Hürriyet.

По информации издания, Алтынташ с середины июля не меньше восьми раз нес службу на мероприятиях, в которых участвовал Эрдоган. Хотя он не входил в команду, которая обеспечивала охрану президента, но участвовал в полицейских операциях по обеспечению безопасности главы государства.

Кроме того, стала известна еще одна деталь: в ночь попытки госпереворота в Турции - 15 июля - Алтынташ отпросился с работы, сказавшись больным. Чем именно он занимался, неизвестно.

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Как сообщалось ранее, вечером 19 декабря мужчина выстрелил в посла РФ Андрея Карлова на церемонии открытия фотовыставки в Анкаре. В результате ранений дипломат скончался. Стрелявший в посла РФ назвал нападение "местью за Алеппо".

В МИД РФ назвали произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

эрдоганэрдоган

(Фото издания Star)
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Так тогда он не в того стрелял ....
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Боярышникова - ее же тоже недавно госпитализировали, как и тех 58 боярышниковцев
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Кацапи. покарайте підступних турків: припиніть туди їздити на відпочинок. Все одно турки вас ненавидять і якщо не чмирять відкрито, то 100% плюють у ваше пиво.
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Кацапи показують пальцями чого вони хочуть. Продвинуты кацапи знають слово Beer, але вимовляють так, як звучить турецьке слово bir ("один"), а пиво турецькою звучить "бирА".
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Пусть для начала, хотя бы частично, Наташкопровод туркам перекроют
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Гарний охоронець.Відданий.Виконав наказ без відмовин.
А Ердоганчик,ще той старий хрищь.
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Хорошо сказано "подозреваемый в убийстве посла РФ в Турции". А там смотри выяснится что посол от перепугу умер, или вовсе посла не было там, а может он уволился пару часов назад посол. Мало ли.
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На відео той (типу посол) присів так, нібито пукнув і всрався. Може ніхто його не вбивав?
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В МИД рАиси назвали произошедшее ударом в спину...
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Ну что сказать, нормальные у Эрдогана телохранители, адекватные да и одеваются стильно.
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та Гюллен во всем виноват, расслабьтесь, россияне
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Slava Stahov. 21.12.2016 14:43
 (перепост)
За два дня до покушения на Посла России Реджеп Эрдоган вручает награду

Мевлюту Мерту Алтынташу


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кацапо турЫсты - домой за поребрик ! ...


P.S. "курорты" моря лаптевых открыты ! )))))
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Одесская исти́рия ‏@OdessaHistory 2 ч.2 часа назад
Можно немного подзаработать к "Новому году", господа. Помогите чуваку найти его тачку! #Одесса


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Вооружённое крыло умеренной оппозиции Джейш Аль - Фатах выступило с заявлением, что Мевлют Алтынташ по их приказу казнил русского посла в Турции за смерть детей Алеппо и что бы привлечь внимание мира к геноциду, который устроили русские и асадисты в восточном Алеппо по отношению к гражданским жителям города.
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Туркам надо в свои отели первой линии на следующий сезон завезти пару десятков тонн боярышника
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Он был молодым, сильным, красивым, был на хорошем счету у властей, материально обеспеченный, все у него было. Но он не смог смериться, как российские войска убивают женщин, детей, стариков, не смог смириться с насилием, с жестокостью. Он один оказался в поле воином. Он пожертвовал собой и убил палача сирийского народа. Слава Герою.
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Турция не воюет с рашкой и то турок казнили русского посла за смерть сирийских детей... А у нас реальная война с рашкой, но никто не мстит рашистскому послу. А барыжная власть даже дипотношения не разрывает с оккупантом рашкой, и паразитирует на крови патриотов и солдат.
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Кремль сравнил убийство посла с "фактическим нападением" на РФ

