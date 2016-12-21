 Двое полицейских-взяточников, требовавших от пьяного водителя 8 тысяч, задержаны на Черниговщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ
сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Вымогатели требовали от местного жителя восемь тысяч гривен за не привлечение его к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Оперативники спецслужбы задержали взяточников в служебном автомобиле во время получения неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Проверяется информация о причастности задержанных к другим фактам противоправной деятельности". Смотрите на "Цензор.НЕТ: Замначальника управления Житомирской таможни попался на взятке в 5 тыс грн. ФОТО
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слаб человек
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Ось така вона "Нова поліція", для боротьби з корупцією потрібно заплатити,щоб взяли на службу і продовжувати "старі традиції"
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Приезжайте к Нам в Прилуки, там не сдохните со скуки.
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