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 Двое полицейских-взяточников, требовавших от пьяного водителя 8 тысяч, задержаны на Черниговщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Двух полицейских группы быстрого реагирования Прилуцкого отдела полиции Черниговщины задержали на взятке сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Вымогатели требовали от местного жителя восемь тысяч гривен за не привлечение его к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Оперативники спецслужбы задержали взяточников в служебном автомобиле во время получения неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Проверяется информация о причастности задержанных к другим фактам противоправной деятельности".

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От дурни, сказали бы этому пьянице чтоб перевел на карточку Привата кому то из-сестер или братьев.
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да ладно,это же не коррупционные жирные гайцы...
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йобані коти.. і коли ви бляді нажеретесь! 8 тисяч і таке бухе за перехрестям забере чієсь життя.. може краще якщо матерів тих йобаних котів..
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наша новая полиция иногда не отличается от старой
слаб человек
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да не отличалась она и не будет, как в кацапии просто переоделись
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у нас серьезней реформа, чем у кацапов, они только название поменяли, а у нас даже форму
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Відробляють прийняття на службу,чи переатестацію?
Ось така вона "Нова поліція", для боротьби з корупцією потрібно заплатити,щоб взяли на службу і продовжувати "старі традиції"
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Брехня. Ни в жизнь не поверю, чтобы палицаи брали взятки. А то что у них изъяли, так это благодарность граждан за хорошую работу
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поки будуть карати хвоста, голова буде продовжувати красти мільйони і все добре...........
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Перефразируем старую пословицу.

Приезжайте к Нам в Прилуки, там не сдохните со скуки.
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Збільшення штрафів породжує збільшення апетитів. Закономірність.
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ЭТОТ ЖИД ПЕДИК СРАКОВ НАБРАЛ ХЛАМ В ПАЛИЦЕЮ ПО ОБЬЯВЕ ТАКИХ КАК САМ УРОДОВ
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В Днепре есть план на это дело. Каждый экипаж в конце смены должен сдать комбатам по 130 килогривен.
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Есть доказательства, или просто воздух фекалиями наполняешь?
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