EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Общество
  5150  16
Материалы по теме:
Все про:взятка (3150) задержание (4677) игорный бизнес (249) Николаевская область (729) Нацполиция (5175) прокуратура (2476) расследование (1759) уголовное дело (2166)

 Задержаны организаторы игорного бизнеса, предлагавшие взятку 30 тыс. долларов правоохранителям, - полиция. ФОТО

В Николаевской области сотрудники полиции и прокуратуры задержали организаторов игорного бизнеса, предлагавших взятку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правоохранители прекратили деятельность сети игорных заведений в регионе. По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 203-2 Уголовного кодекса (занятие игорным бизнесом).

Организаторы незаконной деятельности предложили процессуальному руководителю 30 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства. Кроме того, за дальнейшую беспрепятственную деятельность игорных заведений правоохранителям предлагали ежемесячную плату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские пресекли работу 59 игорных заведений на Львовщине. ФОТОрепортаж

Прокуратура Николаевской области открыла еще одно уголовное производство - по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (дача взятки).

Злоумышленников задержали в помещении прокуратуры при попытке "договориться" с ее работником. Они принесли первую часть взятки - 10 тысяч долларов США.


взяткавзятка

(Фото Нацполиции)
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та ладно ,вот принятия ночного бюджета для воров ,от то бизнес ,от то игра ...............
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ТА НЕ. ШОСЬ НЕ ТЕ....
ЩО ЦЕ КОЇТЬСЯ??????!!!!!!!!!!!!!!
ЗОВСІМ ЗАПЛУТАТЬ ХОЧУТЬ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все просто. На уровне местных прокуратур это заоблачные суммы. Это вам не ГПУ. В низу и 300 баксам рады будут... Кроме того, все что больше 24 кусков, является подследсвенностью НАБУ, а значит выходит за региональный уровень. Поэтому, любой чиновник в Украине, сейчас знает простое правило, если вдруг тебе принесли много, а это реально пипец сколько для ихнего уровня, и это много первышает 24 куска зеленью, значит к тебе НАБУ прислало гонца. Вот и сдают без колебаний таких просильщиков. Это уже не первый случай в Украине.
ИМХО, скорей всего это и был гонец от НАБУ, а если нет, представляю как сожалеет сейчас "отказавшийся"
 показать весь комментарий
Ответить
 
ДА НЕ ТО ШО "СОЖАЛЕЕТ"!!!!!!!!
А УЖЕ ТРИ РАЗА ВЫПРЫГИВАЛ ИЗ ОКНА 5-го ЭТАЖА! БОЛИ, с...ка, НЕ ЧУВСТВУЕТ!!!
30 КИЛЛОТОНН!!!
(уже и заявление писал, что ОКЛЕВЕТАЛ честных граждан...КРОВЬЮ)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Выглядит как селфи.
Пора легализовать в разумных пределах, как и древнейшую профессию, нечего плодить криминал и крышевание, такие вещи неискоренимы в принципе - вечная кормушка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Проститутки были не просто «жертвами общественного темперамента», они составляли особый разряд общества - так называемых «разрядных женщин». Хочешь заниматься первой древнейшей профессией - на здоровье, но будь любезна встать на учет в полиции, сдать паспорт, а вместо него получить знаменитый «желтый билет» - официальное свидетельство того, что эта женщина больше не относится к числу «порядочных», скатившись в категорию отверженных обществом, и что полиция не только может, но даже обязана регулярно организовывать регулярные медицинские осмотры.
Публичный дом был заведением серьезным- вечная кормушка. полиции
 показать весь комментарий
Ответить
 
теперь понятно, почему у нас на каждом углу они работают и никто их не трогает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во зажрались суки, уже и 30к зелени мало...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что то пошло не так, откат оформили как взятку......


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нога на ногу, это так типа мусорня седит, как понтовые перцы из бандюков
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну да вот так ни с того решили принести 10к$, без согласования.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В КИеве на ул. Жолудива есть игральный зал, и норм работает
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбщество
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия бюджет военнослужащие ВР Грицак Василий Донбасс Кабмин Киев МИД минские соглашения Минфин национализация Нацполиция ОБСЕ обстрел ПАСЕ переговоры плен Порошенко Приватбанк прокуратура Россия Савченко СБУ смерть суд Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти