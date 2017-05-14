 С завтрашнего дня Россия вводит в аэропортах пограничный контроль для рейсов из Беларуси

Об этом сообщает пресс-центр аэропорта "Минск", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
Все рейсы в российские города из внутренних терминалов будут переведены в международные секторы российских аэропортов. Также будет осуществляться пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, которые прилетают из Беларуси и улетают обратно.
При этом в минском аэропорту технология обслуживания пассажиров, которые прилетают из России, не меняется и пограничный контроль осуществляться не будет.
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Тайожний союз!!!
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