 Депутаты дремлют, обсуждают, играют и фотографируются: как прошла "бюджетная ночь" в Раде. ФОТОрепортаж

Кто-то изо всех сил старается не дремать
А кто-то не выдержал
Внефракционный Сергей Шахов коротает время дискуссий за шахматами
В процессе рассмотрения бюджета нашлось время и для "поделок"
Владимир Парасюк делает стрим с ночного заседания Рады
Елене Сотник из "Самопомочи" преподнесли цветы
Александр Данилюк как профильный министр отвечает на большинство претензий по поводу проекта госбюджета
Остап Еднак что-то выясняет у министров
Евгений Геллер из "Видродження" играет в свою любимую игру
Финальное выступление премьер-министра Владимира Гройсмана
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Коалицией назвали ведь не зря !
Пять сотен наркоман ,дебилов ,
Сравнима лишь со стаей крокодилов !
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https://www.youtube.com/watch?v=YoREVPJom1c
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Бадиты вяжут на крови, а депутатов на больших деньгах-взятках! Каждый "мажоритарщик" проголосовавший за антисоциальный бюджет, получает от Кабмина «на свой округ» в карман 2-5 млн. грн, а партии 100-200 млн.грн.
Голосование за бюджет - это зарабатывание депутатами безбедной жизни на целый год!
А народ и его проблемы, опять на последнем месте!
И Ляшко-политпроститутка, постоянно голосует за антинародные бюджеты, а потом год кричит и пену метает!"
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