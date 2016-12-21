 Полицейский, застреливший российского посла в Турции, обеспечивал безопасность Эрдогана, - Hürriyet. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", об этом пишет турецкое издание Hürriyet.
По информации издания, Алтынташ с середины июля не меньше восьми раз нес службу на мероприятиях, в которых участвовал Эрдоган. Хотя он не входил в команду, которая обеспечивала охрану президента, но участвовал в полицейских операциях по обеспечению безопасности главы государства.
Кроме того, стала известна еще одна деталь: в ночь попытки госпереворота в Турции - 15 июля - Алтынташ отпросился с работы, сказавшись больным. Чем именно он занимался, неизвестно.
Как сообщалось ранее, вечером 19 декабря мужчина выстрелил в посла РФ Андрея Карлова на церемонии открытия фотовыставки в Анкаре. В результате ранений дипломат скончался. Стрелявший в посла РФ назвал нападение "местью за Алеппо".
В МИД РФ назвали произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".
Star)
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А Ердоганчик,ще той старий хрищь.
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Во Львове горит "Сбербанк" России... А Греф только обрадовался...
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(перепост)
За два дня до покушения на Посла России Реджеп Эрдоган вручает награду
Мевлюту Мерту Алтынташу
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Авдеевка 15-28 Мощные 2 взрыва, очень. Качнуло хаты конкретно!
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P.S. "курорты" моря лаптевых открыты ! )))))
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Можно немного подзаработать к "Новому году", господа. Помогите чуваку найти его тачку! #Одесса
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Сегодня, 14:39
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убийство посла является фактическим нападением на страну которую он представляет, а также сильным ударом по престижу самой Турции.
В частности, об этом он заявил комментируя реакцию президента РФ Владимира Путина на убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.
"Владимир Путин решительно осудил произошедшую провокацию. Квалифицировал ее как теракт, как человеческую трагедию, поэтому для президента это была эмоционально очень тяжелая новость. Нападение на посла - фактически нападение на страну", - цитирует Пескова проправительственный ресурс РИА Новости.
В Кремле также назвали убийство Карлова ударом по престижу Турции, так как, "любая страна несет ответственность за обеспечение безопасности дипломатических представительств у себя на территории и дипломатических представителей…Поэтому это, конечно, очень серьезный удар по Анкаре".
19 декабря террорист публично убил посла РФ в Турции Андрея Карлова во время его выступления на открытии выставки в Анкаре. Во время стрельбы нападавший выкрикивал: "Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрешь здесь". В ходе спецоперации стрелка ликвидировали. Позже стало известно, что он работал в полиции.
В тот же день Путин назвал убийство российского посла провокацией.
Также в Кремле считают, что целью убийства российского посла было желание приостановить нормализацию отношений между двумя странами.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу связал убийство российского посла с деятельностью России по борьбе с терроризмом.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что за убийством российского посла стоят последователи проповедника Фетуллаха Гюлена, подозреваемого в организации военного переворота в Турции в июле 2016 года.
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"Лукашенко сменил начальника президентской охраны и главу администрации."
http://nv.ua/world/countries/lukashenko-smenil-nachalnika-prezidentskoj-ohrany-i-glavu-administratsii-340095.html
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СВОБОДА
Юноше (В.Ильину), стрелявшему в Брежнева, посвящается
Свобода плакать и молиться,
Высмеивать и отрицать,
Свобода жаждою томиться,
Свобода жажду утолять.
Свобода радости и горя,
Свобода сжечь все корабли,
Свобода удалиться в море,
Отказываясь от земли.
Свобода ниспровергнуть стены,
Свобода возвести их вновь,
Свобода крови, жгущей вены,
На ненависть и на любовь.
Свобода истерзаться ложью,
Свобода растоптать кумир -
По тягостному бездорожью
Побег в неосвещенный мир.
Свобода презирать и драться,
Свобода действовать и мстить,
Рукою дерзкой святотатца
Писать: не верить, не кадить.
Свобода в исступленье боя
Традиций разорвать кольцо
И выстрелить с глухой тоскою
В самодовольное лицо.
Свобода бросить на допросах
Тем, чье творенье - произвол,
В лицо, как склянку купороса,
Всю ненависть свою и боль.
Свобода в мятеже высоком
Под воплей обозленных гром
Уйти, как прожил, - одиноким
Еретиком и гордецом.
Свобода у стены тюремной,
Повязкой не закрыв лица,
Принять рассвета откровенье
В могучей музыке конца.
1969 г.
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Безопасность, от ордынского посла? Тогда он просто хорошо выполнил свою работу. Видимо, в орде даже послы - террористы.
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