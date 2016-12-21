 Группа незаконных добытчиков янтаря задержана на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБ Украины, полдесятка жителей из соседнего Емильчинского района установили в поле вблизи лесного массива осветительные приборы и промывали породу.
Правоохранители изъяли у задержанных полугрузовик, дизельную мотопомпу, пять пожарных гидрантов длиной 150 метров, электрогенератор, осветительные приборы (аккумуляторы и лампы), рабочие инструменты для добычи янтаря-сырца и тому подобное.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются процессуальные и следственные действия.
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