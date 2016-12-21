 "Нули на табло высветились только напротив двух фракций - "Оппозиционного блока" и "Батькивщины". Совпадение? Не думаю", - Хмиль. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат фракции "Народный фронт" Михаил Хмиль.
"Именно столько депутатов поддержали бюджет-2017. Нули на табло высветились только напротив двух фракций - "оппозиционного блока" и "Батькивщины". Совпадение? Не думаю", - написал он.
Фото: Хмиль/Facebook
Как сообщалось ранее, депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за принятие основного финансового документа Украины на 2017 год во втором чтении и в целом.
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Але ті хоч шось роблять, щоб лохи працували і були хоч якісь гроші, щоб обслуговуватись.., а от Юля усе своє життя посвятила тому, щоб валити президентів. Більше нічого не здатна робити.
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...У довідці ФСБ Росії під грифом «цілком таємно», підготовленій для Президента Путіна, детально розписано, як Тимошенко була завербована ФСБ у липні 1995 року, коли була затримана зі своїм чоловіком в аеропорту «Внуково» за контрабанду 100 тис. доларів, та як вона використовувалась як агент у кримінальних справах, які розслідували правоохоронні органи Росії. ФСБ рекомендувало Путіну використовувати Тимошенко в майбутньому... У жовтні 2004 року Службі зовнішньої розвідки України вдалося добути зазначену довідку щодо діяльності Тимошенко як агента ФСБ і з нею був ознайомлений Президент Кучма.
Таємна вісь Путін - Медведчук (посередник і кум Путіна) - Тимошенко (Турчинов), яка була створена після відставки Тимошенко з посади Прем'єр-міністра у вересні 2005 року, та їх спільна діяльність прояснились. Все таємне рано чи пізно стає явним. Вже відомо, як Тимошенко, ставши Прем'єр-міністром після парламентських виборів 2007 року, «викручувала» руки Ющенку, щоб він призначив Медведчука віце-прем'єр-міністром. ...
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https://www.youtube.com/watch?v=PLovmsQmzAk
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Судя по вашим "воплям - фсё пропало" именно сейчасс созрел момент для Народа Украины - понять - кто есть х-й? И сегодня х-йи в Украине ето - "рыги" и "партия" бабы с касой!
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А как она верещала про армию: надо создать контрактную армию - что сделано было тогда?: ноль, даже попыток. Ответ: нет денег! И это без войны в то время!
Просили поднять пенсию в 2009 году! Ответ: нет денег!
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Только проблема, пришли старые рожи, которым та система , по душе, и они не представляют, как это, чтото сделать для народа!
А бюджет- это фиаско, Хройсман озвучивает некоторые социальные, "победы",а не говорит, о льготных тарифах для газонефтедобытчиков, об сокращении акцизов на импортные авто, и о поднятии на дизельное топливо, опять на сигареты и алкоголь, на 20 и 30%, о снятии акцизов на лоторейный бизнес, и некоторые ещё свои бизнесы, получили поблажки, крупный аграрный.
А также профтехобразование полностью на местные бюджеты повесили, и выполнение всех напринятых ,обещаний по льготам, проезд, инвалиды, атошники, итд.всё на местные бюджеты исполнять! Это конец -дорогам, благоустройству,.....
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Пока на первом месте. Так что помечтай сладенький!!
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Крещатик . Зауглом от выхода из метро. Нули на табло высветились только напротив двух кабинок - " М " и " Ж ". Совпадение? Не думаю"
Трасса Запорожье - Днепропетровск. Деревня Закрома. 6.30 утра. Нули высветились на табло всех градусников в деревне. Совпадение? Не думаю"
Шестой Дом асцендента Скорпиона в сиквенции Меркурия. Летающая тарелка . Марсиане Штурман и Перельман у центрального пункта исследований IQ . Нули на табло высветились только напротив двух 'энергетических излучений - "Рада" и "Нерада".
Марсиане (хором) : бляаа ! они когда-нибудь начнут соображать ?! Нули на табло меняют цвет , но не конфигурацию.... Совпадение? Не думаю"
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здесь на форуме,надо полагать, брызжут слюной поклонники этих, прости Господи, политиков
ну и тролли крысиного короля- путлера
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