 Депутаты дремлют, обсуждают, играют и фотографируются: как прошла "бюджетная ночь" в Раде. ФОТОрепортаж

Кто-то изо всех сил старается не дремать



А кто-то не выдержал



Внефракционный Сергей Шахов коротает время дискуссий за шахматами



В процессе рассмотрения бюджета нашлось время и для "поделок"



Владимир Парасюк делает стрим с ночного заседания Рады



Елене Сотник из "Самопомочи" преподнесли цветы



Александр Данилюк как профильный министр отвечает на большинство претензий по поводу проекта госбюджета



Остап Еднак что-то выясняет у министров



Евгений Геллер из "Видродження" играет в свою любимую игру



Финальное выступление премьер-министра Владимира Гройсмана

