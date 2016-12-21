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Все про:МВД (7990) сервисные центры МВД (49) Прилуки (11)

 Новый сервисный центр МВД открылся в Прилуках. ФОТОрепортаж

21 декабря в городе Прилуки Черниговской области открылся новый сервисный центр МВД. Замена водительского удостоверения здесь займет около 30 минут, а регистрация авто - от 2 до 3 часов. В центре также будет работать экзаменационный класс для сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главного сервисного центра МВД.

В новых сервисных центрах МВД можно получить услуги бывших МРЭО, но теперь качественно, удобно и независимо от места регистрации. Центр оснащен электронной очередью и веб-камерами, которые позволяют просматривать загруженность центра в режиме реального времени, будут обслуживать граждан специально подготовленные администраторы.

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"Это уже десятый новый центр в Украине. Одновременно будут обслуживать граждан 9 администраторов. В центре смогут оказывать более 100 услуг за день. Предусмотрены все удобства для посетителей: от достаточного количества парковочных мест до детского уголка и приятного визуального оформления. А также есть возможность оставить свою оценку качества предоставляемых услуг и пожелания. Это позволит нам мониторить работу центра и лично каждого сотрудника", - отметил первый заместитель директора Главного сервисного центра МВД Сергей Гончаров.

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Этот центр второй в Украине, оформленный дизайн-студией Braty - Василием и Иваном Костенками. Их работы появляются на самых значимых событиях Украины и мероприятиях международного значения. Для сервисного центра МВД они создают графические изображения, где сочетают элементы разных городов, автомобильную тематику и главные принципы деятельности центров.

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До конца года новые центры откроются в Донецкой и Ривненской областях.

О порядке получения услуг всегда можно узнать на сайте hsc.gov.ua, посмотреть видео-инструкции на канале YouTube, а также проконсультироваться по телефону (044) 290-18-99 или на официальной фейсбук-странице Главного сервисного центра МВД.

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Адрес нового сервисного центра МВД в г. Прилуки: ул. Индустриальная, 6. Расписание работы: вторник - пятница с 9:00 до 18:00, суббота с 9:00 до 16:45. Новый сервисный центр МВД для удобства граждан работает без обеденного перерыва. Воскресенье и понедельник - выходные дни.


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