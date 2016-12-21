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Все про:бюджет (4159) оппозиционный блок (273) Хмиль (14)

 "Нули на табло высветились только напротив двух фракций - "Оппозиционного блока" и "Батькивщины". Совпадение? Не думаю", - Хмиль. ФОТО

Во время голосования за Госбюджет-2017 нули на табло высветились только напротив двух фракций "Оппозиционного блока" и "Батькивщины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат фракции "Народный фронт" Михаил Хмиль.

"Именно столько депутатов поддержали бюджет-2017. Нули на табло высветились только напротив двух фракций - "оппозиционного блока" и "Батькивщины". Совпадение? Не думаю", - написал он.

бюджет
Фото: Хмиль/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Так начинался закат "оранжевых" в 2007 году", - Найем о принятии Госбюджета-2017

Как сообщалось ранее, депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за принятие основного финансового документа Украины на 2017 год во втором чтении и в целом.

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Ну да, вовка был полностью занят правильным голосованием бпп, яйценосными и вилорукими.
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Шатун принял антисоциальный коррупционный бюджет
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Нули для народа и дали нули, ничего удивительного.
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Также верно, что воры у народа, дали более весомые цифры.
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Невже хтось вірить липовии' патріотизм БПП і Народного фронту ,облуговують вони олігаргархічні клани ,в першу чергу президента .
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ніхто не вірить!!!
Але ті хоч шось роблять, щоб лохи працували і були хоч якісь гроші, щоб обслуговуватись.., а от Юля усе своє життя посвятила тому, щоб валити президентів. Більше нічого не здатна робити.
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http://glavcom.ua/interviews/118643-grigorij-omelchenko-u-spisku-partiji-regioniv-ukrajintsiv-menshe-10.html
...У довідці ФСБ Росії під грифом «цілком таємно», підготовленій для Президента Путіна, детально розписано, як Тимошенко була завербована ФСБ у липні 1995 року, коли була затримана зі своїм чоловіком в аеропорту «Внуково» за контрабанду 100 тис. доларів, та як вона використовувалась як агент у кримінальних справах, які розслідували правоохоронні органи Росії. ФСБ рекомендувало Путіну використовувати Тимошенко в майбутньому... У жовтні 2004 року Службі зовнішньої розвідки України вдалося добути зазначену довідку щодо діяльності Тимошенко як агента ФСБ і з нею був ознайомлений Президент Кучма.

