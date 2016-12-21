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Все про:Житомирщина (509) задержание (4677) СБУ (12851) янтарь (440)

 Группа незаконных добытчиков янтаря задержана на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Группу старателей, которые незаконно добывали янтарь, задержали во время ночного рейда вблизи села Гулянка Коростенского района Житомирской области сотрудники СБ Украины совместно с экологами, полицией и прокуратурой.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБ Украины, полдесятка жителей из соседнего Емильчинского района установили в поле вблизи лесного массива осветительные приборы и промывали породу.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пограничники изъяли на Черниговщине 2 кг янтаря при попытке его контрабанды в Россию. ФОТО

Правоохранители изъяли у задержанных полугрузовик, дизельную мотопомпу, пять пожарных гидрантов длиной 150 метров, электрогенератор, осветительные приборы (аккумуляторы и лампы), рабочие инструменты для добычи янтаря-сырца и тому подобное.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Луцкая полиция изъяла 100 кг янтаря. ВИДЕО+ФОТОРЕПОРТАЖ

Продолжаются процессуальные и следственные действия.



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Ті, хто в день копає, ті платять криші.
Ті, хто вночі, ті в заголовках для статистики.
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Даите людям хоть что то заработать, миллиардами воруют, и группку несчастных землероек оббирают. Там может у людеи нет возможности по другому заработать
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Там уже не "группка несчастных землероек", а мафия, вооруженная до зубов и использующая труд копателей, уничтожая, при этом, леса и землю.
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Пошел третий год,когда кто то за неделю обещал положить этому край и без охраны примчатся проверить
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Похожее происходило с копанками в Донбассе. Открывали и закрывали по 2 раза в неделю. Все крышевала власть. Первыми получали прокурорские, за ними СБУ, потом менты последним приходил посол от нищего лесхоза. Хватало всем! Даже ,,лебедочник,, зарабатывал до700баксов.А в результате-ОРДЛОсосия!
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Беларусь собирается промышленно добывать янтарь, а у нас как видно янтарь кроме воров и мафии никого больше не интересует, государство у нас и так богатое.
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а может учения военным вертолетам провести на точность попадания?
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НЕТ, давайте наоборот, ребят с Светлодарской дуги сюда, а нациков - туда, посмотрим как быстро ЗСУ разберется с янтарщиками, а нацики просрут Все...
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