 Глава Ривненской ОГА попросил МВД вернуть Нацгвардию в "янтарные" районы: количество случаев незаконной добычи увеличилось. ДОКУМЕНТ

Вернуть подразделения Нацгвардии и части Национальной полиции в северные районы Ривненской области главу МВД Арсена Авакова просит председатель Ривненской ОГА Алексей Муляренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"До законодательного урегулирования вопроса очень важно приостановить нелегальную добычу (янтаря. - Ред.), и как следствие - уменьшить криминогенную напряженность в регионе", - пояснил Алексей Муляренко.
Председатель ОГА добавил, что обращению к министру МВД предшествовало совещание с силовиками и руководителями районов, где сосредоточены янтарные залежи. На совещании был разработан План мероприятий по борьбе с нелегальной добычей янтаря.
Вместе с тем, Муляренко поручил руководителям полесских районов проводить профилактическую работу с местными жителями.
"Должны донести до людей, что это не только нарушение закона и экологии. Постоянное переохлаждение становится причиной хронических заболеваний, значительно влияет на показатели здоровья всего северного региона", - отметил Муляренко.
В ОГА отметили, что после вывода указанных подразделений из "янтарных" районов Ривненской области количество случаев незаконной добычи янтаря увеличилось.
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Порошенко пригрозил исподтишка явиться на янтарные участки
Две недели даю силовикам для ликвидации крышевание на участках добычи янтаря", - сказал он, сообщается на его странице в Facebook.
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PS Позавчера подошёл к продавцам ёлок, у них не было бирочек на деревьях. Только какие-то бумаги. Вызвал полицию. В общем, долго рассказывать, сложились они, уехали.... Сегодня опять стоят, продают....
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