Таємна вісь Путін - Медведчук (посередник і кум Путіна) - Тимошенко (Турчинов), яка була створена після відставки Тимошенко з посади Прем'єр-міністра у вересні 2005 року, та їх спільна діяльність прояснились. Все таємне рано чи пізно стає явним. Вже відомо, як Тимошенко, ставши Прем'єр-міністром після парламентських виборів 2007 року, «викручувала» руки Ющенку, щоб він призначив Медведчука віце-прем'єр-міністром. ...
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Пресс-конференция нардепа Онищенко. Прямая трансляция. Разоблачение преступлений Порошенко против Украины:
https://www.youtube.com/watch?v=PLovmsQmzAk
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"Внефракционные" депутаты - это такие проститутки как и фракционные, но дороже. Что касается НУЛЯ, то важна не цифра, а ПРИЧИНА!
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Только две фракции по факту не проголосовали за воровской бюджет идиотизма. Самопомич и Ляшко продемонстрировали свою продажность всем. Без пяти двенадцать никто ещё бюджет не видел, а в пять утра он лежал подписанный - насколько ,,гениальны" наши депутаты, прочли , откорректировали и проголосовали . Мрази мерзкие и продажные, фактически трахнули всех. А 3200 минималки отольются всем - месяца через три - четыре хочу видеть лица всех, кто орал , что им не хотят платить достойную зарплату. С учётом приватизации Привата , запустили такой печатный станок, что скоро все станут миллионерами - вот только что будут стоить эти миллионы покажет жизнь. Более чёрного Нового года за все года независимости просто не помню - убили пидоры все надежды и загнали страну в задницу года минимум на три. Будьте вы прокляты. Боже прости, но других слов просто нет.
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Порошенко еще на второй президентский изберут...не ссы ваньк....
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А думаю, что при всей нашей глупости хрен ему на рыло.
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Он и одного не протянет,не надейся бычара паскотовский.
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Я так розумію що якщо БПП НФ і їх сателіти приймуть найганебніше рішення (їсти маленьких дітей) а опоблок буде проти Батьківщина не може бути проти ьо це ширка Получається що треба за Така ваша мораль?
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Оппоблок практически в полном составе поддержал практически все правки в бюджетный кодекс. При этом не голосовал за бюджет в целом, понимая, что и без их голосов он будет принят. Много ходов очка для лохтората. Синхронное голосование других рыгов из Видродження и Воли Народа вообще не обсуждается, те давно у Пети на балансе. Люди Коломойского так же в шоколаде после того, как Беня скинул непомерных груз Привата. Так что за бортом ежегодного дерибана пирога на сомом деле были две фракции- Самопомощ (за исключением 5чел) и Йуля (в полном составе)
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Не первый раз подтверждается кто на сегодняшний день это реальная оппозиция в парламенте.
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Перекрасившиеся РЫГИ из Волинароду и Видродження проголосовали ЗА бюджет. Совпадение? не думаю
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Объясните плиз как у вас сходится, что после объявления 3200 минималки, ВОНО сразу сказало шо её достижение и это она дожала, а потом через пару недель начала петь что это антисоциально? Я так и не понял поднятие минималки ВОНО приветствует или нет?
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так Воне спиз...ть,и глазом не моргнуть,это как в огород сходить
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А ты Lvi naхуй никак не угомонишься,пасёшь за мной,и подпёздуешь!
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Хмілю потрібно похмелитися і тоді нічого йому не буде вважатися, а може і правда відкриється: з такими бездарями та базарянами, що до владного корита дорвалися, Україні скоро кінець прийде.
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Здесь некоторые о перевыборах в РАДУ о втором сроке Порошенка Ребята не будьте наивными Никаких перевыборов не будет Будет как сЦВК Пересидят 2 3 5 лет сколько захотят Для этого держат войну Тоже и с вторым сроком президента Не знаю что придумают Может увеличатсрок каденции до 10 лет Может что то другое придумают Но Порошенко уйдёт только силой В 2017 или в крайнем случае в 2018 вы увидите сами подготовку к этому сценарию
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Не ПРиБЮТ, так ОППОББЮТ, какая разница, сути єто не меняет.
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І так притули і нетак, а виходить злучка бувших ригів з панамськими виблядками.
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КИШ из телевизора----янукович 2--- улучшенная версия-- аферисты-гос- рошен -корпорейшн
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Да бюджет дерибанить это уже по круче привата будет--- Эх, лимончики...
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ГОЛОСОВАТЬ ЗА БЮДЖЕТ МАГАЗИНОВ РАШЕН НАДО БЫТЬ ДЕБИЛАМИ...........
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"ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР", УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО КОПЫТАМ И ПРИСЛУГА ЗА ВСЁ--- Проект-партия--- Подельником----- ничего другого как разводить ---- они не научены и делают то что позволяют , а значит должны делать и дальше......
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А все остальные куплены гросей и пецей!! Порохососы!!!
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Слушайте сюда, тупые ватные тролли!
Судя по вашим "воплям - фсё пропало" именно сейчасс созрел момент для Народа Украины - понять - кто есть х-й? И сегодня х-йи в Украине ето - "рыги" и "партия" бабы с касой!
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Мацковия за 25 лет модернизировала все блоки на АЭС, увеличив их мощность на 10%. А что сделала как Премьер Йуля ? Ничего, даже не заикнулась. Энергосети в загоне, на ладан дышат. Йуля поднимала этот вопрос ? А энергоэффективность ? Ноль. Система госзакупок Prozzoro , это вообще непостижимое для таких как она. Ноль голосов - ноль как политик и практик.
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твоя прозоро это как декларации все видят а сделать ничего не могут. Хотя конечно хорошо что за 25 лет мы доросли хотя бы до того чтобы видить!!
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Не моя, эту систему весь мир давно использует, всё давно в мире известно, мы - неандертальцы на земном шаре , отстали на 100 лет от Запада.
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потому что и в технике и энергетике она ноль. Ее совковое образование по плановой экономике = бухгалтерские курсы!
А как она верещала про армию: надо создать контрактную армию - что сделано было тогда?: ноль, даже попыток. Ответ: нет денег! И это без войны в то время!
Просили поднять пенсию в 2009 году! Ответ: нет денег!
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100%, она в ОТИЗе на заводе занималась комсомольскими бригадами, была такая тема при совке. Этим занимались либо ЛОРики ( любовница ответственного работника ) или ЖОРики ( жена его же ) , самые тупые и блатные. И унас такая была " работница".
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Ну чё ты гомнометанием занимаешься! Юля правила некоторое время при волках, а с ними жить - по волчи выть, иначе в утиль, или в тюрьму. Условия разные!
Только проблема, пришли старые рожи, которым та система , по душе, и они не представляют, как это, чтото сделать для народа!
А бюджет- это фиаско, Хройсман озвучивает некоторые социальные, "победы",а не говорит, о льготных тарифах для газонефтедобытчиков, об сокращении акцизов на импортные авто, и о поднятии на дизельное топливо, опять на сигареты и алкоголь, на 20 и 30%, о снятии акцизов на лоторейный бизнес, и некоторые ещё свои бизнесы, получили поблажки, крупный аграрный.
А также профтехобразование полностью на местные бюджеты повесили, и выполнение всех напринятых ,обещаний по льготам, проезд, инвалиды, атошники, итд.всё на местные бюджеты исполнять! Это конец -дорогам, благоустройству,.....
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А что, после выхода из зоны Юля предложила программу Prozzoro , предоложила модернизировать блоки на АЭС, заняться энергоэффективностью, построить газопровод из Словакии, чтобы на мацковии газ не покупать ? Что хорошего она предложила ? Дешёвый и губительный популизм ? Ничего она для Украины не делала , не делает и не будет делать.Она - позапрошлое Украины.
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читаю коментарі і думаю - якби президентом був старик Хотабич, члени уряду та Ради добрі джини, то би все одно нікому не догодили, був би крик усіх в пляшки закоркувати і на дно морське!
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Дыма без огня не бывает, если абсолютное большинство не довольно своим положением то это разумно искать причины в действии правительства.
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Съедают Юльку по малёху, сначала Онищенка деактивировали (финансово), теперь вот через бюджет потоки перекрыли, так через год и не вспомним кто такая Юлия Тимошенко.
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Мы это уже лет 10 слышим. Не дождетесь! А рейтинги только растут.
Пока на первом месте. Так что помечтай сладенький!!
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Воля партіі залежить від центру керування,єдиний центр -єдиний результат ))))
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Сейчас анонсирует прессконференцию о том что за злочинный бюджет они не мали права голосуваты,для того чтоб избежать тотального падения рейтингов дорога им обоим только на улицу на протесты.
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Ну понятное дело . что РЫГИ из БПП и НФ проголосовали . что бы снять трусы с народа . дрочите и дальше на ваших убийц
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06.11.2016... Одесса. Нули на табло высветились только напротив двух команд - "Черноморец" и "Заря". Совпадение? Не думаю"
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Киев. Железнодорожный вокзал. Полночь. Нули на табло высветились только напротив двух опций - "Часы" и "Секкунды". Совпадение? Не думаю"