Сегодня, 14:39

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убийство посла является фактическим нападением на страну которую он представляет, а также сильным ударом по престижу самой Турции.
В частности, об этом он заявил комментируя реакцию президента РФ Владимира Путина на убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.
"Владимир Путин решительно осудил произошедшую провокацию. Квалифицировал ее как теракт, как человеческую трагедию, поэтому для президента это была эмоционально очень тяжелая новость. Нападение на посла - фактически нападение на страну", - цитирует Пескова проправительственный ресурс РИА Новости.
В Кремле также назвали убийство Карлова ударом по престижу Турции, так как, "любая страна несет ответственность за обеспечение безопасности дипломатических представительств у себя на территории и дипломатических представителей…Поэтому это, конечно, очень серьезный удар по Анкаре".
19 декабря террорист публично убил посла РФ в Турции Андрея Карлова во время его выступления на открытии выставки в Анкаре. Во время стрельбы нападавший выкрикивал: "Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрешь здесь". В ходе спецоперации стрелка ликвидировали. Позже стало известно, что он работал в полиции.
В тот же день Путин назвал убийство российского посла провокацией.
Также в Кремле считают, что целью убийства российского посла было желание приостановить нормализацию отношений между двумя странами.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу связал убийство российского посла с деятельностью России по борьбе с терроризмом.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что за убийством российского посла стоят последователи проповедника Фетуллаха Гюлена, подозреваемого в организации военного переворота в Турции в июле 2016 года.
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А кто-то уже сделал выводы из этой истории и принял меры.

"Лукашенко сменил начальника президентской охраны и главу администрации."

http://nv.ua/world/countries/lukashenko-smenil-nachalnika-prezidentskoj-ohrany-i-glavu-administratsii-340095.html
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Срочно необходимо присвоить этому турку звание героя Украины(Турция присвоит позже) а в гади забрать да еще и с позором.И улицу назвать и ставит в пример как патриота и борца с фашизмом.Вот украинцы пример патриотизма и чести.А не то что хвалится доблестью казаков и при этом служить внутреннему врагу иноверцу.Доблесть и честь в достойных действиях а не в самовосхвалении и трусости.
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подозреваемый в убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова - красиво сказано - "подозреваемый"-, вот она презумпция невиновности...
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Валерия Новодворская.
СВОБОДА

Юноше (В.Ильину), стрелявшему в Брежнева, посвящается

Свобода плакать и молиться,
Высмеивать и отрицать,
Свобода жаждою томиться,
Свобода жажду утолять.
Свобода радости и горя,
Свобода сжечь все корабли,
Свобода удалиться в море,
Отказываясь от земли.

Свобода ниспровергнуть стены,
Свобода возвести их вновь,
Свобода крови, жгущей вены,
На ненависть и на любовь.
Свобода истерзаться ложью,
Свобода растоптать кумир -
По тягостному бездорожью
Побег в неосвещенный мир.

Свобода презирать и драться,
Свобода действовать и мстить,
Рукою дерзкой святотатца
Писать: не верить, не кадить.
Свобода в исступленье боя
Традиций разорвать кольцо
И выстрелить с глухой тоскою
В самодовольное лицо.

Свобода бросить на допросах
Тем, чье творенье - произвол,
В лицо, как склянку купороса,
Всю ненависть свою и боль.
Свобода в мятеже высоком
Под воплей обозленных гром
Уйти, как прожил, - одиноким
Еретиком и гордецом.

Свобода у стены тюремной,
Повязкой не закрыв лица,
Принять рассвета откровенье
В могучей музыке конца.
1969 г.
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То виходить, що Ердоган сам його на вбивство й послав?
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так а какую опасность он представлял для Эрдогана?? Парень убил представителя конкретного государства. Того государства, народ которого он считает убийцами детей.
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"Полицейский, застреливший российского посла в Турции, обеспечивал безопасность Эрдогана"

Безопасность, от ордынского посла? Тогда он просто хорошо выполнил свою работу. Видимо, в орде даже послы - террористы.
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все логично, безопасность эрдогана соблюдена. пусть ценой потыканной шкуры кацапского посла.
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