 Суд отпустил Охендовского под личное обязательство до 13 февраля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео: Олег Богачук
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В своем выступлении Охендовский призвал суд отклонить ходатайство Антикоррупционной прокуратуры, которая просит для главы ЦИК о залоге 1,29 млн грн, поскольку он не собирается покидать территорию Украины, а также заявил, что не собирался не сотрудничать со следствием. Также, он назвал дело против него сфабрикованным.
После выслушивания аргументов сторон, судья удалился в совещательную комнату. А после постановил отпустить Охендовского под личное обязательство. Постановление будет действовать до 13 февраля.
Охендовский перед заседанием суда
Охендовский прибыл на заседание суда в сопровождении охраны.
Охендовский выступает в суде
Фото: Олег Богачук
Как сообщалось ранее, имя Охендовского фигурирует в опубликованных списках "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК Михаила Охендовского (1500 долл.).
Напомним, 31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.
Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюро начинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.
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Аж на "под личное обязательство" хватило!
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всё предсказуемо и очевидно.
хочется наговорить кучу матюча, но в этот раз не буду.
все и так всё прекрасно понимают и видят.
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вбивали українців мільйонами за роки з їх перевороту у раісі у 1917 році- їм ні яух !
зараз теж ті ж самі проводять страшний геноцид над українцями -їх ні яух !
українці ,ви алєні ?
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и мне кажется, что даже монархия или царизм были справедливее, чем демократия...
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Леся, демократия переводится как - ВЛАСТЬ НАРОДА........
ЧЁ НЕ УЧИЛСЯ в школе ?
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те, кто - не учился, те еще дальше чем мы...
учился в школе?
а в школе говорили, что Пыдрахуй... или Охендовский , как насчитают, так и будет?
меня школа научила, что мирным Майданом ничего не решить..
к сожалению..
я бы тоже хотела, что бы романтики все за нас решили...
НО, если вы хотите изменений, то готовтесть к немайдану...нет...
к чему-то более действенному...
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но и правду никто не скажет...
правда защищена международным правом...
только умный и понимающий поймет о чем ...
не хочу быть забаненой...
это есть хохлы и кацапы...
а жиды ..они не при делах...
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или ехай в днр лнр - там красота !
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ПОТОМУ ТАМ И ДЕЛАЛИ ИМЕННО ОНИ СВОЙ ПЕРЕВОРОТ в 1917 .не кацапы его (кацапы делали.делали переворот только в кинои в учебниках ссср).. просто они воспользовались кацапами любящими бухать.лениться. и особенно любящих ШАРУ "ВЗЯТЬ ВСЁ И ПОДЕЛИТЬ"..... вот они и дали в 1917 фабрики рабочим.землю крестьянам .воду матросам .
потом проводили геноцид.и до сих пор .уменьшая поголовье дураков ..медленно но уверено освобождая 1/6 суши для себя .
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Почему так же Заверухе или Хорту не поверили?
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виборчі штаби.За добу результати мають бути оприлюднені.
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или ,то есть юля капытельман.та рабинович ??
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