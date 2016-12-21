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Все про:бюджет (4159) ВР (21222) голосование (1250)

 Депутаты дремлют, обсуждают, играют и фотографируются: как прошла "бюджетная ночь" в Раде. ФОТОрепортаж

Кроме народных депутатов, голосовавших за государственных бюджет на 2017 год, на вчерашнем ночном заседании Рады присутствовали также представители Оппоблока и "Батькивщины". Однако не все из них принимали участие в обсуждении. Некоторые нардепы занимались более отвлеченными делами.

Цензор.НЕТ предлагает фотоподборку "бюджетной ночи".

рада

рада

Кто-то изо всех сил старается не дремать

рада

А кто-то не выдержал

рада

Внефракционный Сергей Шахов коротает время дискуссий за шахматами

рада

В процессе рассмотрения бюджета нашлось время и для "поделок"

рада

рада

рада

рада

Владимир Парасюк делает стрим с ночного заседания Рады

рада

рада

рада

рада

Елене Сотник из "Самопомочи" преподнесли цветы

рада

рада

Александр Данилюк как профильный министр отвечает на большинство претензий по поводу проекта госбюджета

рада

рада

Остап Еднак что-то выясняет у министров

рада

рада

Евгений Геллер из "Видродження" играет в свою любимую игру

рада

Финальное выступление премьер-министра Владимира Гройсмана

рада

рада

рада

рада

Фото: Наталья Шаромова, Цензор.НЕТ.
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Источник: Фото - Натальи Шаромовой, Цензор.НЕТ
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Справжній еліті краіни що на фронті потрібно задуматись про те щоб провести АТО в верховній зраді!! Попередньо накривши артою засівших там сепарів!!!
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АТО в Зраді проводиться під час виборів, єслі чо. А фронтовики роблять свою справу і роблять її добре, на відміну від лохторату.
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О каких выборах вы уважаемый говорите.О тех которые проводят охендовские под руководством президента нарушающего законы и конституцию,офшорника и покровителя уголовников.Или о выборах при прьемере петеушнике или прокуроре без должного образования или выборы при муженках,гелетеях,аваковых, или при такой судебной системе..Ато не объязательно проводить в самой Зраде,Окружить зраду и АП и президенту предложить написать заявление об уходе а зраду не выпускать пока не примут законы уничтожающие всю преступную уголовно олигархическую и пейсатую систему.
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Маячня. Якщо люди не проголосують за них то ніякі охендовські не допоможуть. Нашухерити можна лише кілька процентів, але не більше. Всі 25 років лохторат продається за гречку, а потім верещить що від них нічого не залежить, у всьому винні різні підрахуї. Вся біда в тому що на Майдан виходять патріоти, а голосувати приходять продажні совки з ватниками і обирають собі подібних, в той час коли патріоти помайданили і заспокоїлись, вважаючи що свою справу вже зробили.
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Да уж..при чем прошлая ночь-когда они там были почти все ,была для этого крайне удобна!
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Сборище мошенников ,ворья ,
Коалицией назвали ведь не зря !
Пять сотен наркоман ,дебилов ,
Сравнима лишь со стаей крокодилов !
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Як ці дармоїди там ще друг в друга не відсмоктують???
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А в это время......ПЕРЕСИЧНЫЕ ПРОСНИТЕСЬ,ДА ПЕРЕВЕРНИТЕ ВЫ ЭТУ ЛОДКУ УЖЕ СО ВСЕМИ ФЕКАЛИЯМИ!!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=YoREVPJom1c
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спасибо , шо хоть не разбежались по домам ,,, а шо , прикольно/ весело , ))) , наверно и буфет работал , слабоалкоголку / коньячок / виски / шампань дернул , предупредив соседа по камере , , тьфу , скамейке , ,,, шо пошел покурить / в туалет , , глядишь и ночь пролетела , и типа , заседал у раде , будь она пр ,,,, )))
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ну так Захарченко\или другой хер усатый, в своё время предлагали что они сдадутся, если текущая власть сядет в тюрьму, мы были против. Дальше воюем, а теперь ты предлагаешь то что сепары предлагали раньше ради мира, и вернутся в состав Украины. Нет уж, если мы тогда решили защитить власть ценой войны, и людей, то нет смысла останавливаться- будет воевать до конца
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Барыги рулят! Это точно Новая Украина? А чем она отличается от старой?
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ну, все-таки есть различие, новые барыги вишиванки носят
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Всіх без розбору!! А хорошим дупостатам - хороші гроби потім виділити... Дістали суки вже своєю тупістю і аморальністю!! Одні щасливі що хоч пару годин поспали в окопах спокійно а інші хуйнею страдають і вважають себе "елітою" - бидлота блядська!!
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Надеюсь увидеть фотошопинг могилок этих ублюдков...
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Так принимаются "человекоцентричные" бюджеты..... Шоб вам блядям пусто было!!!
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5 копійок ти правий хоча й шоколадний тому і потрібні перевибори дострокові зради і презика (по-іншому не назвеш цю посаду) - тут я з тобою згоден)
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В Украине слово депутат тотожно слову уголовник.Ну есть 10-15 которых можно условно назвать депутатами.Остальные проплаченные уголовные элементы место которых за решоткой..И так было 25 лет и так будет вечно пока в Украине будет внутренний оккупационный режим пейсатой опг. Народу необходимо экстренно уничтожить и опг и спонсоров этой опг и слуг ее и сторонников это ведь жестокий внутренний враг.
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А звідки депутати взялися? Вибрали? То й дивіться, поки очі не повилазять!
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КОГДА ИХ СОКРАТЯТ ДО 100 . ВЫХОДНЫЕ У НИХ 5 НИДЕЛЬ
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А где вы увидели Гриневич?На трибуне Южанина.
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Одна "Батькивщина» не продается и это бесит "коалициантов"!
Бадиты вяжут на крови, а депутатов на больших деньгах-взятках! Каждый "мажоритарщик" проголосовавший за антисоциальный бюджет, получает от Кабмина «на свой округ» в карман 2-5 млн. грн, а партии 100-200 млн.грн.
Голосование за бюджет - это зарабатывание депутатами безбедной жизни на целый год!
А народ и его проблемы, опять на последнем месте!
И Ляшко-политпроститутка, постоянно голосует за антинародные бюджеты, а потом год кричит и пену метает!"
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Ляшко за голосування очевидно отримав гроші наперед , так як з трибуни заявив що відніс їх в Приватбанк. Так і сказав : " Відніс свої гроші в Приватбанк".
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Як діло торкається грошей, то готові всю нічку "працювати", просто лапусечкі.)))
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что случилось с сайтом "ukrhome net" - ОН ЗАБЛОКИРОВАН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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"...на вчорашньому нічному засіданні Ради були також представники Опоблоку і "Батьківщини". Однак не всі з них брали участь в обговоренні. Деякі нардепи займалися більш абстрактними справами." От жеж брехуни , в обговоренні приймали участь Батьківщина , представники Свободи , Самопомочі , виступив представник опоблоку від Харківщини , і виступив Медуниця який плюнув в сторону своєї бувшої партії (Батьківщини) , а зараз є членом антинародного фронту. І Гройсман чомусь тут святий, а де його фото, на яких він як Чечетов диригує кнопкодавами ?. Нехай би народ подивався які команди давалися "обранцям" , можливо його рухи пальцями можна було б використати в розвідці.
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