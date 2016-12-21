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Все про:Аваков (2126) МВД (7990) ОГА (1203) Ривненщина (496) янтарь (440) Национальная гвардия (1044) Полесье (8)

 Глава Ривненской ОГА попросил МВД вернуть Нацгвардию в "янтарные" районы: количество случаев незаконной добычи увеличилось. ДОКУМЕНТ

Соответствующее письмо руководитель области направил главе МВД 20 декабря.

Вернуть подразделения Нацгвардии и части Национальной полиции в северные районы Ривненской области главу МВД Арсена Авакова просит председатель Ривненской ОГА Алексей Муляренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"До законодательного урегулирования вопроса очень важно приостановить нелегальную добычу (янтаря. - Ред.), и как следствие - уменьшить криминогенную напряженность в регионе", - пояснил Алексей Муляренко.

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Председатель ОГА добавил, что обращению к министру МВД предшествовало совещание с силовиками и руководителями районов, где сосредоточены янтарные залежи. На совещании был разработан План мероприятий по борьбе с нелегальной добычей янтаря.

ривненщина янтарь


Вместе с тем, Муляренко поручил руководителям полесских районов проводить профилактическую работу с местными жителями.

"Должны донести до людей, что это не только нарушение закона и экологии. Постоянное переохлаждение становится причиной хронических заболеваний, значительно влияет на показатели здоровья всего северного региона", - отметил Муляренко.

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В ОГА отметили, что после вывода указанных подразделений из "янтарных" районов Ривненской области количество случаев незаконной добычи янтаря увеличилось.
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шобы кроме янтаря там ещё и куски мяса везде валялись. ага.
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когда ж уже будет это законодательное урегулирование?... когда главные организаторы купят себе по 10 ягуару и построят 20й особняк на лазурном берегу...
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Пятница, 3 июля 2015,
Порошенко пригрозил исподтишка явиться на янтарные участки
Две недели даю силовикам для ликвидации крышевание на участках добычи янтаря", - сказал он, сообщается на его странице в Facebook.
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минимум, что можно сделать - проследить куда\кому уходит янтарь, кто получает прибыль.
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Уроди кончені прийміть закон про бурштин і мілліардні податки підуть до бюджету, а не в карман пороха, авакова і інших уродів
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влияет на показатели здоровья!!! всё цуки живут статистикой и показателями!!!!
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сука, буду уезжать из этой страны... На этот раз навсегда... Не смог тут протянусть более 3-х лет... нет более сил на это всё смотреть. Народ у нас готов оставить выжженную землю после себя, променяв это на бумажки: рубят Карпаты, снимают чернозём, добывают янтарь... И не нужно говорить, что жрать нечего! Мне не было что покушать, я уехал зарабатывать, поскольку не нашёл в Украине работы.
PS Позавчера подошёл к продавцам ёлок, у них не было бирочек на деревьях. Только какие-то бумаги. Вызвал полицию. В общем, долго рассказывать, сложились они, уехали.... Сегодня опять стоят, продают....
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Аваков не будет этого делать. Боится, что в случае неизбежных столкновений дело дойдет до сепаратизма и новой народной республики. Поэтому легче игнорировать проблему. Все равно другой работы государство копателям не предложить не сможет. Поэтому за умеренную мзду силовики позволяют вывозить из страны камни, уничтожая природу.
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