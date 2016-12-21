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Все про:задержание (4677) Львовщина (1217) наркотики (1186) оружие (3486) Нацполиция (5175) изъятие (248)

 У жителя Львовщины изъяли наркотики, 2 пистолета, золото и 150 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Во Львовской области полицейские обнаружили наркотики, драгоценности, деньги и оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в одном из сел Жовковского района во время санкционированного обыска правоохранители изъяли наркотическое вещество - предположительно, амфетамин или метадон - в количестве более 50 граммов, 45 таблеток препарата "Субутекс", другие наркосодержащие вещества, средства для взвешивания, фасовки и употребления наркотиков, деньги в разных валютах на общую сумму более 150 тыс. гривен, 2 пистолета, более 20 мобильных телефонов, а также значительное количество изделий из серебра и золота.

Мужчина, проживавший в доме, уже привлекался к ответственности за преступления, связанные с наркотиками. Сейчас ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Напомним, 20 декабря начальник департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Андрей Кихтенко сообщил, что в 2016 году сотрудники полиции зафиксировали почти 22 тысячи наркопреступлений.


наркотикинаркотикинаркотикинаркотики

(Фото полиции Львовской области)
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такую куйню в каждом третьем подьезде многоэтажки найдешь, есси захочешь, пинкертоны
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Який час це багатство збиралося, що поліція не бачила?
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блеат новіна.на харкові за півчаса чорта лисого купиш.шо ви громаді мозги пудрите шановні.всі все знають.поліція не в курсі де і шо.на шо ви нужні?мій сусіда правда сраку свою тепер возе до роботи на авто полісіі.бо оте опудало важе більш центнера.хіба кого дожене ота свиня.не знаю.гроші справно державі плачу.мать за нього теж.блеатью.
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