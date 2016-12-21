EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, Фоторепортаж
  9486  141
Материалы по теме:
Все про:залог (188) Охендовский (219) ПР (12730) суд (19741) Антикоррупционная прокуратура (293) Олег Богачук (261)

 Суд отпустил Охендовского под личное обязательство до 13 февраля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Глава ЦИК Михаил Охендовский прибыл в Соломенский райсуд Киева, который должен избрать ему меру пресечения. По итогу заседания, суд назначил личное обязательство в виде меры пресечения Охендовскому.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Загрузка видео...
Видео: Олег Богачук

В своем выступлении Охендовский призвал суд отклонить ходатайство Антикоррупционной прокуратуры, которая просит для главы ЦИК о залоге 1,29 млн грн, поскольку он не собирается покидать территорию Украины, а также заявил, что не собирался не сотрудничать со следствием. Также, он назвал дело против него сфабрикованным.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционная прокуратура попросит для Охендовского залог в размере 1,2 млн грн: "У нас есть данные, что он может покинуть пределы Украины". ВИДЕО

После выслушивания аргументов сторон, судья удалился в совещательную комнату. А после постановил отпустить Охендовского под личное обязательство. Постановление будет действовать до 13 февраля.

суд охендовский

Охендовский перед заседанием суда

суд охендовский

Охендовский прибыл на заседание суда в сопровождении охраны.

суд охендовскийсуд охендовский

Охендовский выступает в суде

суд охендовскийсуд охендовскийсуд охендовский

Фото: Олег Богачук

Как сообщалось ранее, имя Охендовского фигурирует в опубликованных списках "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК Михаила Охендовского (1500 долл.).

Напомним, 31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.

Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюро начинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Теперь остается поцеловать его в задницу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ого бабла накрысил гадёнышь...
Аж на "под личное обязательство" хватило!
 показать весь комментарий
Ответить
 
и заметьте, мишаня охуйловский до сих пор действующий глава ЦИК.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а никто другого от "вас" и не ожидал.
всё предсказуемо и очевидно.

хочется наговорить кучу матюча, но в этот раз не буду.
все и так всё прекрасно понимают и видят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
порохоботам методички в тему не выдали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
цей цадин охендовський допомогав малювати вибори богоізбхганим..причасний до страшного злочину проти України ...........і йому ні яух !!
вбивали українців мільйонами за роки з їх перевороту у раісі у 1917 році- їм ні яух !
зараз теж ті ж самі проводять страшний геноцид над українцями -їх ні яух !

українці ,ви алєні ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Охендовский плохо отработал на местных выборах - не смог много подрисовать бпп по причине отсутствия рейтингов. Но от должности не отстранили - собираются использовать по полной .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
смотрю я на это безобразие...
и мне кажется, что даже монархия или царизм были справедливее, чем демократия...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а когда была демократия ? хоть один день была??....
Леся, демократия переводится как - ВЛАСТЬ НАРОДА........
ЧЁ НЕ УЧИЛСЯ в школе ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
почему сразу не училась?
те, кто - не учился, те еще дальше чем мы...
учился в школе?
а в школе говорили, что Пыдрахуй... или Охендовский , как насчитают, так и будет?
меня школа научила, что мирным Майданом ничего не решить..
к сожалению..
я бы тоже хотела, что бы романтики все за нас решили...
НО, если вы хотите изменений, то готовтесть к немайдану...нет...
к чему-то более действенному...
 показать весь комментарий
Ответить
 
тут да...прав на все 100...
но и правду никто не скажет...
правда защищена международным правом...
только умный и понимающий поймет о чем ...
не хочу быть забаненой...
это есть хохлы и кацапы...
а жиды ..они не при делах...
 показать весь комментарий
Ответить
 
а билет ему купили в санаторий? зарплату повысили? нет,только под честное слово и на поруки......посидит дома ,одумается и придет с повинной....это дерьмократия.....по-украински,т.с.особенности национального дебилизма руководящего состава или просто предатели.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в сравсии и монархия и демократия !! туда надобно ехать!
или ехай в днр лнр - там красота !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так и должно было быть при преступной украинской( ну не совсем украинской) власти.И он не первый и не последний кого пейсатые уголовники по такому методу отпускают.Если он пейсатый то будет в израиле если нет в рашке.До суда его не допустят информация не подлежит огласке.По этому у него два варианта или бегство или вариант чечетова или такой как у яко бы застрелившегося сегодня зама( сценарий Кравченка).
 показать весь комментарий
Ответить
 
в рашке та же власть по национальности.......... ГУГЛИ !

ПОТОМУ ТАМ И ДЕЛАЛИ ИМЕННО ОНИ СВОЙ ПЕРЕВОРОТ в 1917 .не кацапы его (кацапы делали.делали переворот только в кинои в учебниках ссср).. просто они воспользовались кацапами любящими бухать.лениться. и особенно любящих ШАРУ "ВЗЯТЬ ВСЁ И ПОДЕЛИТЬ"..... вот они и дали в 1917 фабрики рабочим.землю крестьянам .воду матросам .
потом проводили геноцид.и до сих пор .уменьшая поголовье дураков ..медленно но уверено освобождая 1/6 суши для себя .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наивный наш народ, да никто его не посадит, там судьям уже так подмазали, что они еще ему компенсацию присудят за моральный ущерб.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
........никто судьям ничего мазать не будет..........благодаря мойше охреновскому и "власти" от "выборов" - они стали судьями
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Честное-благородное или "зуб даю"?
Почему так же Заверухе или Хорту не поверили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А потому что они \циничные бендеровци\ А не конченые шарлатаны Которые оседлали власть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Опозиція! Робіть свій виборчий штаб паралельно до Охрендовського. Хай кожна партія маї свої
виборчі штаби.За добу результати мають бути оприлюднені.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
опозицыя ?? де вона ?
или ,то есть юля капытельман.та рабинович ??
 показать весь комментарий
Ответить
 
у владі України -Українці Націоналісти крапка
 показать весь комментарий
Ответить
 
,,,,мягко стелешь , да жестко спать ..,,,.хорошо , что поставили крапку , , а то бы я вам с десяток наводящих вопросов задал , на которые ответов вы не нашли бы ,, , , а если у влвді окажетесь , придется решать разные проблемы , , Украина , она большая и разная ,,,
 показать весь комментарий
Ответить
 
судье в совещательную позвонил председатель суда... и Охендовский думает в какую страну удрать... ведь порошенко его разменяет несмотря на обещания и гарантии.и правильно сделает своя шкура ближе к телу,и закон опять же нарушается гарантом,уже два года.жалеет наверно что бабки на дворец потратил,в чемодан не положишь.и вообще считаю что ленинский принцип в отношении кадров необходимо забыть.а принцип такой ,,в управлении каждого социалистического предприятия должен быть еврейчик,, и это при том что я не националист.охендовскому подали конкретный такой знак, ,,беги лола,беги,,
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
перя не розменяет..ибо тот начнет быть онищенком.....просто отпустят и ничего не отберут......"золотой парашют" называется
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судья- подсудимый , ваше последнее слово. Подсудимый - один миллион. Судья- больше вы ничего не хотите сказать ? Подсудимый - нет . Судья - на нет и суда нет .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот єслі б на його місці був я і вкрав пачку карфєт "рошен", то мені б пятішку рочків впаяли без базару
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хто дав особисті зобовязання підписавши собі смертний вирок?
 показать весь комментарий
Ответить
 
До 13 февоаля он успеет побывать на 2х проектах типа "необитаемый остров" и присмотреть хатынку под пальмой
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия бюджет военнослужащие ВР Грицак Василий Донбасс Кабмин Киев МИД минские соглашения Минфин национализация Нацполиция ОБСЕ обстрел ПАСЕ переговоры плен Порошенко Приватбанк прокуратура Россия Савченко СБУ смерть суд Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти