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Все про:КГГА (1812) Киев (15643) протест (5193) МАФы (116)

 "Начали вырывать, схватили за руку - вырвали, почти сломав большой палец": во вчерашней акции владельцев МАФов под КГГА пострадали двое людей. ФОТО

В ходе вчерашней акции владельцев МАФов под КГГА пострадало два человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил глава профсоюза предпринимателей рынка "Харьковский" Сергей Еременок.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Появилось видео сноса МАФов на КПИ. Четыре человека ранены. ВИДЕО

По его словам, он и другая протестующая получили травмы в ходе противостояния с представителями правоохранительных органов и охранных структур.

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"Пострадавших двое - я и девушка Нила. Поломали палатку, взяли ее в круг. Мы начали требовать, на каких основаниях снесли палатку, ведь она записана в заявке на акцию. Дальше начали пробовать забрать палатку - мы не дали. Потом полиция или кличкушки (я уже и не знаю как их правильно называть) начали уносить шины - я не дал. Начали вырывать, схватили за руку - вырвали, почти сломав большой палец. Потом двое сотрудников нагнули меня к земле, удар по спине, по затылку. Потом включились наши люди. Первая была Нила. За что получила удар в грудь. И в область шеи. Нас оттянули и вызвали скорую. Была в районе обеда вызвана следственно оперативная группа, которая не приехала до 19 часов. До сих пор никто со мной на связь не вышел", - рассказал он.

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Также Еременок сообщил, что акцию предпринимателей начали разгонять в тот момент, когда часть протестующих зашла в здание КГГА:

"Побои легкой степени тяжести, но рукой я пошевелить не могу и постоянно болит голова. У Нил ы болит грудная клетка и головокружения. Чем спровоцирована была агрессия - неизвестно. Скорее всего тем, что на вечер в КГГА была встреча иностранных представителей и мы не должны были портить картинку. Полиция нас в очередной раз обманула - когда в районе 16 часов пообещала встречу с Кличко или его замом, и когда часть из нас зашла в здание КГГА - они разогнали людей - которые стояли вокруг снесенного МАФа под входом в администрацию. Людей просто порасбрасывали и взяв сломанный МАФ в кольцо - убрали его с крыльца".

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Напомним, во вторник, 20 декабря, владельцы МАФов, снесенных в районе метро "Политехнический институт", а также предприниматели со строительного рынка на ул. Ревуцкого устроили митинг здания КГГА. Митингующие принесли детали разрушенных МАФов, шины и требовали прекратить снос торговых павильонов. Также они установили палатку.
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А не пора ли кофейку попить в кабинете харата ???? Похоже самое время !!!!
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За безпредел по сносу МАФов тиушками ,без гос. исполнителей и решен. суда ,от а-ля нов.власти (старые рвачуги на свой карман) и белоцерковц и кличко должны сесть на НАРЫ это для начало. аваков за прикрытие беспредела силовиками -готовность№1 на посадку тоже.
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Не должны. Твой опус равнозначен тексту: "если полицейский видит, как убивают девушку на улице, он должен дождаться решения суда и только потом препятствовать бандиту и арестовывать его".
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Не не должны, А ОБЯЗАНЫ!
1.Про "опусы" всех по себе не суди, тем более если ты сам в "матчасти" юриспруденции "0".
2.МАФы -это хозяйственный спор,который решается в Хоз. суде.
3.Только после того,когда будет реш.суда ВСТУПИВШЕЕ В СИЛУ(!) открывается исполнит. производство,в рамках которого гос . испол-ль может производить ЗАКОННЫЕ(!) действия по сносу НЕЗАКОННЫХ(!) МАФов.
4. Все остальное -беспредел и грабеж и разворовывание частной собственности- за которые -УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ , по этому и белоцерковец и кличко и подручные шлеперы должны отправляться на посадку, т.е НА НАРЫ.
5. А по твоим "познаниям"- ты задолжал по кредиту ипотеки за 2 месяца платы за твою квартиру, пришли белоцерковце-кличковце балаклаво безмозглые тупари и при прикрытии авакова -выбросили тебя с семьей на улицу, а тебе еще и штук 5 зубов выбили для порядка.Что ж им ждать решения суда если у тебя зубы можно выбить уже сегодня.
УЧИ МАТЧАСТЬ "юрист"
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тобишь поставить ларек где захочется это не беспредел? вот пусть сейчас на кмда и подают в суд))))
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вата ,а ты приедь в Киев и поставь ларь ,где тебе вздумается. а я буду посмотреь. Чтобы ты понимал- у предпринимателей документы на МАФы и их установку есть. Другое дело,что в Киеве НЕТ НИ ОДНОГО МАФа з законными документами, т.к та "довидка про паевую участь" не что иное,как полная филькина грамота,вне правового поля.Просто она на руку барыгам от власти типа белоцерковца,кличка и прочей шолупени.
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Кого выбрали, то и получили. То ли еще будет!
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Цікаво - почти сломан... а це як? Як в анекдоті, що за мова у вас кацапи, сравни- то ти срав чи ні?
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думали как при януковиче будет
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Он убил более ста таких протестующих! Это по- твоему- хорошо или плохо?
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На жаль, пока немає кому доказувати і садить.
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Достаточно большие сомнения в том, что там обошлось без третьей стороны с оружием. И мне очень кажеться, что Авакян, Пашинский и Палупий в курсе. Уж очень вовремя снимал убийства племянник Авакяна. Так, что очарованным революцией прийдёться таки расплющить очи и понять, что при этой власти ничего не будет хорошего. Они с Овощем тождественны.
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И чего эти биороботы в новехенькой экиппировке не в АТО?? Чмошники
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порошенко так як і овощ надіється тільки на силовиків.от він їх і спонсорує неслабо.
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Підприємці продовжуйте платити податки!!! І тоді вам гарантовано ,за ваші гроші накостиляють від душі озброєні захисники державної мафії...
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Я не про пороха і іншу барижну мафію, я про звичайних людей...
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Где ты в этом материале "звичайних людей" увидел? Все увидели барыг, засырающих Киев. А ты какую-то не ту заметку прочёл и пришел сюда.
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Барыги засырающие Киев- это не про нашего ли мера, который плюет новостройками где попало, барыгую землю всем кому угодно! Так шоб ты знал,Харьковский рынок "выбивают" и уже есть план на застройку его терр.+засыпка озера.Там будут 3 высотки.Все лотки и магазинчики тупо уже месяц отрезают от света и коммуникаций!
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Ну да Енот 84dd4c12, ты прав.Простые люди- это ведь барыги, а підприємці сегодня бюджет принимали))
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Какой-то бред несешь. Підприємець - это человек, что-то производящий и продающий свой товар. Например, пекарь, фермер, парикмахер. Купить дерьмо по-дешевке, поставить грязный сарай в центре города и толкать свое дерьмо втридорога, да еще и за взятки лоббировать свое право на это и убирать конкурентов - это барыжничество. Таких нужно ликвидировать.
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Енот 84dd4c12-да прям тебя послушать-у нас сплошь и рядом открываються предприятию, а эти наглецы не хотят идти туда работать!
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Они и так не работают. А вчера "наработали" минимум на административный штраф.
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А что в твоем понимании означает слово работать?
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Приперлись на Крещатик, засрали его мусором, а теперь вопят, что им мешали! Раньше за такое минимум 15 суток давали и штраф.
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В стране криминально воровская власть, это не государство, а воровская малина бынды Вальцмана
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Это не бизнес, а незаконная торговля котрабандой и контрафактом, а так же использование нелегального труда. Украине, которая стремится стать цивилизованной необходимо избавляться от этого рузьгого мира торговли.
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Если это контрабанда и контрафакт, то в первую очередь надо расстрелять руководителей Таможни и Налоговой, правильно?
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Не будет спроса, не будет и контрабанды. Начни с себя и не покупай такие товары.
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Акуеть!!! Твой совет из разряда: одевайся в секонде, питайся на помойках, не брейся, не мойся - и тогда тебя никогда не ограбят! Молодец
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Ты идиот, работай больше и будут у тебя деньги на нормальные товары.
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у меня есть деньги на нормальные товары, не переживай, а снос МАФов - это обычная карательно-мародерская ночная акция. ночью грабим и разбиваем МАФы бульдозером, а днем бьем их возмущенных владельцев
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Почему тогда жёпу свою рвёшь за этих идиотов?
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Поясняю: есси МАФ незаконный - демонтируйте и отправьте в зону АТО на блок-пост, например. Есси законный - то за ночное мародерство я бы дал вышку бкльдозернисту и переодетым ментам-мародерам.

Но грабить ночью и уничтожать чужую частную собственность могут тока отморозки кацапской национальности
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Например в городе Николаеве есть рынок, который 25 лет незаконно занимает землю, построен на газопроводе и там такая же ситуация, сраные торгаши не дают его сносить.
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Надо на него напасть ночью! Как кацапы! И уничтожить!!! Бульдозерами!
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Наверное стоит так поступить, там летом по словам местных жителей стоит вонь, рынок мясной и ночами даже забивают свиней и коров.
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Чим можна порятуватися від упирів-барриг, що нині при владі? Хрестом, срібною кулею чи осиновим кілком?
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пострадали двое людей

Три сотни полицейских напали на троих протестующих!
Вот это власть обос**ралась.
.
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Весь этот беспредел можно остановить только легализацией огнестрела, а мусора и всякая титушня забыла чем это может для них кончится.
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Блин ну вы и наивные,кто с Киева тот знает кто были братья Кличко в 90-х,кто не в курсе сообщаю ходили по рынку мзду собирали с точек что вы хотите от бандита..
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Правильно их разгоняют! Нечего засирать улицы этим МАФами! Торгуют втридорога! Впаривают просроченный товар и т.д.! Те у кого продаются телефоны -- так вообще 100% скупщики краденого! Наркота тоже почти вся реализовывается через киосочников! Есть честные торговцы - мне их жалко! НО большинство это барыги которым плевать на тебя! Продадут любой испорченный товар и глазом не моргнут! Хоть сдохни! Им плевать!
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дурак, МАФы как раз принадлежат Кличку и пр, а эти предприниматели их арендуют. В худшем случае арендуют землю в КМДА, все полностью законно, и поставили на ней свои МАФы
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судя по фото это мусора вышли на митинг, а киевляне на них напали.
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Достали эти мафы, киоски и т.п. Шагу ступить нельзя. Выметать их ср..ной метлой! Не город, а мусорник!
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дайте людям робочие места и достойную з п и потом хоть летайте.
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ок, меня достали куча казино, ломбардов, банков, давайте их всех сносить. Так норм?
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Ну что, перемога? все дибилы, которые кричат о "революции гидности" теперь для меня на 1 уровень с русской ватой
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Киевские депутаты и мэр Кличко активно участвуют в расийской операции "ШАТУН".Может пора их поставить к стенке,мудаков?
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СНОСИТЕ МАГАЗИНЫ РАШЕН ДЕБИЛЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
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Я понимаю,что это рабочие места.Я сейчас бываю в Киеве один или два раза в год.Я к тому,что отвыкаешь от вида города.А когда приезжаю ,то эти МАФы ,возле метро,ну очень раздражают и мешают.Ладно возле магазинов,да и то...Не знаю,и людей понимаю,но и город должен быть красивым и чистым .
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