 Задержаны организаторы игорного бизнеса, предлагавшие взятку 30 тыс. долларов правоохранителям, - полиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правоохранители прекратили деятельность сети игорных заведений в регионе. По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 203-2 Уголовного кодекса (занятие игорным бизнесом).
Организаторы незаконной деятельности предложили процессуальному руководителю 30 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства. Кроме того, за дальнейшую беспрепятственную деятельность игорных заведений правоохранителям предлагали ежемесячную плату.
Прокуратура Николаевской области открыла еще одно уголовное производство - по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (дача взятки).
Злоумышленников задержали в помещении прокуратуры при попытке "договориться" с ее работником. Они принесли первую часть взятки - 10 тысяч долларов США.
(Фото Нацполиции)
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ЩО ЦЕ КОЇТЬСЯ??????!!!!!!!!!!!!!!
ЗОВСІМ ЗАПЛУТАТЬ ХОЧУТЬ!
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ИМХО, скорей всего это и был гонец от НАБУ, а если нет, представляю как сожалеет сейчас "отказавшийся"
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А УЖЕ ТРИ РАЗА ВЫПРЫГИВАЛ ИЗ ОКНА 5-го ЭТАЖА! БОЛИ, с...ка, НЕ ЧУВСТВУЕТ!!!
30 КИЛЛОТОНН!!!
(уже и заявление писал, что ОКЛЕВЕТАЛ честных граждан...КРОВЬЮ)
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Пора легализовать в разумных пределах, как и древнейшую профессию, нечего плодить криминал и крышевание, такие вещи неискоренимы в принципе - вечная кормушка.
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Публичный дом был заведением серьезным- вечная кормушка. полиции
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