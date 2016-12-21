 Волонтеры назвали имена еще четверых украинских воинов, погибших в боях на Светлодарской дуге. ФОТОрепортаж

Об этом в паблике "Остання шана" написала волонтер Татьяна Барвинская, передает Цензор.НЕТ.
"Стало известно имя еще одного воина, павшего 18 декабря на Светлодарской дуге. Это Дмитрий Клименко - активист ДУК ПС, который уже долгое время воевал в рядах добровольческого подразделения. После легализации ДУК в Вооруженных силах стал военнослужащим 1-й штурмовой роты "Вовки Подолянина" 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады. Вечная память и слава!" - рассказала она.
Дмитрий Клименко
"Львовщина готовится встретить своего павшего Героя. Боец 1-й роты 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" 54-й ОМБр, многодетный отец Андрешкив Владимир Степанович 47 лет (позывной Жара) из с. Бортники (Жидачивский район) Львовская область. Родился 16 октября 1969 г. Во время Революции Достоинства Владимир был активным участником Майдана. В страшную ночь, с 18 на 19 февраля, был среди той кучки, оставшейся защищать Майдан. В 2015 г. баллотировался в Жидачивской райсовет на местных выборах от партии Народный Рух Украины. Владимир Андрешкив на войну пошел добровольцем. В батальоне "Киевская Русь" с начала его создания, прошел бои за Дебальцево. Демобилизовался, но недавно повторно заключил контракт с ВСУ и вернулся к своим собратьям защищать Украину от врага. Он был надежным товарищем и светлым, хорошим человеком. Погиб 19 декабря 2016 г. на Светлодарской дуге, отражая атаки противника в районе пгт Луганское. У Владимира Степановича осталось четверо детей. Вечная слава и память Герою! Искренние соболезнования семье...", - сообщила волонтер
Владимир Андрешкив
"В страшных боях на Светлодарской дуге Киевщина потеряла своих героев. Сегодня домой везут тело бойца 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" 54-й ОМБр Сергея Степаненко. Он героически погиб в бою с врагом 18 декабря 2016 г. около 8 часов утра на Светлодарской дуге, при попытке противника прорваться в направлении пгт Луганское. Степаненко Сергей Евгеньевич (позывной Паштет), 49 лет. Родился 7 апреля 1967 г. в г.. Борисполь Киевской области. Окончил Бориспольскую среднюю школу №5, затем продолжил обучение и получил среднее техническое образование по специальности радиовещание и радиосвязь. В гражданской жизни работал на различных работах: был таксистом, бетонщиком в ООО "Трест Бориспильсильбуд", занимался частным предпринимательством. Сергей проходил службу в батальоне "Киевская Русь" с 9 февраля 2015 г. Был ранен. В мае 2016 г. демобилизовался, однако уже 6 декабря вернулся в ряды родной 25-ки... Сильный, мужественный, уверенный в себе, он был настоящим воином и пользовался уважением собратьев. Остались жена Ирина и сын Павел. Вечная память и слава Герою! Искренние соболезнования родным и близким", - рассказала Барвинская.
Сергей Степаненко
"Завтра домой в Киевскую область будут везти тело еще одного Героя - Панасенко Василия Геннадьевича, 33 года (позывной Ваха) из г. Ирпень. Родился 14 августа 1983 г. Воевал в 25-м батальоне "Киевская Русь" с самого начала его создания, прошел Дебальцево. Погиб 19 декабря 2016 г. на Светлодарской дуге, отражая атаки противника в районе пгт Луганское. Вечная память и слава Герою!" - сообщила волонтер.
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