 "Начали вырывать, схватили за руку - вырвали, почти сломав большой палец": во вчерашней акции владельцев МАФов под КГГА пострадали двое людей. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщил глава профсоюза предпринимателей рынка "Харьковский" Сергей Еременок.
По его словам, он и другая протестующая получили травмы в ходе противостояния с представителями правоохранительных органов и охранных структур.
"Пострадавших двое - я и девушка Нила. Поломали палатку, взяли ее в круг. Мы начали требовать, на каких основаниях снесли палатку, ведь она записана в заявке на акцию. Дальше начали пробовать забрать палатку - мы не дали. Потом полиция или кличкушки (я уже и не знаю как их правильно называть) начали уносить шины - я не дал. Начали вырывать, схватили за руку - вырвали, почти сломав большой палец. Потом двое сотрудников нагнули меня к земле, удар по спине, по затылку. Потом включились наши люди. Первая была Нила. За что получила удар в грудь. И в область шеи. Нас оттянули и вызвали скорую. Была в районе обеда вызвана следственно оперативная группа, которая не приехала до 19 часов. До сих пор никто со мной на связь не вышел", - рассказал он.
Также Еременок сообщил, что акцию предпринимателей начали разгонять в тот момент, когда часть протестующих зашла в здание КГГА:
"Побои легкой степени тяжести, но рукой я пошевелить не могу и постоянно болит голова. У Нил ы болит грудная клетка и головокружения. Чем спровоцирована была агрессия - неизвестно. Скорее всего тем, что на вечер в КГГА была встреча иностранных представителей и мы не должны были портить картинку. Полиция нас в очередной раз обманула - когда в районе 16 часов пообещала встречу с Кличко или его замом, и когда часть из нас зашла в здание КГГА - они разогнали людей - которые стояли вокруг снесенного МАФа под входом в администрацию. Людей просто порасбрасывали и взяв сломанный МАФ в кольцо - убрали его с крыльца".
Напомним, во вторник, 20 декабря, владельцы МАФов, снесенных в районе метро "Политехнический институт", а также предприниматели со строительного рынка на ул. Ревуцкого устроили митинг здания КГГА. Митингующие принесли детали разрушенных МАФов, шины и требовали прекратить снос торговых павильонов. Также они установили палатку.
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1.Про "опусы" всех по себе не суди, тем более если ты сам в "матчасти" юриспруденции "0".
2.МАФы -это хозяйственный спор,который решается в Хоз. суде.
3.Только после того,когда будет реш.суда ВСТУПИВШЕЕ В СИЛУ(!) открывается исполнит. производство,в рамках которого гос . испол-ль может производить ЗАКОННЫЕ(!) действия по сносу НЕЗАКОННЫХ(!) МАФов.
4. Все остальное -беспредел и грабеж и разворовывание частной собственности- за которые -УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ , по этому и белоцерковец и кличко и подручные шлеперы должны отправляться на посадку, т.е НА НАРЫ.
5. А по твоим "познаниям"- ты задолжал по кредиту ипотеки за 2 месяца платы за твою квартиру, пришли белоцерковце-кличковце балаклаво безмозглые тупари и при прикрытии авакова -выбросили тебя с семьей на улицу, а тебе еще и штук 5 зубов выбили для порядка.Что ж им ждать решения суда если у тебя зубы можно выбить уже сегодня.
УЧИ МАТЧАСТЬ "юрист"
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Но грабить ночью и уничтожать чужую частную собственность могут тока отморозки кацапской национальности
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Три сотни полицейских напали на троих протестующих!
Вот это власть обос**ралась.
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