Крещатик . Зауглом от выхода из метро. Нули на табло высветились только напротив двух кабинок - " М " и " Ж ". Совпадение? Не думаю"

Трасса Запорожье - Днепропетровск. Деревня Закрома. 6.30 утра. Нули высветились на табло всех градусников в деревне. Совпадение? Не думаю"

Шестой Дом асцендента Скорпиона в сиквенции Меркурия. Летающая тарелка . Марсиане Штурман и Перельман у центрального пункта исследований IQ . Нули на табло высветились только напротив двух 'энергетических излучений - "Рада" и "Нерада".
Марсиане (хором) : бляаа ! они когда-нибудь начнут соображать ?! Нули на табло меняют цвет , но не конфигурацию.... Совпадение? Не думаю"
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Ну не знаю, как там насчет поднять минималку до 3200 гр-н? А проезд в троллейбусе уже с 1,5 гривен до 2,5 уже подняли. Лиха беда начало. Но меня удивляют дебилы рвущие #опы за каколицию, опустившую жизненный уровень большинства украинцев в четыре раза, с барской руки увеличивают минимальную (причем с непонятной арифметикой, минимальная вырастет в два раза, но тем у кого зарплата сейчас превышает 3200, то она подымается на 5-10%, это скорее всего, ради того, что-бы содрать в 2 раза налоги с работодателей, вынужденных платить зарплаты в конвертах, показывающие только минималку). Ну, что же... подождем, цыплят, как говорится, по осени считают.
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ты с какой методички строчиш вообще?? А проезд в троллейбусе уже с 1,5 гривен до 2,5 уже подняли. .Кикие тралейбусы к бюджету. Какие 1,5гр. Уже давным давно проезд 3гр. Шо ты мелеш??


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Клинический идиот У него опозиция с каких то делов должна голосовать За цидулку Которую сварганили маланци Чтоб присвоить треть бьюджета Опозиция есть опозиция Везде во свем мире Она хочет голосует за правительственные проекты Хочет нет Но чему тут удивлятся Там половина идиотов А ку Парубия и справка есть что он подлечил олегофрению
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Зарплата уборщицы в нашем ОСМД была 1500, с 01.01.2017 будет 3200, дворника была 2500 , станет 4000. И так по всей Украине. Фошизды, ясное дело. Геноцид народа.
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мне тоже бросилось в глаза: против бюджета в Раде голосовали только Жоппоблок и Матькивщина
здесь на форуме,надо полагать, брызжут слюной поклонники этих, прости Господи, политиков
ну и тролли крысиного короля- путлера
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